Alle Testberichte von A-Z

Getestet.de ist ein unabhängiges Vergleichsportal für Verbraucher mit eigener Test Redaktion. Das Angebot von Getestet.de kann kostenfrei genutzt werden. In der Getestet.de Redaktion testen und bewerten unabhängige Redakteure Angebote und Dienstleistungen und erstellen Testberichte.Am Ende eines Tests erhält jeder bewertete Anbieter eine Gesamtnote auf das getestete Produkt oder die erbrachte Dienstleitung. Die Gesamtnote der Testberichte (nach dem Schulnotensystem von 1 bis 5) errechnet sich dabei aus mehreren Zwischennoten, die in Form von Sternen vergeben werden. Die Ergebnisse der Tests finden Sie im Vergleichstest und in detaillierter Form in dem jeweiligen Einzeltest. Im Einzeltest werden die getesteten Kriterien noch genauer erläutert als im Vergleichstest, und die Bewertung der Testberichte wird hier entsprechend ausführlich begründet.Auf der Übersichtsseite des Vergleichstest können Handlungsempfehlungen für den Verbraucher gegeben werden. So können Sie zum Beispiel bei unserem Fotobuchtest nachlesen, welcher Anbieter für Kunden mit wenig Erfahrung mit Bildbearbeitungstools empfehlenswert ist, oder welcher Anbieter zum Beispiel für Nutzer mit einem hohen Anspruch in der Layout-Gestaltung geeignet ist.Entscheidende Kriterien können bei der Gesamtbewertung der Testberichte entsprechend stärker gewichtet werden. Das Preis-Leistungsverhältnis der angebotenen Produkte und Dienstleistungen, Versandkosten, Lieferzeiten, Kundenservice, Benutzerführung sowie der Gesamteindruck sind die gängigen Test Kriterien. Darüber hinaus werden tiefer gehende Kriterien von der Redaktion in Abhängigkeit von der zu bewertenden Dienstleistung bzw. des zu testenden Produktes festgelegt. So hat sich die Getestet.de Redaktion beispielsweise beim Blumenversand auf das zusätzliche Testkriterium „Frischegarantie“ geeinigt.Im ersten Schritt werden die einzelnen Anbieter im Einzeltest unabhängig voneinander getestet und bewertet. Im Anschluss daran werden die Anbieter dann in einem großen Vergleichstest gegenüber gestellt, wobei der Gesamt-Testsieger ermittelt wird.Abschließend werden die Tests frei zugänglich publiziert. Leser und Unternehmen können sich nun über die Kommentar-Funktion unterhalb der Tests austauschen. Endverbraucher können eigene Erfahrungen mit dem Anbieter beisteuern. Da ein Test lediglich eine Momentaufnahme darstellt, können Unternehmen ihr Online-Angebot verbessern und optimieren und dies anschließend den Nutzern über die Kommentarfunktion mitteilen.Auf der Startseite von Getestet.de finden die Leser immer den aktuellsten Vergleichstest. Im rechten Seitenbereich werden die die aktuellen Testsieger, die Top Tests und die neuesten Ergebnisse aus einem Einzeltest kurz vorgestellt. Über die Hauptnavigation können alle gespeicherten Vergleichstests und Einzeltests abgerufen werden. Alternativ kann durch Eingabe eines beliebigen Begriffes nach einem Einzeltest, Vergleichstest oder einem Anbieter gesucht werden.Die Getestet.de Redaktion freut sich über Ihre Ideen, Vorschläge für neue Tests, Kritik und natürlich ganz besonders über positives Feedback.Weitere Tests und Informationen finden Sie auch hier: