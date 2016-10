Rewe.de im Test

Rewe.de kann in unserem Vergleichstest mit einer konstant guten Vorstellung überzeugen. In allen drei Kategorien erreicht man die Note 2,2. So resultiert schlussendlich ein guter zweiter Platz.

Getestet von Nv, Lr

Die ersten Supermärkte des „Revisionsverbands der Westkauf-Genossenschaften“ machten im Jahr 1927 in Köln auf. Im Jahr 2012 gehören bereits 6100 Märkte zur REWE Group und seit 2013 können Kunden auch online bestellen und die entsprechende Ware vom Lieferdienst bis an die Wohnungstür gebracht bekommen.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineauftritt von REWE ist übersichtlich aufgebaut und erscheint in einem modernen Design. Die Kunden können sich aussuchen, ob sie die bestellte Ware in der nächstgelegenen Filiale selber abholen oder sich vom Lieferdienst diese bis an die Haustür liefern lassen. Dem Kunden stehen vier Zahlarten zur Auswahl. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, damit diese nicht in die falschen Hände geraten. Verschiedene Siegel verifizieren die Seriosität des Online-Shops.

Die Suchfunktion ermöglicht es mithilfe der vielen Filtermöglichkeiten, ganz bestimmte Produkte schnell ausfindig zu machen. Leider gibt es keine Vergleichsfunktion, um die Vor- und Nachteile der ausgewählten Artikel schneller herauszufinden. Die Produkte selber werden detailliert beschrieben. So gibt es Hinweise, ob die Produkte beispielsweise vegan sind oder ob Allergene enthalten sind.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos sind leicht einsehbar und lassen sich bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Schön ist, dass man den Account auch eigenständig löschen kann. Auf einem Merkzettel können ausgewählte Produkte abgelegt und gespeichert werden. In den Rubriken Neuheiten und Topseller lassen sich die aktuellsten und beliebtesten Artikel finden. Rewe.de erreicht in der Kategorie Internetauftritt die Note 2,2.

Fazit Leistung

Der Online Supermarkt von REWE kann das größte Sortiment und die größte Markenvielfalt vorweisen. Über 400 Hersteller führt die Kette im Sortiment. Im Sales-Bereich finden Kunden Produkte, die sich gerade im Angebot befinden. Als Neukunde erhält man bei rewe.de einen 10-Prozent Rabattgutschein. Auch das Werben von Freunden wird vergütet. Der Warenkorb wird während des gesamten Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel sowie dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Die Produkte können problemlos hinzugefügt oder entfernt werden.

Leider kann man nicht über einen Gast-Account bestellen, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Super ist, dass die Bestellung auch bis an die Haustür geliefert wird, wenn man in einem oberen Stockwerk ohne Fahrstuhl lebt. Ab einem Warenwert von 40 Euro beträgt die Liefergebühr 3,90 Euro. Ab einem Bestellwert von 80 Euro fallen Gebühren von 2,90 Euro an und wenn die Bestellung einen Wert in Höhe von 120 Euro erreicht, entfallen die Versandkosten komplett.

Ein Expressversand wird nicht angeboten, da je nach Gebiet nur begrenzte Fahrerkapazitäten vorhanden sind, sodass die Lieferungen zeitlich genau geplant werden. Ist die gelieferte Ware nicht frisch oder beschädigt, so wird diese natürlich erstattet. Kosten für Retoure fallen hier weg, da die Ware einfach entsorgt werden kann. In der Kategorie Leistung erzielt rewe.de mit einer Note von 2,2 das zweitbeste Resultat.

Fazit Service

Bei offenen Fragen können sich die Kunden an den Telefonservice wenden. Dieser steht von Montag bis Samstag jeweils von 08.00 bis 23.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unser Anliegen durch das freundliche Personal schnell geklärt.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen der klassischen Variante per Mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Testmail wurde nach fünf Stunden und damit sehr zügig beantwortet. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und unkompliziert beantwortet. Einen Live-Chat gibt es leider nicht, um dringende Anliegen auch auf schriftlichem Wege schnell klären zu können.

Rewe.de stellt den Kunden Rezepte, Reiseempfehlungen, Gewinnspiele und viele weitere nützlichen Informationen zur Verfügung. Die Seite ist auch als mobile Version für Smartphones und Tablets verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich die Supermarkt-Kette. In der Kategorie Service erreicht rewe.de ebenfalls die Note 2,2 und damit erneut das zweitbeste Resultat.

Fazit

Rewe.de kann mit einem riesigen Sortiment punkten. In allen drei Kategorien kann man gute Ergebnisse bei einer konstanten Note von 2,2 vorweisen.



Testnote für rewe.de: 2,2(gut)