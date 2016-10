Housetrip.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Die Internetplattform housetrip.de für Buchungen und Vermietungen von Privatwohnungen und Ferienapartments hat seinen Sitz in der Schweiz. Housetrip ist eine Marke von TripAdvisor.

Fazit Internetauftritt

Daten werden bei Housetrip SSL verschlüsselt übertragen. Eine Über-uns Seite haben wir vermisst, so konnten wir uns nicht ausführlich über Unternehmen und Historie auf der Seite informieren. Ein Impressum konnten wir auf der Seite leider nicht finden.

Der Aufbau der Seite ist klar strukturiert. Es befindet sich auf der Startseite eine Suchfunktion für die Ferienunterkünfte. Das Design ist modern und freundlich gestaltet.



Ein Kundenkonto ist leider nicht vorhanden, somit sind hier einige Punkte auf der Strecke geblieben. Die Unterkünfte kann man als Favoriten abspeichern, um diese später schneller wieder zu finden. Bewertungen zu den Privatwohnungen sind auch auf der Seite aufgeführt.

Fazit Leistung

Bei den Suchergebnissen lassen sich viele Filterfunktionen einstellen wie bespielweise Preis, Anzahl der Zimmer, Ausstattung etc. Auf den ersten Blick kann man die Suchergebnisse auch gut miteinander vergleichen. Auf den Angebotsseiten kann man genügend Bilder hochladen, um dem potentiellen Gast einen guten Eindruck zu vermitteln.

Zudem gibt es eine Beschreibung der Anlage, mit genauer Angabe von den Zimmern und was alles zur Verfügung gestellt wird. Die Verfügbarkeit kann in einem Kalender eingesehen werden. Um die Lage der Unterkunft kenntlich zu machen, wird diese in einer Karte angezeigt.

Leider ist es auf der Seite nicht möglich zu anderen Nutzern Kontakt aufzunehmen, um sich auszutauschen. Erklärungsvideos sind auch nicht auf der Seite integriert. Es besteht zwar die Möglichkeit, die Vermieter über ein Formular zu kontaktieren. Ein Bild oder ein Steckbrief wird aber zuerst nicht angegeben. Bewertungen zu den Vermietern haben wir auch vermisst.

Fazit Service

Der Anbieter housetrip.de stellt keinen Telefonsupport zur Verfügung. Möchte man den Anbieter schriftlich kontaktieren, ist das grundsätzlich möglich. Die Nutzer müssen über die FAQs gehen. Werden die Fragen hier nicht beantwortet, bekommt man die Möglichkeit seine Frage über ein Kontaktformular zu stellen.

Die FAQs sind sehr ausführlich gestaltet und man kann hier auch über Keywords suchen. So findet man schnell die gesuchten Fragen. Einen Newsletter gibt es bei Housetrip nicht.

Fazit

Die Seiten für die Unterkünfte sind gut dargestellt, doch fehlen auf der Seite einige wichtige Features. Auch im Service sind leider einige Punkte auf der Strecke geblieben und somit ist die Gesamtbewertung nicht sehr positiv ausgefallen.



Testnote für housetrip.de: 4,0 (ausreichend)