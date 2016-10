Dkb.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat ihren Hauptsitz in Berlin und hat aktuell etwa 3.200 Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Die Bilanzsumme der DKB beläuft sich auf mehr als 74 Milliarden Euro. Über 3,3 Millionen Privatkunden setzen ihr Vertrauen in die Deutsche Kreditbank.

Fazit Internetauftritt

Das Design der Internetseite der DKB ist modern und schlicht gestaltet. Die Seite ist übersichtlich strukturiert. Verschiedene Siegel dienen den Kunden als Verifikation und Seriositätsnachweis. Die SSL-Verschlüsselung sorgt dafür, dass die eingegebenen Daten nicht in die falschen Hände geraten.

Mithilfe der Suchfunktion können die Kunden gezielt nach bestimmten Angeboten der Online Bank suchen. Leider wird wie bei den anderen Testteilnehmern nicht bereits auf der Startseite auf den Widerruf hingewiesen. Auch ein Feedback-Button ist leider nicht im prominenten Sichtfeld eingebunden.

In der Kategorie Internetauftritt kann dkb.de mit einer Note von 2,0 ein gutes Ergebnis erzielen, die Konkurrenz schneidet jedoch einen Tick besser ab.

Fazit Leistung

Der Dispozins bei der DKB beträgt 6,9 Prozent. Grundsätzlich werden keine Kontoführungsgebühren veranschlagt. Leider gibt es keine Startprämien bei Eröffnung eines Girokontos. Auch die DBK ist eine reine Online Bank, hat also kein eigenes Filialnetz. Durch die kostenlose Kreditkarte kann man aber international an fast allen Bankautomaten gebührenfrei Bargeld abheben.

Wirbt ein Bestandskunde einen Neukunden, so erhält einen Punktebonus. Schön ist auch, dass bei dem kostenlosen Girokonto ein verknüpftes Tagesgeldkonto inklusive ist. Zur Identifikationsprüfung nutzt die DKB den Video-Chat, in dem der Kunde sich via Web-Cam und dem Personalausweis erkenntlich macht.

Zur besseren Erklärung einzelner Angebote werden Videos zur Verfügung gestellt. In der Kategorie Leistung erreicht dkb.de die Note 2,0.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. An sieben Tagen in der Woche steht die Hotline rund um die Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und das Anliegen so schnell und unkompliziert geklärt. Auf schriftlichem Weg kann der Kunde zwischen einem Kontaktformular und der Variante per Mail wählen. Trotz einer Bestätigungsmail haben wir leider keine Antwort auf unsere schriftliche Anfrage bekommen.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und unkompliziert beantwortet. Leider gibt es keinen Live-Chat, um dringende Anliegen auch schriftlichen schnellstmöglich bearbeiten zu können. Auf der Seite der DKB werden auch Tipps zu Immobilien, Online Shopping und Sparvarianten preisgegeben.

Die Internetseite der DKB ist ebenfalls als mobile Version für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich die Online Bank, um den bestmöglichen Draht zur Kundschaft herzustellen. In der Kategorie Service erreicht dkb.de die Note 2,5.

Fazit

Dkb.de erreicht in unserem Vergleichstest die gute Note 2,3. Im Vergleich zur Konkurrenz bedeutet dies jedoch ausschließlich den fünften Platz.

Testnote für dkb.de: 2,3 (gut)