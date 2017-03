Schuelerhilfe.de im Einzeltest

Schuelerhilfe.de ist ein Portal für Nachhilfe, das seinen Nutzern einen hohen Informationsgehalt, ein vielfältiges Angebot und einen lückenlosen Service bietet. In unserem Test konnte daher ein beachtliches Ergebnis erzielt werden.

Getestet von Lr

Die Schülerhilfe wurde 1974 in Gelsenkirchen mit dem Ziel gegründet, durch innovative Angebote zur individuellen Förderung bessere Lernerfolge und mehr Freude am Lernen zu vermitteln. Deutschlandweit kann Schülerhilfe mit mehr als 1000 Standorten flächendeckend Nachhilfe anbieten.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Die Internetseite von schuelerhilfe.de erscheint in einem ansprechenden Design und weist eine sehr übersichtliche Struktur vor. Auf der Über-Uns-Seite finden interessierte Nutzer alle möglichen Informationen rund um das Unternehmen. Diverse Siegel gewährleisten die Seriosität und fungieren als Qualitätsnachweise. Sämtliche vom Nutzer angegebenen Daten durchlaufen eine SSL-Verschlüsselung, sodass diese nicht in die falschen Hände gelangen.

Durch die Angabe der Postleitzahl lässt sich der nächstgelegene Schülerhilfe-Standort schnell und problemlos herausfinden. Die jeweiligen Nachhilfelehrer werden genauestens vorgestellt und teilweise auch mit einem Foto dargestellt.

Die Bewertungen bisheriger Nutzer ermöglichen einen Eindruck über die Zufriedenheit anderer Nachhilfeschüler. Für jeden Standort werden alle angebotenen Fächer aufgelistet. Es ist auch gut erkennbar, ob der Nachhilfelehrer noch aktiv ist. Die Informationsdichte auf schuelerhilfe.de ist sehr gut und so ist es auch wenig überraschend, dass der Anbieter im Internetauftritt mit einer Note von 1,1 ein hervorragendes Ergebnis erzielen kann.



Fazit Leistung

Wer auf der Suche nach dem richtigen Nachhilfelehrer ist, kann die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern lassen. Sämtliche Referenzen der Tutoren können leicht eingesehen werden. Besonders gut finden wir, dass vor Ort sowohl ein Test zur Feststellung der bestmöglichen Lernstrategie als auch ein fachlicher Test durchgeführt werden.

Auch schuelerhilfe.de geht mit der Zeit und bietet eine Online-Nachhilfe an, die es den Nutzern ermöglicht, von zu Hause teilzunehmen. Dank Videos zur Verdeutlichung der Lernmethode erhalten Interessierte wirklich einen guten Eindruck, wie eine Nachhilfestunde aussehen kann. Wer darüber hinaus Schülerhilfe erst noch persönlich testen möchte, kann dies für zwei Probemonate tun.

Die Nachhilfemöglichkeiten bei Schülerhilfe werden für alle Schulformen von der Grundschule bis zum Gymnasium angeboten. Schön ist die Möglichkeit, Gutscheine zu erwerben, die sich sehr gut als Geschenk eignen. Alle Preise werden transparent angezeigt und es gibt immer wieder temporäre Angebotsphasen zu Sonderkonditionen. Auch in der Kategorie Leistung erreicht schuelerhilfe.de mit der Note 1,2 ein beeindruckendes Ergebnis.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die kostenlose Hotline steht rund um die Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen von den freundlichen und kompetenten Mitarbeitern beantwortet.

Auf schriftlichem Wege kann man zwischen einem Kontaktformular und der klassischeren Variante per Mail wählen. Unsere Testmail wurde bereits nach neun Minuten beantwortet. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Nutzer schnell und direkt beantwortet. Lediglich einen Live-Chat kann schuelerhilfe.de nicht vorweisen.

Im Magazin werden die Nutzer mit Neuigkeiten und aktuellen Informationen rund um das Thema Lernen auf dem Laufenden gehalten. Die Internetseite ist ebenfalls als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Anbieter, um eine bestmögliche Reichweite zu erreichen. In der Kategorie Service erreicht schuelerhilfe.de mit einer Note von 1,4 auch in der dritten Kategorie ein sehr gutes Ergebnis.

Fazit

Schuelerhilfe.de kann in unserem Test in allen Kategorien Ergebnisse im sehr guten Bereich erzielen. Durch die hohe Informationsdichte und die große Auswahl an Leistungen lässt der Anbieter kaum Kritik zu.

Testnote für schuelerhilfe.de: 1,2 (sehr gut)