Pflanzmich.de im Test

Pflanzmich.de kann in unserem Test in allen Kategorien mit sehr guten Noten die jeweils besten Ergebnisse erzielen. Mit einer Herausragenden Gesamtnote kann der Onlineshop damit einen hochverdienten Testsieg verbuchen.

Pflanzmich.de bezieht seine Pflanzen aus der eigenen Baumschule oder benachbarten Baumschulen im größten Baumschulengebiet der Welt – Pinneberg in Schleswig-Holstein. Der Lieferant für Qualitätspflanzen verfügt über ein 4000 Hektar großes Anbaugebiet.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von pflanzmich.de erscheint in einem ansprechenden Design und weist eine sehr übersichtliche Struktur vor. Das Siegel von Stiftung Warentest gewährleistet die Seriosität des Onlinehändlers. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in die falschen Hände gelangen können. Auf der Über-Uns-Seite werden allerhand Informationen zum Unternehmen preisgegeben. Dem Kunden stehen fünf Zahlarten zur Auswahl, um die Rechnung für eine Bestellung begleichen zu können.

Mithilfe der Produktsuche und zahlreichen Filterfunktionen lassen sich auch spezielle Pflanzen in dem großen Sortiment schnell ausfindig machen. Auf den Produktseiten finden die Kunden alle nützlichen Informationen zu den Pflanzen, beispielsweise zur Wuchshöhe oder dem bestgeeignetsten Standort. Auch entsprechendes Bildmaterial wird zur Verfügung gestellt. Super finden wir, dass man sich mit speziellen Fragen zu den Produkten an den Anbieter wenden kann.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos sind leicht einsehbar und bei Bedarf ebenso unkompliziert zu ändern. Schön ist auch die Möglichkeit, die angebotenen Artikel direkt bewerten zu können. So entsteht ein transparenter Eindruck über die Zufriedenheit bisheriger Kunden. Auf einem Merkzettel können ausgewählte Artikel abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden. In der Kategorie Internetauftritt überzeugt pflanzmich.de mit einem hervorragenden Ergebnis, was sich auch in der Note von 1,2 widerspiegelt.

Fazit Leistung

Auf der Internetseite von pflanzmich.de finden interessierte Kunden hilfreiche Pflegetipps zu den jeweiligen Pflanzen und tolle Inspirationen zur Gestaltung des eigenen Gartens. Super finden, dass dafür auch Videos verwendet werden. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Wer sich für den Newsletter einträgt, erhält einen Gutschein in Höhe von zehn Euro. Auch Geschenkgutscheine können bei pflanzmich.de erworben werden.

Der Warenkorb wird während des gesamten Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Problemlos lassen sich Artikel hinzufügen oder entfernen. Schön ist die Möglichkeit, auch über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten wird sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität geprüft.

Bei pflanzmich.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Bis zu einem Bestellwert von 100 Euro werden Versandgebühren in Höhe von 6,90 Euro berechnet. Danach entfallen die Portokosten komplett. Für den Fall, dass die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, wird ein Formular für den Widerruf zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Kosten für einen Rückversand übernimmt der Shop. In der Kategorie Leistung glänzt pflanzmich.de ebenfalls und kann mit einer Note von 1,4 den Kategoriesieg verbuchen.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Freitag von jeweils 08.00 bis 16.00 Uhr und an Samstagen von 08.00 bis 13.00 Uhr steht die Hotline zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnellstmöglich geklärt werden konnte.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen einem Kontaktformular und der klassischeren Variante per Mail wählen. Auf unsere Testmail erhielten wir zunächst eine Empfangsbestätigung und bereits nach sieben Minuten eine hilfreiche Antwort. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und unkompliziert beantwortet. Super finden wir, dass pflanzmich.de als einziger Anbieter einen Live-Chat anbietet.

Im Blog werden die Kunden regelmäßig mit Neuigkeiten aus der Welt der Pflanzen auf dem Laufenden gehalten. Die Seite ist ebenfalls als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die Kundschaft bestmöglich zu erreichen. Auch in der Kategorie Service kann pflanzmich.de mit einer Note von 1,4 erneut das beste Ergebnis erzielen.

Fazit

Pflanzmich.de kann in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen. In allen drei Kategorien kann mit Noten im sehr guten Bereich das jeweils beste Ergebnis erzielt werden. Wir gratulieren zu dem deutlichen Testsieg.

Testnote für pflanzmich.de: 1,3 (sehr gut)