Nu3.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Nu3.de ist ein Shop für gesunde Sporternährung. Der Sitz des Unternehmens ist in Berlin.

Fazit Internetauftritt

Gesunde Ernährung ist wichtig und besonders beim Sport muss man darauf achten, dass man die richtige Nahrung zu sich nimmt. Das Thema „gesunde Ernährung“ kommt natürlich auf der Seite von nu3.de nicht zu kurz. Hier finden Nutzer eine Vielzahl an gesunden Rezepten. Auf die Bereiche “Super Food”, “Power Food”, und “Shape Food” wir im Einzelnen eingegangen. Das Design erscheint in hellen Farben und wirkt freundlich.



Die Top-Navigation ist in unterschiedliche Themenbereiche wie “Abnehmen”, “Naturkost”, “Fitness”, “Gesundheit” oder “Schönheit” unterteilt, den Menüpunkten sind weitere Punkte untergeordnet. Das erleichtert die Suche nach bestimmten Produkten und Nutzer finden schnell die gewünschten Produkte. Der Aufbau und die Unterteilung der einzelnen Bereiche ist übersichtlich und intuitiv gestaltet. Weiß man jedoch genau was man sucht, ist es möglich über eine Suchfunktion direkt nach einem Artikel zu suchen.

Auf einer Produktseite angekommen findet man ausführliche Informationen über den einzelnen Artikel. Es gibt zu jedem Produkt ein Bild, welches vergrößert dargestellt werden kann. Zudem gibt es die Funktion einer 360 Grad Anschauung, hier ist es möglich sich das ganze Produkt im Detail anzusehen. Die Produktbeschreibungen sind auch sehr ausführlich und informativ gestaltet. Nährstoffangaben, Produktdetails und Bewertungen sind zudem ersichtlich. Die Möglichkeit das Nutzer direkt zu dem Produkt Fragen stellen können ist leider nicht gegeben.

Möchte man ein Produkt bestellen sehen Nutzer, ob dieses auf Lager ist. Die Zahlungsarten sind auf der Startseite sowie auf den Produktseiten im Footer aufgeführt. Das Kundenkonto ist auch sehr übersichtlich gestaltet. Daten können bei Bedarf leicht geändert werden. Die Bestellhistorie sehen Nutzer in ihrem Account. Leider lässt sich der Account nicht selber löschen.

Fazit Leistung

Der Bestellprozess verläuft einwandfrei bei unserem Test. Nutzer werden intuitiv durch die Bestellung geführt. Vor Abschluss wird noch einmal alle eine Übersicht aller Waren, Preisen und Kundendaten aufgeführt. Es ist möglich bei nu3.de ohne Kundenkonto einen Kauf durchzuführen. Möchte man sich für ein Kundenkonto registrieren, werden die persönlichen Daten auf Plausibilität geprüft.

Der Versand kostet 3,90 Euro bei einem Bestellwert bis 30 Euro. Ab 30 Euro wird die Versendung deutschlandweit kostenlos angeboten. Entscheiden sich Nutzer dafür einen Artikel zurückzusenden, ist das laut Seite kein Problem. Online fanden wir ein Widerrufsformular und das Porto für die Rückversendung trägt der Anbieter.

Nu3.de bietet neben der eigenen Marke auch noch eine Reihe an anderen Produkten an. Diese werden in einer Markenübersicht aufgeführt. Ist man auf der Suche nach Schnäppchen, findet man diese im Sales-Bereich von nu3.de. Bei der Anmeldung für den nu3.de Newsletter erhält man zurzeit einen Rabatt von 10 Prozent auf den nächsten Einkauf. Möchte man einen Gutschein weiterverschenken, kann man diese im Onlineshop auch erwerben. Das bieten nicht alle Mitbewerber an. Deshalb großes Lob auch an dieser Stelle. In dieser Kategorie konnte der Anbieter eine spitzen Note von 1,3 (sehr gut) erzielen.

Fazit Service

Im Service hat der Anbieter sich auch von seiner besten Seite gezeigt. Die Telefonnummer ist prominent auf der Starseite eingebunden. Die Hotline ist eine Festnetznummer. Im sehr übersichtlich gestalteten Hilfebereich finden Nutzer die Erreichbarkeiten von Serviceteam. Dieses steht von montags bis freitags von 9:30 bis 18 Uhr für die Kunden zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und wir wurden freundlich beraten.

Für den schriftlichen Kontakt gibt es die Möglichkeit über ein Kontaktformular oder eine E-Mailadresse, den Shop zu erreichen. Bei unserer E-Mail hatten wir nach einem Tag eine Antwort erhalten. Für Kunden, die rascher eine Antwort benötigen, gibt es den Live-Chat. Wir finden das Servicepaket wirklich top, dafür Daumen hoch.

Fazit

Der Onlineshop nu3.de konnte sich in unseren Test gegen alle Mitkonkurrenten behaupten. Im Bereich Leistung konnte der Anbieter besonders punkten, aber auch im Service und in der Usability ist der Shop prima aufgestellt.

Testnote für nu3.de: 1,7 (gut)