Mobil in Deutschland e.V. im Einzeltest

Der Automobilclub kann in unserem Test mit einer Gesamtnote von 1,1 ein exzellentes Ergebnis erzielen. In den Kategorien Internetauftritt und Leistung kann jeweils die Bestnote 1,0 erreicht werden.

Getestet von Lr

Mobil in Deutschland e.V. ist ein moderner und günstiger Automobilclub für schnelle und zuverlässige Pannen- und Unfallhilfe. Schutz, Service und auch Einkaufsvorteile erwartet die Mitglieder. Rund um die Uhr steht der Service für die Mitglieder bereit. Den Hauptsitz hat der Automobilclub in München.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Die Internetseite vom Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. (www.mobil.org) erscheint in einem attraktiven und modernen Design und ist sehr übersichtlich aufgebaut. Auf der Über-Uns-Seite finden Nutzer allerhand Informationen zu dem Automobilclub aus München. Die SSL-Verschlüsselung gewährleistet, dass angegebene Daten nicht in die falschen Hände geraten können. Mithilfe der Suchfunktionen lassen sich Informationen zu den entsprechenden Suchbegriffen schnell ausfindig machen.

Zu den verschiedenen Mitgliedschaftstarifen werden alle dazugehörigen Informationen bereitgestellt. So wird beispielsweise angegeben, welche Services in welchen Tarifen enthalten sind und welche Kosten auf den Nutzer zukommen. Anschließend kann der Nutzer entscheiden, welcher Tarif für ihn am ehesten in Frage kommt.

Im Falle eines Schadens wird die komplette Abwicklung und Organisation von der Notrufzentrale abgewickelt. Super finden wir, dass die Internetseite nützliche Zusatzservices für Autofahrer zur Verfügung stellt. So werden neben einem Routenplaner auch ein Bußgeldrechner, ein Kfz-Versicherungs-Rechner, Informationen zum Verkehrsrecht und eine Tankstellen-Suche angeboten. In der Kategorie Internetauftritt kann mobil.org mit einer hohen Informationsdichte und einer tollen Note von 1,0 überzeugen.



Fazit Leistung

Es werden drei verschiedene Tarife bei Mobil in Deutschland e.V. angeboten. Im Basistarif enthalten sind ein deutschlandweiter Schutzbrief, natürlich eine Pannen- und Unfallhilfe inklusive Abschleppdienst sowie das Bereitstellen eines Mietwagens oder einer Übernachtungsmöglichkeit.

Die Mitgliedschaft lässt sich bequem online beantragen. Schön ist, dass dabei keine Aufnahmegebühr fällig wird. Bei der Premium-Version gilt der Schutzbrief weltweit. Der Anspruch auf einen Mietwagen und eine Übernachtung gilt für sieben Tage. Zusätzlich erhält der Nutzer u.a. einen Fahrzeug- und Krankenrücktransport für den Fall eines Unfalls im Ausland.

Das Premium Partner+ Paket beinhaltet inhaltlich die gleichen Konditionen wie die Premium-Version. Allerdings gilt dieses zusätzlich auch für alle Partner und Kinder. In der Kategorie Leistung lässt der Anbieter keine Kritik zu und kann mit einer Note von 1,0 erneut die Bestnote erzielen.



Fazit Service

Die kostenlose Hotline für den Not- und Pannenfall ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Unser Testanruf bei der Service-Hotline wurde ebenfalls sofort entgegengenommen und unsere Fragen zum Angebot freundlich und kompetent beantwortet.

Auf schriftlichem Wege steht dem Nutzer neben der klassischen Variante per Mail auch ein Kontaktformular zur Auswahl. Unsere Testmail wurde bereits nach etwa 45 Minuten beantwortet. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Mitglieder schnell und direkt beantwortet. Einen Live-Chat gibt es leider nicht.

In der Rubrik Aktuelles werden regelmäßig thematisch passende Neuigkeiten auf verschiedenen Kanälen veröffentlicht. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Automobilclub, um die Nutzer bestmöglich zu erreichen. Die Internetseite ist auch für alle Smartphones und Tablets als mobile Version verfügbar. In der Kategorie Service erreicht mobil.org die Note 1,5.

Fazit

Der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. (mobil.org) kann in unserem Test in allen drei Kategorien super Ergebnisse erzielen. In den Kategorien Internetauftritt und Leistung kann sogar jeweils die Bestnote erreicht werden. Wir gratulieren zu einem hervorragenden Gesamtergebnis von 1,1.

Testnote für mobil.org: 1,1 (sehr gut)