Baldur-garten.de im Test

Baldur-garten.de hat in allen drei Kategorien super Ergebnisse erzielen können und folglich auch im Gesamtresultat mit einer Note von 1,7 wirklich gut abschneiden können. In unserem Test kann der Shop damit die Silbermedaille für sich beanspruchen können.

Getestet von Lr

Der 1901 gegründete Spezialversender für Pflanzen-Neuheiten und Raritäten kann heutzutage über 800.000 Versendungen im Jahr verbuchen und hat mehr als 300 Mitarbeiter auf der Gehaltsliste. Der Hauptsitzt des Unternehmens liegt in Bensheim.

Fazit Internetauftritt

Baldur-garten.de ist ein Onlineshop für Pflanzen mit einem ansprechenden Design und einer sehr übersichtlichen Struktur. Die Siegel von Trusted Shops und EHI gewährleisten die Seriosität der Seite. Auf der Über-Uns-Seite erhält der Kunde Informationen zur Geschichte und Philosophie des Unternehmens. Die angegebenen Daten werden auf der Seite ausnahmslos verschlüsselt.

Um die Rechnung einer Bestellung zu begleichen, stehen dem Kunden vier Zahlarten zur Auswahl. Mithilfe der Suchfunktion mit diversen Filtermöglichkeiten lassen sich alle Produkte des Sortiments schnell ausfindig machen. Auf den Produktseiten wird eine Vielzahl nützlicher Informationen wie der Wuchshöhe oder dem geeigneten Standort preisgegeben. Direkte Fragen zu Produkten lassen sich leider nicht stellen.

Super finden wir, dass die angebotenen Artikel direkt bewertet werden können, sodass ein transparenter Eindruck über die Zufriedenheit bisheriger Kunden vermittelt wird. Die persönlichen Daten des Kundenkontos sind leicht einsehbar und bei Bedarf ebenso unkompliziert zu ändern. Auf einem Merkzettel können interessante Artikel abgelegt und gespeichert werden. In der Kategorie Internetauftritt erreicht baldur-garten.de mit einer sehr guten Note von 1,4 ein tolles Ergebnis.

Fazit Leistung

Im Onlineshop von baldur-garten.de gibt es viele nützliche Pflegehinweise zu den jeweiligen Pflanzen sowie zahlreiche Inspirationen zur Gestaltung des Gartens. Schön wäre gewesen, wenn es diese auch in Form von Videos geben würde. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Wer sich für den Newsletter einträgt, erhält einen Einkaufsgutschein in Höhe von fünf Euro. Außerdem gibt es immer wieder Gewinnspiel-Aktionen. Auch Geschenkgutscheine sind bei baldur-garten.de erhältlich.

Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel sowie dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder aus dem Warenkorb entfernen. Schön wäre es, wenn man auch über einen Gast-Account bestellen könnte, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten wird sowohl die Plausibilität der angegebenen E-Mail-Adresse als auch der Postleitzahl geprüft.

Es gibt keinen Mindestbestellwert bei baldur-garten.de Je nach Größe der bestellten Pflanzen werden Versandgebühren zwischen 3,65 Euro und maximal 5,95 Euro berechnet. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, findet der Kunde ein Onlineformular für den Widerruf. Die entstehenden Kosten für den Rückversand übernimmt der Onlineshop. In der Kategorie Leistung erzielt baldur-garten.de die Note 2,0.

Fazit Service

Die Daten für den telefonischen Kundenservice sind schnell gefunden. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 08.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unser Anliegen vom freundlichen und kompetenten personal beantwortet.

Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen der klassischeren Variante per Mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Testmail wurde bereits nach gut vier Stunden beantwortet, nachdem es zunächst eine Empfangsbestätigung gab. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet. Einen Live-Chat gibt es leider nicht.

Im BALDUR-Garten-BLOG finden Gartenfreunde etliche tolle Tipps und Inspirationen. Die Seite ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Onlineshop, um den bestmöglichen Kontakt zu den Kunden zu erlangen. In der Kategorie Service kann baldur-garten.de mit einer Note von 1,6 erneut ein Spitzresultat erzielen.

Fazit

Baldur-garten.de kann in unserem Vergleichstest wirklich überzeugen. Während in den Kategorien Leistung und Service Ergebnisse im guten Bereich erzielt wurden, konnte im Internetauftritt sogar ein sehr gutes Resultat erzielt werden. Kein Wunder also, dass der Shop mit einer Note von 1,7 die Silbermedaille für sich beanspruchen konnte.

Testnote für baldur-garten.de: 1,7 (gut)