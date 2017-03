Aponeo.de im Einzeltest

Aponeo.de ist eine Onlineapotheke, die kaum einen Kundenwunsch offen lässt. Das spiegelt sich natürlich auch in unserem Testergebnis wider. Da in allen Kategorien sehr gute Noten erzielt werden können, resultiert die herausragende Gesamtnote von 1,2.

Die inhabergeführte Versandapotheke gehört zu den zehn größten Online-Apotheken Deutschlands. APONEO sitzt mit seinem 85-köpfigen Team aus Apothekern und pharmazeutischen Fachkräften in Berlin-Hohenschönhausen.



Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von aponeo.de ist sehr übersichtlich aufgebaut und erscheint in einem modernen Design. Auf der Über-Uns-Seite finden interessierte Kunden alle Hintergrundinformationen zu dem Shop. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen. Verschiedene Siegel, darunter das EU-Sicherheitslogo für registrierte Arzneimittelhändler, gewährleisten die Seriosität der Onlineapotheke. Dem Kunden stehen neben Amazon Payments sechs weitere Zahlarten zur Verfügung, um die Rechnung für eine Bestellung zu begleichen.

Mithilfe der Produktsuche und der dazugehörigen Filterfunktion lassen sich auch spezielle Medikamente in dem großen Sortiment sehr schnell ausfindig machen. Auf den Produktseiten erhält der Kunde alle relevanten Informationen zu den Arzneimitteln, beispielsweise zu den Inhaltsstoffen oder ob es rezeptpflichtig ist. Der jeweilige Beipackzettel steht unkompliziert zum Download bereit. Auf einem Merkzettel können ausgewählte Artikel abgelegt und gespeichert werden.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und sind bei Bedarf ebenso unkompliziert zu ändern. Käufer können erworbene Produkte bewerten, sodass ein transparenter Eindruck über die Zufriedenheit bisheriger Kunden entstehen kann. In den Rubriken Neuheiten und Topseller finden Kunden die neusten und beliebtesten Artikel. In der Kategorie Internetauftritt kann aponeo.de voll und ganz überzeugen, was sich auch in der sehr guten Note 1,2 widerspiegelt.



Fazit Leistung

Wer auf der Suche nach einem speziellen Hersteller ist, findet diese alphabetisch aufgelistet. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Wer sich für den Newsletter einträgt, erhält einen Gutschein in Höhe von fünf Euro. Das Werben eines Neukunden wird mit einem Zehn-Euro-Gutschein prämiert. Auch Geschenkgutscheine sind in allen Preiskategorien erhältlich. Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder entfernen.

Schön ist die Möglichkeit, auch über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten wird sowohl die Plausibilität der E-Mail-Adresse als auch der Postleitzahl geprüft. Super ist die Möglichkeit, sich durch Fachpersonal kostenlos beraten zu lassen. Ebenfalls sehr hilfreich ist die Anleitung für das Einlösen eines Rezepts. Für die Bestellung rezeptpflichtiger Medikamente werden Freiumschläge zur Verfügung gestellt.

Bis zu einem Bestellwert von 29 Euro berechnet aponeo.de Portogebühren in Höhe von 3,95 Euro. Danach entfallen die Versandkosten komplett. Die Abendzustellung für Kunden ist deutschlandweit möglich. In Berlin bietet APONEO sogar die taggleiche Zustellung an, wenn der Kunde bis 12:00 Uhr bestellt. Wer mit der Bestellung nicht zufrieden ist, findet ein Formular für den Widerruf. Die Kosten für einen entstehenden Rückversand übernimmt der Shop ab einem Warenwert von 40 Euro. Bei dringenden Bestellungen ist auch ein Express-Versand möglich. Auch in der Kategorie Leistung kann aponeo.de mit einer herausragenden Note von 1,2 Werbung in eigener Sache machen.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die kostenlose Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 09.00 bis 13.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnellstmöglich geklärt werden konnte.

Auf schriftlichem Wege steht dem Kunden neben der Mail-Variante auch ein Kontaktformular zur Verfügung. Unsere Testmail wurde bereits nach gut vier Stunden beantwortet, nachdem es vorher bereits eine Empfangsbestätigung gab. Wer ein dringendes Anliegen auch schriftlich angehen möchte, kann dies über den Live-Chat tun, der eine perfekte Lösung dafür darstellt. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet.

Im APONEO-Blog erhalten interessierte Nutzer alles Wissenswerte rund um die Themen Gesundheit und Medikamente. Der Onlineshop ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Die Onlineapotheke ist ebenfalls in den sozialen Netzwerken aktiv, um den bestmöglichen Kontakt zur Kundschaft aufzubauen. In der Kategorie Service glänzt aponeo.de erneut und erreicht mit einer Note von 1,1 ein super Resultat.

Fazit

Aponeo.de lässt in unserem Test kaum Kritik zu. In allen Kategorien liegen die Ergebnisse im sehr guten Bereich. Daher resultiert die sensationelle Endnote 1,2. Wir gratulieren zu diesem hervorragenden Ergebnis.

Testnote für aponeo.de: 1,2 (sehr gut)