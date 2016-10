1822direkt.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Die 1822direkt.de ist ein Unternehmen der Frankfurter Sparkasse.

Fazit Internetauftritt

Auf der Startseite empfängt uns eine freundliche Gestaltung. Die Farben der Webseite sind in blau-gelb-weiß gehalten. Die Menüführung ist intuitiv gestaltet. Hier findet man auch die Über-uns Seite, in der ausreichend Informationen über das Unternehmen zu finden sind. Die Daten werden die ganze Zeit per SSL sicher verschlüsselt. Somit gewährleistet die Seite eine sichere Verbindung bei der Übertragung von persönlichen Daten. Impressum, ABGs und Datenschutz enthalten alle Informationen und sind rechtlich korrekt dargestellt.

Eine Suchfunktion ist im oberen Bereich der Seite integriert. Die Funktion liefert relevante Ergebnisse für die Nutzer. Die Ergebnisse werden in weitere Kategorien gefiltert. Der Informationsgehalt der Webseite ist umfangreich und informativ. Die Girokonto Produktseite umfasst erst einmal alle Vorteile in einer Übersicht. Der Punkt kostenlos Bargeld abheben wird ausführlich erklärt und geht auf die Regionen Deutschland, Europa und weltweit ein. Die Internetseite hat eine mit einer sehr guten Note in unserem Test abgeschlossen.

Fazit Leistung

Die Leistungen rund um das kostenlose Girokonto sind nicht so umfangreich wie bei den Wettbewerbern. Eine Startprämie von 120 Euro werden den Kunden überweisen, wenn in den vier Monaten mindestens zwei Gehaltsgänge eingehen von monatlich insgesamt 500 Euro. Weitere 50 Euro werden gutgeschrieben, wenn man einen neuen Kunden wirbt. Im Footer befindet sich ein Link unter Service „Kunden werben“.

In Deutschland kann an allen Sparkassen Automaten kostenfrei Bargeld abgehoben werden. In der EU-Zone bekommt man ohne Zuzahlungen Bargeld, hierfür benötigen Kunden aber die 1822direkt.de Kreditkarte. Diese gibt es nur kostenlos wenn ein Jahresumsatz von 4.000 Euro getätigt wird. Ansonsten kostet die Karte 29,90 Euro pro Jahr. Weltweites Bargeld abheben wird mit unterschiedlichen Summen berechnet. Ein Tagesgeldkonto gibt es gratis bei der Anmeldung dazu.

Die Anmeldung ist in drei Schritte aufgeteilt. Bei der Eingabe von unzulässigen Daten, merkt das System den Fehler und weist uns darauf hin diese noch einmal zu kontrollieren. Am Ende der Registrierung müssen die AGBs bestätigt werden, in denen wir Informationen zum Widerruf finden. Leider wurden die Informationen hierzu nicht direkt aufgeführt, sondern Nutzer müssen in den AGBs danach suchen. Verträge können in Deutschland in den ersten 14 Tagen nach Abschluss widerrufen werden.

Fazit Service

Im oberen Bereich der Seite ist eine Verlinkung zu den Kontaktdaten eingebaut. Der Service von 1822direkt.de ist von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Samstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar.

Für den Telefonsupport wird eine Festnetznummer angeboten. Bei unserem Testanruf war nach einer kurzen Bandansage ein Mitarbeiter am Telefon. Wir fühlten uns gut beraten. Für diejenigen die nicht warten wollen wird ein kostenloser Rückrufservice angeboten.

Zusätzlich wurde unsere Mailanfrage innerhalb von 1,5 Stunden beantwortet. Wahlweise kann man die Bank auch über einen Live-Chat erreichen. Die FAQ-Seite ist sehr ausführlich und wir sind uns sicher, dass hier schon die ein oder andere Frage geklärt werden kann. Ein mobiles Stylesheet und Facebook Anbindungen gibt es auf der Seite auch.

Fazit

Im Leistungsbereich rund um das Girokonto konnte der Anbieter uns leider nicht ganz überzeugen. Im direkten Vergleich zum Mitbewerber gibt es einfach weniger im Paket geboten. Die Internetseite und der Service dagegen können sich wirklich sehen lassen.

Testnote für 1822direkt.de: 2,2 (gut)