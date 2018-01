Travelcheck.de im Einzeltest

Travelcheck.de kann in unserem Test mit der sehr guten Usability und einem breit gefächerten Angebot überzeugen. Das spiegelt sich auch in dem sehr guten Testergebnis wider.

Getestet von Lr

Travelcheck.de gehört zur ITO Independent Travel Organisation GmbH, einem mittelständischen Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Tourismusbranche. Seit 1998 vergleicht der Anbieter Preise aller namhaften Reiseveranstalter und arbeitet große Preisvorteile heraus. Der Service ist für den Reisenden kostenlos. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Osnabrück.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Auf der Startseite von travelcheck.de vermitteln schöne Bilder von Urlaubszielen, dass dies eine Reiseportal ist. Auf der Über-Uns-Seite stellt sich das Unternehmen hinter der Seite vor. Das Siegel vom deutschen ReiseVerband gewährleistet die Seriosität des Anbieters. Die Seite weist ein modernes Design vor und ist übersichtlich aufgebaut.

Über die Suchfunktion auf der Startseite kann der Reiseinteressierte die Auswahl bereits nach Ziel/ Hotel, Reiseart, Termin und Dauer vorselektieren. Weitere Selektionsmöglichkeiten sind ebenfalls möglich. Die Angebote auf der Startseite werden nach verschiedenen Themen, wie beispielsweise Reisen mit Hund, Tauch Reisen oder Party- und Eventreisen kategorisiert.

Die Nutzer können die Angebote auch nach Ländern und Regionen sortieren lassen. Eine Selektion nach Bewertungen ist ebenfalls möglich. Super finden wir, dass eine Reisecheckliste zur Verfügung gestellt wird. Schön wäre lediglich, wenn es zu den angebotenen Reiseregionen noch redaktionelle Texte geben würde. Dennoch lässt travelcheck.de in der Kategorie Internetauftritt im Grunde genommen keine Kritik zu, was sich auch in der super Note 1,1 widerspiegelt.



Fazit Leistung

Schön finden wir, dass bei der Buchung auch verschiedene Reiseversicherungen angeboten werden. Außerdem lassen sich bei Bedarf die Angebote auch nach der Buchung noch upgraden. Für Reisende, die vor Ort gerne mobil sein möchten, lässt sich ein Mietwagen direkt zu der Reise dazubuchen. Bei den Hotels werden ausreichend Bilder zur Verfügung gestellt, um sich einen guten Eindruck von der Anlage machen zu können.

Bei der Reiseauswahl lassen sich die Angebote nach Preis sortieren, sodass für jedes Budget die richtigen Angebote angezeigt werden. Super finden wir, dass auch individuelle Reiseanfragen gestellt werden können und für die dann die entsprechenden Angebote rausgesucht werden. Bei ausgewählten Ferienwohnungen werden die verfügbaren Termine direkt mit angezeigt.

Schön finden wir die verschiedenen angebotenen Special-Interest-Reisen. Wer nur auf der Suche nach einem Flug ist, findet diese auch einzeln auf travelcheck.de. Leider gibt es keine Gutscheine für die Newsletteranmeldung. Bei den Last-Minute-Angeboten finden Kurzentschlossene tolle Reiseangebote. In der Kategorie Leistung erzielt travelcheck.de mit einer Note von 1,4 ein sehr gutes Ergebnis.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 20.00 Uhr und samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen vom freundlichen personal beantwortet.

Auf schriftlichem Wege steht den Nutzern neben der Mailadresse auch ein Kontaktformular zur Verfügung. Unsere Testmail wurde nach knapp fünf Stunden beantwortet. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Nutzer schnell und direkt beantwortet. Einen Live-Chat gibt es nicht.

Für regelmäßige Angebote können sich Reiseinteressierte für den Newsletter eintragen. Super finden wir die Rückruffunktion. Die Seite ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist das Reiseportal aktiv. In der Kategorie Service erreicht travelcheck.de die Note 1,8.

Fazit

Travelcheck.de kann sich in unserem Test als an sehr nutzerfreundliches Reiseportal mit einem sehr breit gefächerten Angebot empfehlen. So ist die sehr gute Note 1,4 ein verdientes Gesamtresultat.

Testnote für travelcheck.de: 1,4 (sehr gut)