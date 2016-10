Wimdu.de im Test

Wimdu.de kann sich in unserem Vergleichstest als Sieger durchsetzen. In den Kategorien Internetauftritt und Service kann jeweils das beste Ergebnis erzielt werden. Glückwunsch!

Wimdu.de wurde als Vermittlungsplattform für Privatunterkünfte im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter und kann über eine Million Nutzer vorweisen. Es gibt rund 300.000 Inserate in 150 Ländern und in mehr als 15 Sprachen zur Auswahl.

Fazit Internetauftritt

Die Seite von wimdu.de ist sehr übersichtlich aufgebaut und in einem anschaulichen Design gestaltet. Die Testsiegel (TÜV) gewährleisten die Seriosität der Vermittlungsplattform. Alle Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese auf keinen Fall in die falschen Hände gelangen.

Die sehr hilfreiche Suchfunktion ermöglicht mit der Angabe des gewünschten Zielortes, dem geplanten An- wie Abreisetag und der Anzahl der Gäste eine perfekte Bleibe schnell ausfindig zu machen. Mit weiteren Filterfunktionen lässt sich die Suche noch weiter auf die persönlichen Wünsche optimieren. Von der Unterkunft sowie dem Vermieter werden Bilder zur Verfügung gestellt.

Mithilfe der Umgebungskarte können Nutzer sofort einordnen, in welchem Teil der Stadt ihre Unterkunft liegt. Nutzer können die Unterkünfte nach dem Aufenthalt bewerten, sodass ein transparentes Bild über die Zufriedenheit bisheriger Gäste entsteht. Beim Nutzerkonto lassen sich die persönlichen Daten leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Super ist auch die Wunschliste, auf der ausgewählte Inserate abgelegt und gespeichert werden können. In der Kategorie Internetauftritt kann wimdu.de mit einem super Ergebnis und einer Note von 1,7 das beste Resultat erzielen.

Fazit Leistung

Alle Buchungen auf wimdu.de werden in einen Kalender eingetragen, damit die Termine übersichtlich aufgelistet werden. Damit ein guter Überblick über die Unterkunft vermittelt wird, gibt es ausreichend Bilder vom Inserat. Das Einbinden von Videos ist leider nicht möglich. Allgemeine Informationen wie dem Mindestbuchungszeitraum oder der maximalen Gästeanzahl sind auf den ersten Blick erkennbar.

Vermieter erhalten Information, inwiefern sie die Einnahmen gegebenenfalls versteuern müssen. Ebenfalls wird ein Leitfaden für das Inserieren Sowohl Gäste als auch Vermieter können sich aussuchen, ob sie nur ein Sofa als Schlafmöglichkeit, ein eigenes Zimmer oder eine ganze Wohnung inserieren beziehungsweise buchen möchten.

Schön ist das Video zur Erklärung der Funktionalität. Leider kann man andere Nutzer nicht direkt kontaktieren, um Erfahrungen über Unterkünfte auszutauschen. Auch schön ist, dass alle anderssprachigen Beschreibungen automatisch ins Deutsche übersetzt werden. Auf den Profilen der Vermieter lassen sich neben den Bildern auch sämtliche Bewertungen bisheriger Gäste einsehen. In der Kategorie Leistung die Note 1,8.

Fazit Service

Bei offenen Fragen können sich Nutzer an den Telefonservice wenden. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unser Anliegen vom kompetenten und freundlichen personal beantwortet. Auf schriftlichem Wege kann der Nutzer zwischen einem Kontaktformular und der Variante per E-Mail wählen. Damit man weiß, dass die Anfrage angekommen ist, erhält der Nutzer eine Empfangsbestätigung.

Im Live-Chat können dringende Angelegenheiten auch schriftlich sofort gelöst werden. In den sehr ausführlichen und gut sortierten FAQs werden die häufigsten Fragen der Nutzer unkompliziert und direkt beantwortet.

Im Blog werden die User über Neuigkeiten aus der Welt des Reisens sowie aktuelle Sonderangebote auf dem Laufenden gehalten. Für einen Newsletter kann man sich leider nicht eintragen. Aber das ist der einzige mögliche kritikpunkt und so erhält wimdu.de in der Kategorie Service die überragende Note 1,2 und damit geht fast schon selbstverständlich der Kategoriesieg einher.

Fazit

Wimdu.de geht als eindeutiger Sieger aus unserem Vergleichstest. Gleich in zwei Kategorien kann das beste Ergebnis erzielt werden. Mit einer super Gesamtnote von 1,6 macht wimdu.de also das Rennen und landet verdient auf dem ersten Platz.



Testnote für wimdu.de: 1,6 (gut)