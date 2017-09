Wall-art.de im Einzeltest

Wall-art.de empfiehlt sich in unserem Test als ein super Onlineshop für Wandtattoos. In allen Kategorien können gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt werden.

Getestet von Lr

Die K&L Wall Art GmbH stellt seit 2007 in Berlin Wandtattoos, Wandbilder, Dekobuchstaben und viele weitere Wohnaccessoires her. Über 400.000 Kunden konnte das Unternehmen bereits überzeugen. Durch das große Angebot versteht sich das Unternehmen mittlerweile nicht mehr nur als Anbieter für Wandtattoos, sondern vielmehr als Inneneinrichter.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von wall-art.de erscheint in einem attraktiven Design und ist sehr übersichtlich aufgebaut. Auf der Über-Uns-Seite erhalten interessierte User alle relevanten Informationen zum Unternehmen hinter dem Shop. Das Siegel von Trusted Shops gewährleistet den Kunden die Seriosität des Shops. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht fälschlicherweise in die falschen Hände gelangen können. Um die Rechnung für eine Bestellung begleichen zu können, stehen dem Kunden ganze sechs Zahlarten zur Auswahl.

Mithilfe der Suchfunktion lassen sich auch speziellere Artikel schnell ausfindig machen. Super finden wir, dass man die Auswahl dabei auch nach Kriterien wie Farbe, Marke, Material oder Künstler filtern kann. Auf einem Merkzettel können ausgewählte Artikel gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern.

Wer die hilfreiche Vergleichsfunktion nutzt, kann schnell die Vorteile der jeweiligen Artikel erkennen. Bei allen getesteten Wandtattoos wurden immer mindestens drei verschiedene Größen angeboten. Einzig kleiner Kritikpunkt ist, dass man online keine Wandtattoos selber gestalten kann. Dennoch überzeugt wall-art.de in der Kategorie Internetauftritt voll und ganz und kann daher auch die sehr gute Note 1,3 erreichen.



Fazit Leistung

Auf wall-art.de werden auch lizensierte Motive von beliebten Marken wie Logos von Fußballvereinen, Superhelden oder Kinder-Stars angeboten. Selbsterstellte Motive lassen sich ebenfalls verwenden. Leider gibt es keine speziellen Wandtattoos für den Außenbereich. Schön ist, dass Gutscheine und auch ein Geschenkservice angeboten werden.

Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Problemlos lassen sich weitere Artikel hinzufügen oder entfernen. Schön ist die Möglichkeit, auch über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kunden-Konto anlegen zu müssen. Bei der Plausibilität der Anmeldedaten wird lediglich die E-Mail-Adresse geprüft. Eine fehlerhafte Postleitzahl wird nicht angezeigt.

Auf wall-art.de gibt es keinen Mindestbestellwert. Super ist, dass unabhängig vom Bestellwert für einen Versand nach Deutschland keine Portogebühren berechnet werden. Für den Fall, dass die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, wird ein Formular für den Widerruf bereitgestellt. Die Kosten für den Rückversand trägt der Kunde. In der Kategorie Leistung erzielt der Onlineshop die Note 1,5.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice sind schnell gefunden. Von Montag bis Freitag steht der Service jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen vom Personal freundlich und kompetent beantwortet.

Auf schriftlichem Weg steht dem Nutzer neben der klassischeren Variante per Mail auch ein Kontaktformular zur Auswahl. Auf unsere Testmail erhielten wir zunächst eine Empfangsbestätigung und nach knapp vier Stunden eine detaillierte Antwort. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet.

Neben Klebeanleitungen und Inspirationen gibt es auch einen Newsletter (inkl. Gutschein für die Anmeldung). Der Onlineshop ist ebenfalls für alle Smartphones und Tablets als mobile Version verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist wall-art.de aktiv, um die Kundschaft bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service erreicht wall-art.de die Note 1,5.

Fazit

Wall-art.de kann in unserem Test in allen Kategorien starke Ergebnisse erzielen. Insbesondere Im Internetauftritt macht der Shop Werbung in eigener Sache. Im Gesamtergebnis resultiert mit einer 1,4 eine sehr gute Note.

Testnote für wall-art.de: 1,4 (sehr gut)