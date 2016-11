Vitalymp.de im Test

Vitalymp.de kann im Internetauftritt mit einer tollen Note von 1,8 den Kategoriesieg verbuchen. Da in den anderen beiden Kategorien die konkurrierenden Shops jedoch besser abgeschnitten haben, resultiert schlussendlich mit einer Note von 2,6 der fünfte Platz.

Getestet von Nv, Lr

Vitalymp.de ist ein Onlineshop für Sporternährung. Die Betreiber zehren dabei von der jahrelangen Erfahrung mit Nahrungsergänzung und Fitness Food. Betrieben wird der Shop von Berlin aus. In der Hauptstadt befindet sich ebenfalls das Ladengeschäft.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von Vitalymp.de erscheint in einem attraktiven und modernen Design und ist sehr übersichtlich aufgebaut. Die Siegel auf der Startseite gewährleisten die Seriosität des Shops. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in die falschen Hände gelangen. Schön wäre noch eine Über-Uns-Seite, um etwas mehr zu dem Unternehmen erfahren zu können.

Ganze sechs zahlarten stehen dem Kunden zur Auswahl, möchte er die Rechnung für seine Bestellung begleichen. Über die Produktsuche mit den hilfreichen Filterfunktionen lassen auch spezielle Produkte sehr schnell ausfindig machen. Schön wäre noch eine Vergleichsfunktion. Die Produkte selber werden sehr ausführlich beschrieben und es wird sowohl auf die Zusammensetzung der Zutaten als auch auf die jeweilige Funktion des Produkts verwiesen. Schön ist, dass man die Produkte bewerten kann und auch über ein Kontaktformular auch direkt Fragen zu diesen stellen kann.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und sind bei Bedarf ebenso unkompliziert zu ändern. Auf einem Merkzettel lassen sich ausgewählte Produkte abspeichern, sodass man sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen kann. Im Internetauftritt kann vitalymp.de das beste Ergebnis erzielen und mit einer Note von 1,8 den Kategoriesieg verbuchen.

Fazit Leistung

Bei vitalymp.de kann der Kunden zwischen Produkten von 27 verschiedenen Herstellern wählen. Leider gibt es keine Sportbekleidung im Sortiment. Im Sales-bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Wünschenswert wären Geschenkgutscheine im Sortiment. Auch gibt es keine Rabattaktionen für die Newsletteranmeldung, auch wenn im Newsletter immer attraktive Aktionen beworben werden.

Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder entfernen. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, über einen Gast-Account bestellen zu können. Bei den Bestelldaten wird lediglich die E-Mail-Adresse auf ihre Plausibilität geprüft, während eine zweistellige Postleitzahl nicht angezeigt wird.

Bei Vitalymp.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Bis zu einem Bestellwert von 29 Euro fallen Versandgebühren in Höhe von 3,90 Euro an. Danach entfallen die Portokosten komplett. Entspricht die Bestellung nicht den Erwartungen, wird ein Online-Widerrufsformular zur Verfügung gestellt. Die entstehenden Kosten für den Rückversand trägt der Kunde. In der Kategorie Leistung erzielt vitalymp.de die Note 2,9.

Fazit Service

Der Telefonservice steht von Montag bis Samstag jeweils von 10.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnell geklärt werden konnte. Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen der Variante per Mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Testmail wurde auch bereits nach einer knappen Stunde beantwortet.

Leider gibt es keine FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet werden. Auch einen Live-Chat gibt es leider nicht. Im Fitness-Blog erfährt der Kunde alles Interessante über Ernärhungs- und Trainingspläne.de

Wer sich für den Newsletter einträgt, wird über aktuelle Angebote und Neuigkeiten aus der Welt des Sports auf dem Laufenden gehalten. Der Onlineshop von vitalymp.de ist ebenfalls als mobiles Stylesheet verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die Reichweite zu optimieren. In der Kategorie Service erreicht vitalymp.de die Note 3,4.

Fazit

Vitalymp.de kann uns in erster Linie im Internetauftritt überzeugen. Hier kann mit der besten Leistung und einer Note von 1,8 der Kategoriesieg verbucht werden. Im Leistungsbereich sowie im Service hat die Konkurrenz jedoch deutlich besser abgeschnitten, sodass letztendlich mit einer Note von 2,6 der fünfte Platz resultiert.

Testnote für vitalymp.de: 2,6 (befriedigend)