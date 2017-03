Veltmann-pools.de im Test

Veltmann-pools.de kann im Internetauftritt mit einer Note von 2,0 ein gutes Ergebnis erzielen. In den anderen beiden Kategorien liegen die Ergebnisse im befriedigenden Bereich. Mit einer Note von 2,8 kann sich der Anbieter in unserem Test die Bronzemedaille sichern.

Getestet von Nv, Lr

Die Veltmann GmbH fertigt vom privaten Whirlpool und Schwimmbad bis hin zum 50 m Schwimmbad für den öffentlichen Bereich die ganze Bandbreite. Das Unternehmen setzt auf die Verwendung hochqualitativer Materialien und hat den Firmenhauptsitz im niedersächsischen Emsbüren.

Fazit Internetauftritt

Die Internetseite von veltmann-pools.de erscheint in einem ansprechenden Design und kann eine sehr übersichtliche Struktur vorweisen. Es gibt allerhand Informationen über die individuellen Vorteile des Unternehmens. Leider gibt es keine Verifikationen, welche die Seriosität der Seite gewährleisten.

Schön ist die Suchfunktion, mit der Interessenten auch bestimmte Modelle schnell ausfindig machen können. Leider gibt es auf veltmann-pools.de keine SSL-Verschlüsselung. Dennoch kann der Anbieter in der Kategorie Internetauftritt mit einer Note von 2,0 ein wirklich gutes Ergebnis erzielen.

Fazit Leistung

Auf der Seite von veltmann-pools.de lassen sich alle relevanten Informationen zu den Pools herausfinden. Zusätzlich gibt es viele schöne Bilder, die bereits einen Eindruck von positiven Beispielen vermitteln. Wer bereits konkretes Interesse hat, kann sich kostenlos einen Katalog nach Hause bestellen.

Leider gibt es keinen Direktvertrieb. Grundsätzlich muss der Kunde für die Transportkosten aufkommen. Schön finden wir, dass Videos auf der Seite integriert sind. Beratung und Planung kann auf Wunsch am geplanten Aufstellungsort stattfinden, damit der Platz optimal genutzt werden kann. Ein Rückruf-Service wird nicht angeboten.

Veltmann-pools.de hat ein eigenes Montageteam. Wer sich aus nächster Nähe von den verschiedenen Pool-Modellen überzeugen möchte, kann dies an ausgewählten Terminen bei Ausstellungen tun. In der Kategorie Leistung erreicht veltmann-pools.de die Note 3,4.

Fazit Service

Bei offenen Fragen können sich Interessenten an den Telefonservice wenden. Die Kosten und Erreichbarkeiten sind klar erkennbar. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnell geklärt werden konnte. Leider gibt es keine FAQs, in denen die häufigsten Fragen schnell und direkt beantwortet werden.

Auf schriftlichem Wege kann sich der Kunde zwischen der klassischen Variante per Mail und einem Kontaktformular entscheiden. Unsere Testmail wurde nach zwanzig Stunden beantwortet. Einen Live-Chat gibt es leider nicht. Die Seite von veltmann-pools.de ist auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Anbieter. In der Kategorie Service erreicht veltmann-pools.de die Note 3,0.

Fazit

Veltmann-pools.de kann insbesondere im Internetauftritt mit einer guten Note von 2,0 überzeugen. In den anderen Kategorien liegen die Ergebnisse eher im befriedigenden Bereich. Letztendlich resultiert mit einer Note von 2,8 der dritte Platz.

Testnote für veltmann-pools.de: 2,8 (befriedigend)