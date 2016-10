Online Supermärkte im Vergleich

Mytime.de konnte in unserem Test seine Mitwettbewerber weit hinter sich lassen und konnte in jeder Kategorie ordentlich punkten. Mit einer Gesamtnote 1,7 (gut) ist der Anbieter in unserem Vergleich Testsieger. Glückwunsch!

Getestet von Nv, Lr

Heutzutage kann man alles online bestellen – natürlich auch Lebensmittel. Doch so richtig hat sich die Variante in Deutschland noch nicht durchsetzen können. Was wir wiederum gar nicht verstehen, denn das Onlineshoppen von Lebensmittel erspart und so einiges an Zeit. Ein weiterer Vorteil der Online Supermärkte ist, dass das lästige Tütenschleppen vorbei ist. Egal ob man Lebensmittel oder Getränke bestellt, die Waren werden bis zur Haustüre geliefert.

Schwerpunkt der Bewertung

Die Auswahl der Online Supermärkte resultiert zum einen aus der Suchmaschinenrecherche, mit deren Hilfe die prominenten Akteure der Branche ermittelt wurden. Zum anderen werden Verbraucherwünsche und Empfehlungen anderer Bewertungsportale berücksichtigt.

Bewertet wurden mit 40 Prozent unter anderem die Nutzerfreundlichkeit der Portale und die Informationsgestaltung. Weitere 40 Prozent werden für das Sortiment und die Leistungen erhoben. Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein, dazu zählen Erreichbarkeit, Antwortzeit auf Anfragen und die Online-Hilfe. Die Testergebnisse wurden im Zeitraum vom 17.10.2016 bis 28.10.2016 ermittelt

Fazit Internetauftritt

Der Internetauftritt der Online Supermärkte war bei allen Anbieter übersichtlich und gut strukturiert gestaltet. Das Design der Seiten lädt zum gemütlichen Lebensmittelshoppen von zu Hause aus ein. Die Seite von Lidl.de war der einzige Anbieter, der seinen Lebensmittelshop in die Webseite von Lidl und somit mit dem ganzen anderen Online Sortiment integriert hatte. Hier musste man eine Minute länger suchen und es gab auch nicht so das Gefühl des Shoppens rüber, wie bei den Mitwettbewerber.

Das Sortiment ist bei fast allen recht umfangreich. Rewe konnte mit seiner großen Markenauswahl punkten. Das Sortiment von Lidl war am kleinsten. Bei allen Anbieter war die Anmeldung zum Kundenkonto simple gestaltet und es erwarten die Nutzer ähnliche Features in dem Bereich. Positiv fanden wir, dass man bei den Onlineshops von Rewe und Lidl die Konten selbstständig löschen kann.

Die Gestaltung der Produktseiten ist bei allen Anbietern gut umgesetzt. Es gibt zu jedem Artikel mindestens ein Produktbild, welches auch gezoomt werden kann. Ernährungshinweise wie beispielsweise ein Vermerk zu Allergien haben wir bei allen gefunden. Produkte können auch bei allen Seiten auf einem Merkzettel, für einen späteren Einkauf gespeichert, werden. Gefehlt hat uns bei allen die Möglichkeit auch direkt Fragen zum Produkt stellen zu können.

Fazit Leistungen

Die Bestellung verläuft bei den Anbietern intuitiv und man findet sich schnell zurecht. Eine Plausibilitätsprüfung wird bei edeka24 leider nicht durchgeführt. Hier gingen falsche Anmeldedaten durch. Dafür ist nur bei edeka24.de eine Bestellung als Gast möglich, d.h. ohne Registrierung.

Die Versandkosten werden bei allen Anbietern recht unterschiedlich gehalten. Rewe stellt gestaffelte Versandkosten zur Verfügung. Die Lieferung kostet 4,90 Euro bei einem Wert von unter 40 Euro. Ab einem Warenwert von 40 Euro bezahlt man für die Lieferung 3,90 Euro., bei einem Einkaufswert von 80 Euro sind es 2,90 Euro und ab 120 Euro kostenlos. Allyouneedfresh.de und lebensmittel.de liefern für 4,90 Euro, liegen die Kosten über 40 Euro entfallen die Versandkosten. Bei Mytime.de entfallen die Versandkosten ab einem Wert von 100 Euro. Vorherzahlen Kunden für die Lieferung 4,99 Euro. Edeka24.de berechnet für den Versand 3,95 Euro und ist somit der günstige Anbieter. Ab 75 Euro wird versandkostenfrei geliefert. Lidl.de nimmt für den Versand 4,95 Euro eine Pauschale.

Alle Anbieter liefern ihre Waren bis vor die Wohnungstür, auch wenn man in dem fünften Stock wohnt. Die meisten Anbieter versenden mit DHL. Da wir bei Edeka24 keinen erreicht haben, blieb diese Frage leider offen. Die Onlineshops bieten alle einen kostenlosen Rückversand der Waren an. Rewe und allyouneedfesh.de sollten noch ein Widerrufsformular online einbinden.

Fazit Service

Unsere schriftliche Anfrage wurde von allen recht schnell beantwortet. Leider haben wir von edeka24.de und lebensmittel.de auch noch nach Tagen keine Antwort erhalten. Mytime.de hat innerhalb von 30 Minuten geantwortet, Die FAQs der Anbieter waren gut strukturiert und hilfreich bei der Beantwortung der einen oder anderen Frage. Edeka24 hat leider keine FAQs vorzuweisen. Einen Live-Chat hatte keiner der Anbieter.

Auch beim Telefonservice konnte Edeka24 nicht wirklich glänzen. Hier haben wir leider gar keinen erreicht. Von den anderen Anbietern haben wir uns gut beraten gefühlt und alle waren auch schnell am Telefon.

Alle Anbieter bieten auch eine Webseite für mobile Endgeräte an. Lebensmittel.de bietet diese Funktion nicht an und sollte hier noch nachziehen. Eine Verlinkung zu der eigenen Facebookseite gab es bei allen, außer bei edeka24.de.