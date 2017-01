sunmaker.com im Einzeltest

sunmaker.com erreicht in unserem Test die herausragende Note von 1,1. In den Kategorien Internetauftritt und Leistung kann jeweils die Note 1,0 erzielt werden. Auch im Service kann mit einer Note von 1,6 ein super Ergebnis erzielt werden.

Getestet von Lr

Das sunmaker-Casino wurde Im Jahr 2004 gegründet und betreut seit jeher erfolgreich Kunden in den Bereichen Sportwetten und Casino in allen Teilen Europas. Einen Namen konnte man sich mit der seit Jahrzehnten bekannten zur Gauselmann Gruppe gehörenden Marke „Merkur Magie“ machen. Seit Juli 2015 gehört sunmaker zum schwedischen Unternehmen Cherry AB.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Bereits auf der Startseite erkennt ein Nutzer sofort, dass es sich bei sunmaker.com um eine Seite für Sportwetten und Online-Casinos handelt. Auf einer entsprechenden Seite stellt das Unternehmen hinter der Seite sich und seine Philosophie vor. sunmaker.com ist für ganz Europa staatlich lizensiert. Dank der SSL-Verschlüsselung braucht sich der Nutzer keine Gedanken machen, dass seine angegebenen Daten in den falschen Händen landen könnten. Möchte der Nutzer eine Einzahlung vornehmen, so kann er fünf verschiedene Zahlarten dafür wählen.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf auch ändern. Die vielen verschiedenen Online-Games werden allesamt ausführlich in ihrer Funktion beschrieben. Mithilfe der Suchfunktion lassen sich auch bestimmte Spiele schnell ausfindig machen. Schön ist das Angebot des Live-Casinos, das den Spielern echte Casino-Atmosphäre vermittelt. Wir finden es wichtig, dass ausführlich auf die Suchtgefahr hingewiesen wird.

Nach möglichen Gewinnen lässt sich eine Auszahlung leicht beantragen. Im Kundenbereich kann man sich Kontoauszüge mit den jeweiligen Transferaktionen ansehen. Schön ist, dass es ein Video zur Funktionsseite und dem Angebot gibt. Bei den Sportwetten werden diese nach Sportarten kategorisiert, damit sich einzelne Spiele besser finden lassen. In der Kategorie Internetauftritt lässt sunmaker.com wirklich keine Kritik zu und verdient sich damit die wirklich außergewöhnliche Note 1,0.



Fazit Leistung

sunmaker.com bietet seinen Kunden verschiedene Bonusmodelle für die erste Einzahlung. Beispielsweise erhält man bei einer Einzahlung von 100 Euro einen Bonus von 150 Euro, sodass man Guthaben von 250 Euro starten kann. Bevor die erste Auszahlung durchgeführt werden kann, muss der User eine Ausweiskopie an sunmaker.com senden, damit die Identität überprüft werden kann.

Schön ist, dass sowohl Langzeitwetten als auch Live-Wetten angeboten werden. sunmaker ist absolut zeitgemäß und auch als App für Smartphones und Tablets verfügbar, sodass die User auch unterwegs auf das Spiel-Angebot zurückgreifen können. Bei den Anmeldedaten wird lediglich die E-Mail-Adresse auf Plausibilität geprüft, während eine fehlerhafte Postleitzahl nicht angezeigt wird.

Ständig wechselnde Promo-Aktionen machen das Spielangebot dauerhaft reizvoll. Schön ist, dass die Spiele nach Neuheit und Beliebtheit sortiert sind, sodass Spieler sehen kann, welche Games besonders angesagt sind. Da die Top-Gewinner der nahen Vergangenheit angezeigt werden, bekommt man ein Gefühl dafür, welche Summen erreichbar sind. Wer sich die Spiele vorher einmal in Ruhe anschauen möchte, kann diese im Fun Modus mit Spielgeld testet. Auch in der Kategorie Leistung kann sunmaker.com erneut ein extrem gutes Ergebnis und die Note 1,0 erzielen.



Fazit Service

Wer eine Frage an den Kundenservice von sunmaker.com hat, kann sich zwischen einem Kontaktformular und der klassischen Variante per Mail entscheiden. Unsere Testmail wurde nach bereits 12 Minuten beantwortet, sodass sich unser Anliegen sehr schnell klären konnte. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der User direkt und unkompliziert beantwortet.

Wer nicht lange auf seine Antwort warten möchte, kann den Live-Chat wählen und so direkt mit einem Service-Mitarbeiter in Kontakt treten. Leider gibt es keinen Blog und keine Telefonhotline.

Die Seite sunmaker.com ist ebenfalls als mobiles Stylesheet verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist der Anbieter aktiv, um bestmöglichen Kontakt zu den eigenen Usern herzustellen. In der Kategorie Service kann sunmaker.com ebenfalls überzeugen und die Note 1,6 erreichen.

Fazit

sunmaker.com kann in unserem Test ein wirklich hervorragendes Ergebnis erzielen. In den Kategorien Internetauftritt und Leistung wird nahezu keine Kritik zugelassen. Auch im Service kann sich das Ergebnis sehen lassen. Im Gesamtergebnis resultiert die Note 1,1.

Testnote für sunmaker.com: 1,1 (sehr gut)