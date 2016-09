Stylefile.de  im Test

Styl efile.de konnte in allen drei Kategorien die höchste Punktzahl erzielen und sich somit verdient an die Spitze unseres Vergleichstests setzen. Wir gratulieren zu einem souveränen Testsieg.

Getestet von Lr, Nv

Der Onlineshop von stylefile.de wurde im Jahr 1999 von zwei passionierten Sneaker- und Graffitiliebhabern ins Leben gerufen. 17 Jahre später kann man jährlich allein 100.000 ausländische Kunden vorweisen. Neben den angesagten Sportschuh-Modellen führt der Onlineshop auch Graffiti-Zubehör und aller Hand Kleidung aus der Kategorie „urban style“.

Fazit Internetauftritt

Wer im Onlineshop von Stylefile landet, dem springen direkt attraktive Angebote ins Auge. Die Seite erscheint in einem anschaulichen Design und auch die Struktur wirkt übersichtlich und durchdacht. Auf der Über-Uns-Seite stellt das Unternehmen sich und seine Philosophie kurz vor. Es gibt keine Siegel zur Verifikation der Seriosität. Sämtliche Daten durchlaufen eine SSL-Verschlüsselung. Um das ausgesuchte Paar Sneaker zu bezahlen, kann der Kunde zwischen vier verschiedenen Zahlvarianten wählen.

Auf der Startseite ist eine Produktsuche mit einer hilfreichen Filterfunktion eingebunden, die eine schnelle und unkomplizierte Suche nach speziellen Artikeln problemlos ermöglicht. Super finden wir auch die Größentabelle, sodass es keine Verwirrung gibt, wenn beispielsweise nur UK-Größen angegeben werden. In der Kategorie Soon werden anstehende Releases angekündigt.

Die Produktseiten beinhalten sämtliche relevanten Informationen und schön ist auch die Möglichkeit, direkt Fragen zu den Artikeln stellen zu können. Schön wäre noch ein Merkzettel, auf dem ausgewählte Artikel abgelegt werden können. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Besonders benutzerfreundlich sind noch Funktionen wie Zuletzt angesehen oder Rubriken wie Topseller und Neuheiten. In der Kategorie Internetauftritt kann stylefile.de das beste Ergebnis der Anbieter erzielen und sich mit einer super Note von 1,8 an die Spitze setzen.

Fazit Leistung

Bei Stylefile.de finden die Kunden neben den angesagten Schuhmodellen auch jede Menge Kleidung und alles rund um das Thema Graffiti. Mit 131 verschiedenen Marken hat Stylefile das abwechslungsreichste Sortiment. Auch im Preisvergleich schneidet der Onlineshop richtig gut ab. Im Sales-Bereich finden Kunden Sneaker und andere Artikel zu reduzierten Preisen. Super finden wir die Möglichkeit, Geschenkgutscheine zu kaufen.

Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Problemlos können Artikel hier hinzugefügt oder entfernt werden. Wer kein festen Kundenkonto anlegen möchte, kann auch die Bestellung über einen Gast-Account durchführen. Bei den Bestelldaten wird sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität getestet.

Bei Stylefile gibt es keinen Mindestbestellwert. Für eine Bestellung bis zu einem Warenwert von 45 Euro fallen Portokosten in Höhe von 3,90 Euro an. Ab einem höheren Bestellwert entfallen die Versandgebühren komplett. Erstaunlich ist auch, dass selbst eine Bestellung aus Griechenland nur einen Bestellwert von 99 Euro benötigt, damit die Versandgebühren übernommen werden. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, wird ein Onlineformular für den Widerruf zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Rückversand übernimmt ebenfalls Stylefile. In der Kategorie Preis/ Leistung konnte stylefile.de erneut das beste Ergebnis erzielen und mit einer super Note den Kategoriesieg für sich beanspruchen.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice springen schnell ins Auge. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 bis 20.00 Uhr und an Samstagen von 13-18 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen wurden freundlich und kompetent beantwortet. Auch auf schriftlichem Wege hat die Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Bereits nach 13 Minuten wurde unsere Testmail beantwortet. Auf diesem Wege kann der Kunde wählen, ob er das Kontaktformular nutzt oder lieber die klassische Variante per Mail bevorzugt.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet, sodass gewiss einige Anliegen sich bereits an dieser Stelle klären. Über den Newsletter werden die Kunden über aktuelle Angeboten und Neuerscheinungen auf dem Laufenden gehalten. Schön wäre noch ein Live-Chat, um dringende Angelegenheiten sofort klären zu können.

Der Onlineshop ist ebenfalls als mobile Version für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist Stylefile aktiv, um bestmöglich mit den Kunden in Kontakt zu stehen. Auch in der Kategorie Service konnte stylefile.de die höchste Punktzahl erzielen und mit einer super Note von 1,6 somit auch den dritten Kategoriesieg erzielen.

Fazit

Stylefile.de hat uns auf ganzer Linie überzeugt. In allen drei Kategorien konnte der trendige Onlineshop das beste Ergebnis erzielen. Von daher erscheint es nur logisch, dass Stylefile sich die Krone des Testsiegers aufsetzen und eine super Gesamtnote von 1,7 feiern darf.

Testnote für stylefile.de: 1,7 (gut)