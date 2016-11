Sporternährung-Shops im Vergleich

Nu3.de kann den Gesamtsieg nicht nur wegen des brillanten Ergebnisses im Leistungsbereich verbuchen, sondern auch durch die beiden wirklich guten Resultat in den Kategorien Internetauftritt und Service.

Getestet von Nv, Lr

Sport hält nicht nur den Körper, sondern auch den Geist fit. Viele Menschen arbeiten heutzutage so viel, dass sie einen echten Ausgleich benötigen, um das Stresslevel reduzieren zu können. Eine gute Möglichkeit dafür ist Sport und um im Sport erfolgreich zu sein, sollte man ebenfalls auf eine bewusste Ernährung setzen. Insbesondere bei hoher Belastung braucht der Körper ein gewisses Maß an Nährstoffen..

Schwerpunkt der Bewertung

Die Auswahl der Sporternährung-Shops resultiert zum einen aus der Suchmaschinenrecherche, mit deren Hilfe die prominenten Akteure der Branche ermittelt wurden. Zum anderen werden Verbraucherwünsche und Empfehlungen anderer Bewertungsportale berücksichtigt.

Bewertet wurden mit 40 Prozent unter anderem die Nutzerfreundlichkeit der Portale und die Informationsgestaltung. Weitere 40 Prozent werden für das Sortiment und die Leistungen erhoben. Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein, dazu zählen Erreichbarkeit, Antwortzeit auf Anfragen und die Online-Hilfe. Die Testergebnisse wurden im Zeitraum vom 27.10.2016 bis 09.11.2016 ermittelt

Fazit Internetauftritt

Grundsätzlich haben alle Testteilnehmer im Internetauftritt gute Ergebnisse erzielen können. Das beste Resultat hat dabei vitalymp.de mit einer Note von 1,8 erreicht, während das schlechteste Ergebnis immerhin eine 2,4 ist. Schön ist, dass alle Shops die angebotenen Produkte wirklich sehr ausführlich beschreiben und sowohl auf die Zusammenstellung der Zutaten als auch auf die jeweilige Funktion der Produkte eingehen. Alle Shops aus diesem Test übertragen ausschließlich verschlüsselte Daten, sodass diese nicht in die falschen Hände geraten. Ebenfalls nutzen alle Shops Testsiegel, welche die Seriosität der Unternehmen gewährleisten.

Leider gibt es bei keinem Shop eine Vergleichsfunktion, mit der die Vor- und Nachteile der jeweiligen Produkte einfacher herauszulesen sind. Super ist, dass man bei allen Shops die Produkte bewerten kann. So entsteht ein transparenter Eindruck über die Zufriedenheit bisheriger Kunden. Bei den Shops von foodspring.de, vitalymp.de und nx-nutrition.de kann man zusätzlich direkt Fragen zu den Produkten stellen.

Bei Vitafy.de und Vitalymp.de können die Kunden zwischen sechs verschiedenen Zahlarten wählen, um die Rechnung für ihre Bestellung zu begleichen. Bei micsbodyshop.de und foodspring.de sind es jeweils fünf Zahlarten und bei nu3.de und nx-nutrition.de jeweils vier. Schön ist, dass alle Shops über eine Suchfunktion verfügen, mit der auch spezielle Produkte schnell ausfindig gemacht werden können. In der Kategorie Internetauftritt kann vitalymp.de mit einer Note von 1,8 das Rennen für sich entscheiden.

Fazit Leistungen

Foodspring.de vertreibt lediglich eigens hergestellte Produkte, während die anderen Shops diverse Marken im Sortiment führen. Das abwechslungsreichste Angebot hat dabei nu3.de mit sagenhaften 395 verschiedenen Marken. Schön ist die Möglichkeit, bei den Shops von foodspring.de, micsbodyshop.de, nx-nutrtion.de, vitafy.de und nu3.de auch über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen..

Bei den Shops von nx-nutrition.de und vitalymp.de wird bei den Bestelldaten lediglich die E-Mail-Adresse auf Plausibilität getestet, während eine fehlerhafte Postleitzahl nicht auffällt. Bei den Shops von foodspring.de, micsbodyshop.de, vitafy.de und nu3.de erhält der Kunde Gutscheine, wenn er sich für den Newsletter anmeldet. Lediglich bei vitafy.de und nu3.de kann man auch Geschenkgutscheine erwerben.

Bis die Bestellungen ankommen, dauert es bei den Shops im Regelfall nur 1-2 Werktage. Bei vitalymp.de entfallen die Versandkosten bereits ab einem Bestellwert von 29 Euro, bei vitafy.de und nu3.de ab 30 Euro, bei foodspring.de entfällt das Porto ab 39 Euro, bei nx-nutrition.de ab 49 Euro und bei micsbodyshop.de ab 50 Euro. In der Kategorie Leistung konnten sich mit vitafy.de (1,4) und nu3.de (1,3) zwei Teilnehmer deutlich von der Konkurrenz abheben.

Fazit Service

Alle Shops bieten einen Telefonservice an. Lediglich bei nx-nutrition.de gingen unsere Testanrufe ins Leere. Ansonsten wurden die Anrufe sofort entgegengenommen, sodass unsere Anliegen schnell geklärt werden konnten. Auf schriftlichem Wege kann der Kunde bei allen Shops zwischen der Variante per Mail und einem Kontaktformular wählen. Bei micsbodyshop.de und vitalymp.de wurden die Mails bereits innerhalb der ersten Stunde beantwortet, bei vitafy.de und foodspring.de noch am selben Tag, bei nu3.de nach 30 Stunden und bei nx-nutrition.de haben wir leider gar keine Rückmeldung erhalten.

Bei foodspring.de, vitafy.de und nu3.de findet man jeweils FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet werden. Alle Shops führen einen Blog, in dem Trainings- und Ernährungspläne zur Verfügung gestellt werden.

Ebenfalls alle Shops sind auch als mobiles Stylesheet verfügbar und zeitgemäß sind auch alle Shops in den sozialen Netzwerken aktiv. In der Kategorie Service kann foodspring.de mit einer tollen Note von 1,5 das beste Resultat erzielen.