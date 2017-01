Sportartikel-Shops im Vergleich

Viele nehmen sich zum Vorsatz, im neuen Jahr mehr Sport zu treiben. Im Internet gibt es allerhand Shops, in denen Sie sich mit dem entsprechenden Zubehör eindecken können.

Sportbedarf.de geht mit einer super Note von 1,5 als Sieger aus unserem Test hervor. Insbesondere in den Kategorien Internetauftritt und Leistung kann sich der Anbieter von der Konkurrenz absetzen.

Getestet von Lr

Dass Sport nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch ein guter Ausgleich zum stressigen Arbeitsalltag ist, ist allseits bekannt. Daher scheint es wenig verwunderlich, dass so viele sich den Vorsatz zum Jahreswechsel nehmen, den inneren Schweinehund öfter zu überwinden und Sport zu treiben. Dabei kann es motivationssteigernd sein, wenn man sich ein neues Sportoutfit zulegt. Diese werden von diversen Händlern im Internet angeboten.

Neben Sportkleidung führen die Sportartikel-Shops im Internet auch sämtliches Equipment für eine Vielzahl an Sportarten. Damit Sie wissen, welcher Händler am ehesten Ihren Interessen gerecht werden kann, haben wir die führenden Anbieter der Branche auf Herz und Nieren geprüft. Die Ergebnisse finden Sie in unserem Vergleichstest.

Schwerpunkt der Bewertung

Die Auswahl der Sportartikel-Shops resultiert zum einen aus der Suchmaschinenrecherche, mit deren Hilfe die prominenten Akteure der Branche ermittelt wurden. Zum anderen werden Verbraucherwünsche und Empfehlungen anderer Bewertungsportale berücksichtigt.

Bewertet wurden mit 40 Prozent unter anderem die Nutzerfreundlichkeit der Portale und die Informationsgestaltung. Weitere 40 Prozent werden für das Sortiment und die Leistungen erhoben. Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein, dazu zählen Erreichbarkeit, Antwortzeit auf Anfragen und die Online-Hilfe. Die Testergebnisse wurden im Zeitraum vom 06.01.2017 bis 20.01.2017 ermittelt.

Fazit Internetauftritt

Alle Teilnehmer dieses Vergleichstests konnten wirklich gute Ergebnisse im Internetauftritt erzielen. Tatsächlich haben alle Shops in dieser Kategorie eine Eins vor dem Komma. Und so geben beispielsweise alle Shops sehr detaillierte Angaben zu den angebotenen Artikeln. Auch ist das Kundenkonto überall leicht einsehbar und die Daten lassen sich bei Bedarf unkompliziert ändern. Bis auf sport-versand24.de stellen sich alle Shops auf einer Über-Uns-Seite vor. Ein Testsiegel zur Verifikation der Seriosität fehlt lediglich bei intersport.de.

Die Daten werden bei allen Seiten ausschließlich verschlüsselt übertragen. Bei der Anzahl der Zahlarten können mit sportbedarf.de, planet-sports.de und sport-versand24.de gleich drei Shops die volle Punktzahl erreichen. Bei allen Shops außer denen von planet-sports.de und sport-versand24.de lassen sich die Artikel direkt auf der Seite bewerten, sodass ein transparenter Eindruck über die Zufriedenheit bisheriger Kunden entstehen kann. Fragen direkt zu Produkten kann man lediglich bei sportbedarf.de stellen.

Super finden wir, dass bis auf cortexpower.de alle eine Größentabelle zur Verfügung stellen, sodass die bestellte Ware auch passend ankommt. Eine Vergleichsfunktion, um die Vor- und Nachteile eines Artikels besser abwägen zu können, gibt es lediglich bei planet-sports.de. In der Kategorie Internetauftritt kann sich sportbedarf.de mit einer hervorragenden Note von 1,4 als Sieger durchsetzen.

Fazit Leistungen

Von allen Anbietern hat planet-sports.de mit 335 unterschiedlichen Marken die größte Vielfalt im Sortiment. Allerdings muss dazu auch gesagt werden, dass der Shop auch Streetwear vertreibt. Bei allen Shops gibt es einen Sales-Bereich, in dem Artikel zu reduzierten Preisen angeboten werden. Bei allen Shops bis auf planet-sports.de können Sportvereine Bestellungen für ganze Mannschaften durchführen.



Lediglich bei sport-versand24.de gibt es keine Rabattaktionen, beispielsweise für die Newsletter-Anmeldung. Geschenkgutscheine sind dagegen bei allen Shops erhältlich. Schön ist, dass man bei alles Anbieter bis auf decathlon.de über einen Gast-Account bestellen kann, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen.

Super finden wir, dass bei sportbedarf.de unabhängig vom Bestellwert keine Versandgebühren anfallen. Bei cortexpower.de, intersport.de und planet-sports.de entfallen die Portokosten ab einem gewissen Einkaufswert. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, können bei sportbedarf.de, intersport.de decathlon.de und planet-sports.de die Artikel versandkostenfrei zurückgesendet werden. In der Kategorie Leistung lässt sportbedarf.de nahezu keine Kritik zu, was sich auch in der brillanten Note von 1,2 widerspiegelt.

Fazit Service

Bei allen Shops wird ein Telefonservice angeboten. Lediglich bei intersport.de landeten die Testanrufe in der Warteschleife. Alle anderen Anbieter haben sofort abgenommen. Auch auf schriftlichem Wege waren die Shops gut erreichbar. Sportbedarf.de und Cortexpower.de haben beide sogar innerhalb der ersten drei Minuten geantwortet. Decathlon.de hat mit 31 Stunden am längsten auf sich warten lassen.

Alle Sportartikel-Shops haben FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet werden. Auf den Seiten von intersport.de und decathlon.de gibt es jeweils Blogs, in denen Trainingsmethoden und allerhand Neuigkeiten aus der Welt des Sports vorgestellt werden.

Alle Shops sind auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. Bis auf sport-versand24.de haben alle Anbieter Anknüpfungen an die sozialen Netzwerke, damit sie die Kundschaft noch besser erreichen können. In der Kategorie Service kann sich planet-sports.de mit einer Note von 1,8 durchsetzen.