Sport-versand24.de im Test

Sport-versand24.de hat in unserem Test ein gutes Gesamtergebnis abgeliefert. Insbesondere in den Kategorien Leistung und Service war die Konkurrenz jedoch stärker, sodass letztendlich leider nur der sechste Platz resultiert.

Das Angebot des Onlineshops von sport-versand24.de beinhaltet von Schuhen, über Trainingsklamotten hin zu Taschen und Fanartikel so einiges, was das Herz eines Sportbegeisterten höherschlagen lässt. Der Shop der Sport-Versand24 GmbH hat seinen Hauptsitz in Schweich an der Mosel.

Fazit Internetauftritt

Das Design von sport-versand24.de ist modern gestaltet und die Seite ist übersichtlich aufgebaut. Schön wäre eine Über-Uns-Seite, auf der man mehr über das Unternehmen erfahren kann. Die Seriosität des Shops wird von einem Testsiegel verifiziert. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in falsche Hände kommen können. Um die Rechnung für eine Bestellung begleichen zu können, stehen dem Kunden sechs verschiedene Zahlarten zur Auswahl.

Mithilfe der Produktsuche und der entsprechenden Filterfunktionen lassen sich auch spezielle Artikel schnell ausfindig machen. Schön wäre eine Vergleichsfunktion. Auf den Produktseiten erhält der Kunde alle benötigten Informationen zu den jeweiligen Artikeln, ebenso wie entsprechendes Bildmaterial. Super nützlich ist auch die Größentabelle, damit die ausgewählten Bestellungen auch passen.

Bei Sport-versand24.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Für den Versand werden unabhängig vom Versand Gebühren in Höhe von 2,99 Euro berechnet. Falls die bestellte Ware nicht den Erwartungen entsprechen sollte, wird ein Onlineformular für den Widerruf zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Rückversand übernimmt dabei der Kunde. In der Kategorie Leistung erhält sport-versand24.de die Note 2,8.

Fazit Leistung

Sport-versand24.de führt 23 verschiedene Marken im Sortiment und konzentriert sich dabei eher auf die großen Namen der Branche. Schön ist die Möglichkeit, auch Teambestellungen für ganze Mannschaften abgeben zu können. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Rabattaktionen beispielsweise für die Newsletter-Anmeldung gibt es nicht. Wer anderen eine Freude bereiten möchte, aber nicht genau weiß, was er schenken soll, kann einen Gutschein wählen.

Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Problemlos lassen sich Artikel hinzufügen oder entfernen. Super ist die Möglichkeit, über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten wird sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität getestet.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice sind leicht zu finden. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unser Anliegen damit schnellstmöglich geklärt. Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen der klassischen Variante per Mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Testmail wurde nach 22 Stunden beantwortet.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet. Wer einen Skype-Account hat, kann auch den Live-Chat nutzen, um dringende Anliegen schriftlich zu klären.

Einen Blog gibt es leider nicht. Der Shop ist auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. Verknüpfungen zu den sozialen Netzwerken gibt es keine. In der Kategorie Service erreicht sport-versand24.de die Note 2,6.

Fazit

Sport-versand24.de kann in im Internetauftritt mit einer Note von 1,9 ein gutes Ergebnis erzielen. In den anderen beiden Kategorien wurden befriedigende Ergebnisse erzielt. Im Gesamtergebnis landet der Onlineshop trotz einer guten Nute lediglich auf dem sechsten Platz.

Testnote für Sport-versand24.de: 2,4 (gut)