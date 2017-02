Spizecompany.de im Test

Die Seite von Spizecompany konnte in unserem Test besonders beim Internetauftritt glänzen. Die Seite ist modern und übersichtlich gestaltetet und weist viele nützliche Funktionen auf.

Getestet von Nv, Lr

Der Onlineshop für Gewürze hat seinen Sitz in München. Neben reinen Gewürzen bietet der Shop auch Gewürzmischungen und Geschenksets an. Die Gewürze werden auch in kleinen Probiergrößen angeboten. Spizecompany gibt es bereits seit 2013.

Fazit Internetauftritt

In unserem Test hatte Spizecompany in der Kategorie Internetauftritt die Nase vorn. Der Anbieter konnte hier die meisten Punkte für sich bestreiten. Die Startseite empfängt seine Besucher mit einem modernen und freundlichen Internetauftritt. Direkt fallen die hübsch verpackten Gewürzpackungen und Nutzer bekommen sofort Lust etwas zu stöbern. Die Gewürzverpackungen von Spizecompany haben ein schickes Design und werden in bunten Farben angeboten. Durch die vielen Farben wirkt die Seite freundlich und einladend.

Die Menüführung ist übersichtlich und intuitiv. Nutzer finden sofort die Artikel, die sie suchen. Sollte dieses einmal nicht der Fall sein, dann gibt es im oberen Bereich eine Suchfunktion. Die Suchergebnisse können zudem weiter gefiltert werden. Die Zahlungsmöglichkeiten werden direkt auf der Startseite aufgeführt. Das finden wir praktisch, so müssen sich Nutzer nicht erst durch die Seite klicken. Es werden Paypal, Kreditkarte, Überweisung und Rechnung akzeptiert. Links zu den Lieferbedingungen und zu der Widerrufsbelehrung sind im Footer zu finden.

Die Produktseiten werden ausführlich und sehr informativ dargestellt. Nutzer können bei den Produkten sehen, ob ein Artikel verfügbar ist. Der Artikel kann auch auf einen Wunschzettel gesetzt werden. Das Produktbild kann vergrößert dargestellt werden. Außerdem gibt es die Funktion direkt bei dem Artikel Fragen zu dem Produkt zu stellen sowie die Möglichkeit den Artikel auf eine Vergleichsliste zu setzen.

Ein Kundenkonto ist schnell und simple angelegt. Hier muss man lediglich eine E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Der Kundenbereich ist sehr übersichtlich aufgebaut. Hier können Kontaktdaten und Versand- bzw. Rechnungsadresse eingetragen werden. Bestellungen, die in der Vergangenheit getätigt wurden, können hier eingesehen werden. Zudem gibt es einen Bereich für Nachrichten und den Spizecompany Newsletter. Für den Wunschzettel und den Warenkorb gibt es auch jeweils eigene Bereich. Spizecompany hat uns in dieser Kategorie komplett überzeugt und eine Note von 1,4 (sehr gut) in diesem Bereich erhalten.

Fazit Leistung

Gewürze sind eine schöne Geschenkidee und besonders wenn die Verpackungen so ansprechend aussehen wie bei Spizecompany. Die Verpackungen sind sehr hübsch gestaltet und es gibt viele verschiedene Motive. Natürlich jetzt auch passend zur Weihnachtszeit. Gutscheine zum weiterverschenken werden zurzeit online nicht angeboten. Sollen aber bald erhältlich sein. Ein Sales-Bereich wird leider nicht angeboten. Zurzeit bekommt man bei Spizecompany eine Rabattaktion angeboten. Diese erschien plötzlich beim Stöbern auf dem Bildschirm.

Spizecompany bietet eine große Auswahl an Gewürzen und Gewürzmischungen an. Darüber hinaus werden Geschenksets und eine Vielzahl von Geschenkverpackungen angeboten. Bei der Bestellung ist es möglich sich nicht für ein Kundenkonto zu registrieren und als Gast zu bestellen. Bei der Plausibilitätsprüfung der Anmeldedaten wurde nur eine falsche E-Mail-Adresse angezeigt, eine zweistellige Postleitzahl wurde nicht als fehlerhaft erkannt. Ansonsten verlief die Bestellung intuitiv. Nutzer werden durch die Bestellung geführt und erhalten dabei auch alle notwendigen Informationen. Schön wäre es gewesen, wenn die Lieferzeit noch bei der Bestellung angegeben würde.

Die Lieferung erfolgt über DHL und kostet 4,90 Euro pro Bestellung. Ab einem Bestellwert von 50 Euro entfallen die Versandkosten. Die Lieferzeit beträgt laut Spizecompany in der Regel 1 bis 5 Werktage. Ein Expressversand wird nicht angeboten.

Fazit Service

Der Kontakt ist leicht zu finden. Unser Testanruf wurde sehr freundlich und hilfsbereit beantwortet. Die Telefonnummer ist eine Festnetznummer. Leider sind die Erreichbarkeiten nicht ersichtlich gewesen.

Unsere Testmail wurde innerhalb einer Stunde beantwortet. Hier wurden alle unsere Fragen beantwortet. Eine Empfangsbestätigung gibt es nicht. Die FAQs sind übersichtlich aufgebaut und können im Vorfeld viele Fragen beantworten. Einen Live-Chat gibt es nicht. Dafür können Nutzer einen Newsletter abonnieren. Facebook und Pinterest Anbindungen sind auf der Seite zu finden.

Fazit

Die Seite von Spizecompany überzeugt mit einem modernen Design und einer hohen Nutzerfreundlichkeit. Zudem bietet Spizecompany eine Vielzahl von schönen Geschenkverpackungen an.

Testnote für spizecompany.de: 2.1 (gut)