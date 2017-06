sofatutor.com im Einzeltest

sofatutor.com schneidet in unserem Test super ab. Insbesondere in den Kategorien Leistung und Internetauftritt konnten bemerkenswerte Ergebnisse erzielt werden.

sofatutor ist eine Online-Lernplattform für Schüler und Studierende im deutschsprachigen Raum. Das Portal besteht seit 2009 und eignet sich für Schüler aller Klassenstufen. Mehr als 178.000 Nutzer konnte sofatutor bisher überzeugen. Den Hauptsitz hat das Unternehmen hinter der Seite in der Hauptstadt.



Bereits auf der Startseite von sofatutor.com kann der Nutzer das ausgewählte Fach und die entsprechende Klasse wählen. Die Seite ist ansprechend gestaltet und die Struktur wirkt durchdacht und übersichtlich. Ein Siegel von eKomi gewährleistet die Seriosität des Anbieters. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt versendet, sodass diese nicht in die falschen Hände gelangen können.

Mithilfe der Suchfunktion lassen sich spezielle Lektionen schnell ausfindig machen. Die Funktionsweise des Abonnements ist schlüssig und wird verständlich erklärt. Es besteht die Möglichkeit, die Auswahl der angebotenen Fächer nach den verschiedenen Schultypen zu selektieren. Das Angebot eignet sich dabei bestens von der Grundschule bis zum Abitur.

Dem Nutzer von sofatutor.com stehen drei verschiedene Zahlvarianten zur Auswahl. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Interessierte Kunden erfahren alles über das Unternehmen hinter dem Portal. In der Kategorie Internetauftritt kann sofatutor.com mit einer hohen Informationsdichte punkten und somit mit einer Note von 1,3 ein super Ergebnis erzielen.



Auf sofatutor.com werden passend zu den jeweiligen Klassenstufen Lernvideos angeboten. Zu jedem Video gibt es Übungen und entsprechende Lerntipps. Schön ist, dass auch Lernvideos für Studierende oder Azubis angeboten werden. Die 19 angebotenen Fächer gehen also von Geschichte und Englisch über Latein bis hin zu Rechtswissenschaften oder Medizin. Die verschiedenen Preise werden transparent angezeigt.

Das Angebot von sofatutor.com lässt sich für einen gewissen Zeitraum kostenlos testen, sodass man sich vorab einen Eindruck verschaffen kann, ob das angebotene Programm einem zusagt. Schön finden wir, dass es auch Angebote gibt, die monatlich kündbar sind. Geschenkgutscheine gibt es leider nicht.

Super finden wir den Nachhilfe-Chat, in dem Schüler rund um die Uhr individuelle Fragen besprechen können. Das ermöglicht eine wirklich zielgerichtete Lernoptimierung. In der Kategorie Leistung lässt sofatutor.com kaum Kritik zu, was sich auch in der hervorragenden Note von 1,2 widerspiegelt.



Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die Hotline steht an sieben Tagen in der Woche jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass sich unsere Fragen schnell klären lassen konnten.

Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen dem Kontaktformular und der klassischeren Variante per Mail entscheiden. Auf unsere Testmail erhielten wir zunächst eine Empfangsbestätigung und nach etwa 28 Stunden die Antwort auf unsere schriftliche Anfrage.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet. In den Magazinen werden Neuigkeiten aus dem Schulwesen oder innovative Lernmethoden für Eltern, Lehrer und Schüler vorgestellt. Sofatutor.com ist auch als mobile Version für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich das Portal um die Nutzer bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service erlangt sofatutor.com mit einer Note von 1,7 ein gutes Ergebnis.

sofatutor.com kann in unserem Test wirklich überzeugen. Die Ergebnisse in den Kategorien Leistung und Internetauftritt traten besonders hervor.

Testnote für sofatutor.com: 1,3 (sehr gut)