Snipes.com im Test

Snipes.com konnte in allen drei Kategorien gute Ergebnisse erzielen und sich so mit einer Gesamtnote von 2,0 die Bronzemedaille in unserem Vergleichstest sichern.

Getestet von Lr, Nv

Snipes hat im Jahr 1998 in Essen den ersten Store eröffnet, um Sneaker an den Mann zu bringen. Heutzutage kann Snipes über 100 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Spanien vorweisen. Mit der Erfahrung hat man sich auch im Online-Vertrieb einen Namen machen können.

Fazit Internetauftritt

Bei Snipes.com wissen die Kunden sofort, was in diesem Onlineshop erhältlich ist – hauptsächlich Sneaker! Bereits auf der Startseite gibt es einige Informationen zum Unternehmen. Das Siegel von Trusted Shops garantiert den Kunden die Seriosität des Shops. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen. Wer eine Bestellung auf snipes.com tätigt, kann die Rechnung dafür mit fünf verschiedenen Zahlungsarten begleichen.

Auf der Startseite ist eine Suchfunktion mit einer hilfreichen Filterfunktion eingebunden, die es ohne großen Zeitaufwand ermöglicht, spezielle Schuhmodelle ausfindig zu machen. Leider gibt es keine Größentabelle, die einen Übersicht verschafft, wie beispielsweise UK Größen in Deutschland ausfallen. Auf den Produktseiten finden die Kunden detaillierte Infos zu den Sneakers. Fragen direkt zu den Angeboten kann man leider nicht stellen. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und sind bei Bedarf unkompliziert zu ändern. Selbstständig löschen kann man den Account leider nicht.

Auf einem Merkzettel können Kunden ausgewählte Artikel ablegen und speichern. Schön wäre es noch, wenn man Kommentare oder Bewertungen zu den Artikeln abgeben könnte, sodass ein transparentes Bild der Zufriedenheit bisheriger Kunden entsteht. Als hilfreich erweist sich die Funktion Andere kauften dazu sowie die Rubriken mit Neuheiten und Topsellern. In der Kategorie Internetauftritt erreicht snipes.com die Note 2,0.

Fazit Leistung

Snipes bietet neben Turnschuhen auch Mode und Accessoires an. Alle angebotenen 80 Marken werden in einer Übersicht aufgelistet. Im Sales-Bereich finden Kunden Angebote zu bereits reduzierten Preisen. In unserem Preisvergleich hat snipes.com nicht ganz so gut abgeschnitten, wobei die Preise generell doch sehr nah beieinanderlagen. Wer sich eine Snipes-Membercard zulegt, kann regelmäßig auf Rabattaktionen zurückgreifen. Geschenkgutscheine gibt es aktuell leider nur in den Filialen und diese sind auch ausschließlich dort einzulösen.

Der Warenkorb wird während des gesamten Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel sowie dem daraus resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Bei den Anmeldedaten wird sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf ihre Plausibilität getestet. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, über einen Gast-Account zu bestellen, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen.

Bis zu einem Warenwert von 60 Euro berechnet snipes.com Versandkosten in Höhe von 3,99 Euro. Ab einem höheren Bestellwert entfallen die Portogebühren komplett. Wer mit der Bestellung nicht so zufrieden ist, findet ein Online-Formular für den Widerruf. Auch die Kosten für den Rückversand werden vom Onlineshop übernommen. In der Kategorie Leistung erreicht Snipes die Note 2,1.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 09.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen freundlich und kompetent beantwortet. Auf schriftlichem Weg kann der Kunde zwischen einem Kontaktformular und der klassischen Variante per Mail wählen. Unsere Testmail wurde bereits nach 2,5 Stunden beantwortet.

Schön wäre noch ein Live-Chat, um dringende Anliegen der Kunden sofort klären zu können. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt und unkompliziert beantwortet. Im Snipes-Blog erfahren interessierte Nutzer alle Neuigkeiten rund ums Thema Sneakers, Daten zu heißen Releases und Lifestyle-News. Der Onlineshop ist auch als mobiles Stylesheet verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich snipes.com, um die Kundschaft optimal zu erreichen.

In der Kategorie Service kann snipes.com mit einer Note von 1,7 ein super Ergebnis erzielen.

Fazit

Snipes.com konnte in allen drei Kategorien ein gutes Ergebnis erzielen. Für den Testsieg hat noch ein Ausreißer nach oben gefehlt. Allerdings kann Snipes mit einem guten Gesamtresultat und einer Note von 2,0 den dritten Platz sichern.

Testnote für snipes.com: 2,0 (gut)