Sneaker-Shops im Vergleich

Sneaker gibt es in jeglichen Farben, Formen und Ausführungen. Außerdem sind sie ein Ausdruck von Stil- und Modebewusstsein. Von den bequemen Schuhen kann man einfach nie genug haben. Daher ist es nicht verwunderlich, warum diese Schuhe so gerne von den Deutschen getragen werden.

In unserem Vergleichstest der Sneakershops konnte stylefile.de in allen Kategorien im Vergleich zum Wettbewerb bestehen.

Getestet von Nv,Lr

Sneaker sind mehr als nur Turnschuhe. Sie sind für die meisten ein Lebensgefühl und werden nicht mehr nur zum Sport getragen. Die meisten Käufer tragen die Schuhe aus modischen Gründen.

Mittlerweile gibt es die schicke Fußbekleidung seit mehr als 100 Jahren. Zum Jubiläum des Sneakers haben wir uns sechs Onlineshops einmal genauer angeschaut und vergleichen bei wem der beste Service, das größte Sortiment und die nutzerfreundlichsten Funktionen angeboten werden.

Schwerpunkte der Bewertung

Die Auswahl der Online-Wettanbieter resultiert zum einen aus der Suchmaschinenrecherche, mit deren Hilfe die prominenten Akteure der Branche ermittelt wurden. Zum anderen werden Verbraucherwünsche und Empfehlungen anderer Bewertungsportale berücksichtigt.

Bewertet wurden mit 40 Prozent unter anderem die Nutzerfreundlichkeit der Shops und die Informationsgestaltung. Weitere 40 Prozent werden für das Sortiment und die Leistungen erhoben. Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein, dazu zählen Erreichbarkeit, Antwortzeit auf Anfragen und die Online-Hilfe. Die Testergebnisse wurden im Zeitraum vom 15.08.2016 bis 02.09.2016 ermittelt.

Fazit Internetauftritt

Die Internetauftritte der Sneakershops haben grundsätzlich alle gut abgeschnitten. Die Noten der Shops unterscheiden sich nicht wesentlich und variieren zwischen 1,8 und 2,0. Unsere Redaktion fiel bei den Seiten auf, dass alle eine klare und übersichtliche Struktur haben. Die Onlineshops haben alle eine gute Über-uns Seite, wo Nutzer mehr über das Unternehmen erfahren können. Allikestore.com könnte hier etwas ausführlicher die Historie und das Team eingehen. Das Impressum, die AGBS und der Datenschutz entsprechen den rechtlichen Anforderungen.

Die Usability der Anbieter war in unserem Test auch durchweg gut. Der Text ist auf allen gut lesbar und Buttons als solche zu erkennen. Auf den Produktseiten werden bei allen Websites genügend Bilder zur Verfügung gestellt, welche zoombar sind. Snipes.com und sidestep-shoes.com bieten keine Größentabelle an. Toll finden wir die Funktion, wenn Nutzer direkt beim Artikel Fragen zum Produkt stellen können ohne dass sie die Seite verlassen müssen. Diese Funktion wird bei stylefile.de, overkillshop.com und sidestep-shoes.com angeboten.

Alle Sneakershops haben eigenen Kundenbereich. Die Registrierung erfolgt über die Seiten oder direkt bei der Bestellung. In den Kundenkonten können bei allen die persönlichen Daten oder Passwörter ohne viel Aufwand geändert werden. Die Löschung des Kundenkontos muss bei allen Onlineshops über den Support erfolgen und kann nicht selbstständig durchgeführt werden. Snipes.com, sidestep-shoes.com und allikestore.com bieten eine Merkfunktion an.

Fazit Leistungen

Der Leistungsbereich variiert bei den Shops stärker als der Internetauftritt. Hier wurde die Bestnote von stylefile.de mit einer 1,6 erreicht. Das Schlusslicht in dieser Kategorie ist overkillshop.com mit der Note 2,7. Das Sortiment an Schuhe ist bei allen Anbietern natürlich groß. Stylefile.de hat die meisten Marken im Sortiment – insgesamt sind es 131. Alle Anbieter außer sidestep-shoes.com bieten auch Bekleidungsartikel wie Hosen, Shirts, Mützen etc. an.

Beim Preisvergleich konnten wir bei allen Anbietern keine großen Unterschiede feststellen. Die verglichen Modelle wurden fast ausschließlich zu den gleichen Preisen angeboten. Lediglich Abweichungen von einigen Euros konnten wir feststellen. Somit hatte sidestep-shoes.com die Nase etwas vorne und konnte in diesem Bereich als günstigster Anbieter abschneiden. Außerdem gibt es bei jedem Onlineshop einen Salesbereich, wo Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen.

Der Bestellprozess verlief bei allen Sneakershops ohne große Kritik. Hier unterscheiden sich die Shops lediglich etwas in der Nutzerfreundlichkeit der Durchführung und Informationsgehalt. Die Versandkosten unterscheiden sich bei den Anbietern etwas, hier lohnt sich ein Blick in die einzelnen Testberichte, wo wir die Versandkosten einzeln aufführen.

Fazit Service

Der schriftliche Kontakt ist bei allen Anbietern leicht zu finden. Auf unsere Mailanfrage haben alle Sneakershops zügig geantwortet. Außer von Allikestore haben wir keine Antwort erhalten. Eine Mailbestätigung haben wir in unserem Test nur von stylefile.de bekommen.

Die Telefonnummern und die zugehörige Information der Erreichbarkeit sind auf allen Seiten leicht zu finden, da diese im Header platziert sind. Sidestep-shoes.com ist der einzige Anbieter mit einer kostenlosen Hotline. Die anderen Rufnummern sind Festnetznummern. Bei unserem Testanruf gab es keine großen Unterschiede. Uns wurde bei allen Fragen schnell und kompetent geholfen.

Zudem bieten alle Anbieter übersichtliche FAQs an und haben alle Social Media Anbindungen integriert.