Sidestep-shoes.com im Test

Getestet von Lr, Nv

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 2003 zurück. Die Firmengeschichte startete mit einem Ladengeschäft in Oberhausen. Mittlerweile hat SIDESTEP Filialen in Österreich und in der Schweiz und natürlich einen Onlineshop.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop macht einen freundlichen Eindruck, das klare Design und die gute Struktur runden das positive Bild ab. Ein großer Slider überzeugt mit seinen großen Bildern, die mehr Lust zum Shoppen machen. Die Topnavigation ist auch sehr übersichtlich gestaltet und lässt somit auch keine Fragen offen. Die Über-uns Seite bietet ausreichend Informationen über das Unternehmen, Historie und natürlich das Konzept des Onlineshops. Im sichtbaren Bereich finden Nutzer eine Suchfunktion. Weiß man was man sucht, ist diese sicherlich hilfreich.

Möchte man als Besucher das Team von SIDESTEP kontaktieren, kann man hier ruhigem Gewissen seine personenbezogenen Daten eingeben. Der Anbieter verschlüsselt seine Daten per SSL und bietet somit eine sichere Übertragung an. Das Impressum, die Datenschutzbestimmungen und die AGBs entsprechen den rechtlichen Anforderungen.

Der Informationsgehalt zu den Angeboten ist gut. Es werden kurze Artikelbeschreibungen angezeigt. Außerdem gibt es zu jeden Schuh mehrere Bilder, die per Mouseover gezoomt werden können. Hat man Fragen zum Produkt, können diese auch ganz simple auf der Produktseite gestellt werden. Hierzu öffnet sich ein Pop-up Fenster. Schön wäre noch die Information über Artikel die bald im Sortiment aufgenommen werden, wie einen Coming Soon Kategorie.

Fazit Leistung

In unserem Preisvergleich hatte SIDESTEP die Nase vorne. Auch wenn die Unterschiede bei den Preisen nicht all zu groß waren, hat der Onlineshop sich bei den ausgewählten Produkten den ersten Platz ergattern können.

SIDESTEP konzentriert sich bei seinem Sortiment ganz auf Schuhe, Bekleidungsartikel werden nicht angeboten. Der Anbieter führt 21 Marken in seinem Portfolio. Es gibt einen Bereich für Sales, hier werden reduzierte Schuhe angeboten. Gutscheine werden im Onlineshop nicht angeboten.

Die Bestellung verlief ohne Probleme, sogar die Plausibiltätsprüfung bei der Eingabe der persönlichen Daten funktionierte einwandfrei. Die Lieferzeit wurde uns auch bei der Bestellung mitgeteilt. Eine Bestellung ohne Registrierung war leider nicht möglich.

Die Versandkosten sind bei SIDESTEP kostenlos wenn innerhalb von Deutschland und Österreich verschickt wird. Möchte man die Zustellung bei Nachname durchgeführt haben, fallen vier Euro für Nachnamegebühren und weitere zwei Euro für Zustellergebühren an. Hat ein Artikel nicht gefallen oder hat nicht die richtige Größe, kann diese wieder retourniert werden. Hierfür muss der beigelegte Retourenschein ausgefüllt werden.

Fazit Service

Die Telefonnummer zum Kundenservice ist prominent auf der Startseite eingebunden und mit einem Blick ersichtlich. Es ist eine Festnetznummer, wo wir wissen, dass keine hohen Tarife berechnet werden. Die Erreichbarkeit des Kundenservices ist leicht auf der Seite zu finden. Bei unserem Testanruf wurde uns sofort geholfen und wir fühlten uns gut beraten.

Der schriftliche Kontakt ist auch leicht auf der Seite zu finden, dieser ist im Footer verlinkt. Hier finden Besucher eine E-Mail Adresse. Unsere Testanfrage wurde innerhalb von einer Stunde kompetent und hilfreich beantwortet.

Fazit

Eine übersichtlicher Internetauftritt mit einer klaren Linie. Die Onlineshop konnte in jeder Kategorie mit einer guten Note überzeugen und ist somit verdienter Zweitplatzierter geworden.

Testnote für sidestep-shoes.com: 2,0 (gut)