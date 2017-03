Rivierapool.com im Test

Getestet von Nv, Lr

Die RivieraPool Fertigschwimmbad GmbH gehört zur Rengers Unternehmensgruppe und beschäftigt an drei Standorten rund 200 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Geeste-Galum.

Fazit Internetauftritt

Rivierapool.com kann ein sehr attraktives und modernes Design vorweisen. Die Seite ist sehr übersichtlich aufgebaut und sowohl das Impressum als auch die Datenschutzhinweise entsprechen den gängigen Anforderungen und sind von jeder Unterseite mit einem Klick zu erreichen. Alle Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, damit diese nicht in die falschen Hände geraten.

Auf der Über-Uns Seite stellt das Unternehmen sich und seine Philosophie vor. Schön ist die Suchfunktion, mit der sich auch bestimmte Objekte schnell ausfindig machen lassen. Leider gibt es keine sichtbaren Siegel, welche die Qualität offiziell gewährleisten. Ansonsten gibt es kaum Kritikpunkte in dieser Kategorie und rivierapools.com kann mit einer Note von 1,5 ein super Ergebnis erzielen.

Fazit Leistung

Rivierapool.com stellt Interessierten alle Informationen zu den jeweiligen Objekten detailliert zur Verfügung. Sämtliche Informationen zur Farbe, dem Gewicht und den Maßen sowie dem Hersteller und dem Material lassen sich schnell ausfindig machen. Dank des Produktbildes kann man sich das jeweilige Objekt sehr gut vorstellen.

Wessen Interesse geweckt wurde, kann sich online kostenlos einen Katalog nach Hause ordern. Grundsätzlich werden die Kosten für den Transport des Pools berechnet. Die Option eines Expressversandes besteht nicht. Schön ist, dass Videos genutzt werden, um die Objekte noch reeller rüberbringen zu können und um das eigene Unternehmen bestmöglich vorzustellen.

Rivierapool.com stellt sein eigenes Montageteam zur Verfügung. Um eine optimale Beratung und Planung gewährleisten zu können, machen sich die Experten am jeweiligen Aufstellungsort ein Bild der Lage. Kunden und Interessenten können einen Rückruf-Service in Anspruch nehmen. Wer sich von den Pools aus nächster Nähe überzeugen will, kann dies bei ausgewählten Ausstellungen und Messen tun. In der Kategorie Leistung erreicht rivierapool.com die gute Note 2,3.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnellstmöglich geklärt werden konnte. Auf schriftlichem Wege steht dem Kunden neben der klassischen Variante per Mail auch ein Kontaktformular zur Verfügung. Unsere Mail wurde nach etwa 24 Stunden beantwortet.

Leider gibt es keine FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet werden. Auch einen Live-Chat gibt es nicht. Die Seite von rivierapool.com ist auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. In den sozialen Netzwerken bewegt sich der Anbieter ebenfalls, um die eigene Reichweite zu maximieren. In der Kategorie Service erreicht rivierapool.com die Note 3,5.

Fazit

Rivierapool.com hat eine sehr informative und userfreundliche Seite. Insbesondere Im Internetauftritt kann man ein super Ergebnis erzielen. Auch im Leistungsbereich kann man ein gutes Resultat erreichen. Im Service gibt es noch etwas Verbesserungsbedarf. Dies lindert aber nicht die super Leistung im Gesamtbereich, die mit dem zweiten Platz in unserem Test gekürt wird.

Testnote für rivierapool.de: 2,2 (gut)