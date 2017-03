Pool-systems.de im Test

Mit durchgehend spitzen Bewertungen in jeder Kategorie verschafft sich pool-systems.de den ersten Platz und wird verdienter Testsieger. In jedem Bereich der Bewertungen hat der Anbieter den Kategoriesieg für sich bestreiten können.

Getestet von Nv, Lr

Der Onlineshop pool-systems.de gehört zur POOL – SYSTEMS GmbH & Co. KG. Die Firmenzentrale des Unternehmens liegt im bayerischen Wald.

Fazit Internetauftritt

Der Internetauftritt von pool-systems.de lässt dem Kunden keine Wünsche offen. Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Zahlungsarten gewährleisten die Prüfsiegel und Zertifizierungen von EHI und Verbraucherschutz.de eine sichere, professionelle und vor allem kundenorientierte Abwicklung. Ist man als Nutzer auf der Startseite angekommen, fällt sofort das ansprechende helle Design auf. Das Layout der Website von pool-systems.de ist sehr anschaulich gestaltet und die Vielzahl ansprechender Bilder macht das Thema „Pool“ direkt deutlich. Dank der gut strukturierten Top-Navigation findet sich der Nutzer schnell zurecht.

Die Daten der Seite werden per SSL mit 256 Bit verschlüsselt und übertragen. Schnell findet man das Impressum, die AGBs und die Datenschutzhinweise. Für eine schnelle Suche befindet sich auf der Seite eine Suchfunktion. Auf den Produktseiten findet man alle wissenswerten Informationen zu den Produkten sowie ausreichend großes Bild- und Videomaterial.

Fazit Leistung

Bei Pool-systems.de kann man die Besichtigung der Pool-Komplettsets mit Überdachung beim Kunden durchführen und diesen auch nach seiner Meinung und Erfahrung fragen. Dies ist bei pool-systems.de in nahezu jeder Region Deutschlands, Österreichs und der Schweiz möglich. Pool-systems.de bietet darüber hinaus einen Außendienst für seine Kunden an. Dieser berät die Kunden auf Wunsch sogar vor Ort. Auch bietet pool-systems.de einen Rückruf-Service. Die Produkte von pool-systems.de werden bereits auf der Seite ausführlich beschrieben. Ausführliche Erklärungsvideos bringen die Thematik dem Kunden zusätzlich auch bildhaft näher.

Unter dem Menüpunkt „Wie bestellen“ wird der gesamte Bestellvorgang ausführlich erklärt. Das finden wir sehr nutzerfreundlich. Möchte man sich die Pools gerne in einem Katalog anschauen, ist das auch ohne Probleme möglich. Es gibt einen Katalog zum Runterladen, aber auch einen in Druckform. Dieser wird kostenlos nach Hause geliefert.

Nach einer Bestellung wird ein eigenes Montageteam rausgeschickt. Die Lieferung der Pools und Produkte von pool-systems.de erfolgt mit einem Direktvertrieb. Der Transport ist immer kostenlos und im Preis inbegriffen. Der Anbieter hat sogar einen Expressversand, dieser liefert innerhalb von 24 Stunden. Es wird eine Garantie von fünf Jahren auf die Produkte gegeben. Sollten doch irgendwelche Mängel aufkommen und der Pool müsste neu geliefert werden, fällt das alles in den Rahmen der Garantie.

Fazit Service

Außerdem konnte der Anbieter im Service glänzen und erzielte hier die beste Bewertung. Die Servicehotline ist prominent auf der Seite eingebunden. Es handelt sich um eine Festnetznummer. Zudem stehen die Zeiten der Erreichbarkeit direkt bei der Nummer. Der Anbieter ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erreichbar.

Bei unseren Testanrufen hat es nur wenige Augenblicke gedauert bis wir an einen Verkäufer durchgestellt wurden, welcher unsere Fragen durch seine Erfahrung hilfreich und kompetent beantwortet hat. Auf unsere Mailanfrage bekamen wir bereits nach einer viertel Stunde eine hilfreiche und ausführliche Antwort. Es besteht die Möglichkeit, den Service über ein Kontaktformular, eine E-Mailadresse oder auch per Fax zu kontaktieren.

Für diejenigen, die gar nicht warten wollen, gibt es bei dem Anbieter einen Live-Chat. Die FAQs der Seite sind sehr übersichtlich aufgebaut und beantworten bereits die eine oder andere Frage im Vorfeld. Ein mobiles Stylesheet wäre noch schön gewesen. Social Media Anbindungen zu YouTube und Facebook sind auf der Seite eingebunden.

Fazit

Zusammenfassend kann pool-systems.de in unserem Test von Pools auf ganzer Linie überzeugen. In allen drei Kategorien kann der Anbieter jeweils deutlich die beste Bewertung erzielen. Somit geht der klare Gesamtsieg auch mehr als in Ordnung. Glückwunsch!

Testnote für pool-systems.de: 1,3 (sehr gut)