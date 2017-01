Planet-sports.de im Test

Planet-sports.de kann in allen Kategorien wirklich gute Ergebnisse erzielen. Im Service kann man sich sogar als Kategoriesieger durchsetzen. Schlussendlich resultiert mit einer Gesamtnote von 1,8 ein guter zweiter Platz.

Getestet von Lr

Planet Sports wurde im Jahre 1993 aus der Leidenschaft für Actionsports und Streetwear gegründet. Seit 1997 ist der Shop auch im Internet online. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in München.

Fazit Internetauftritt

Planet-sports.de erscheint in einem attraktiven Design und ist übersichtlich aufgebaut. Auf der Company-Seite gibt es allerhand Informationen zur Geschichte und Philosophie des Unternehmens hinter dem Shop. Das Siegel von Trusted Shops gewährleistet den Kunden die Seriosität der Seite. Alle übertragenen Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übermittelt. Um die Rechnung für eine Bestellung zu begleichen, stehen dem Kunden sechs verschiedene Zahlarten zur Auswahl.

Die Produktsuche ermöglicht es, auch spezielle Artikel schnell ausfindig zu machen. Weitere Filter optimieren die Suche zusätzlich. Mithilfe der Vergleichsfunktion können die Vor- und Nachteile der jeweiligen Artikel besser abgewogen werden. Auf den Produktseiten werden die jeweiligen Artikel detailliert beschrieben. Auch entsprechendes Bildmaterial ist vorhanden. Super ist auch die Größentabelle, die eventuelle Verwirrungen bei der Größenangabe umgehen kann.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Auf einem Merkzettel können ausgewählte Artikel abgelegt und gespeichert werden. Etwas schade ist, dass man weder Kommentare zu den Artikeln schreiben kann, noch Fragen direkt zu diesen stellen kann. Nichtsdestotrotz erreicht planet-sports.de in der Kategorie Internetauftritt mit einer Note von 1,6 ein super Ergebnis.

Fazit Leistung

PPlanet-sports.de hat durch den Verkauf von Streetwear mit 335 Marken die größte Vielfalt im Sortiment. Da der Shop ausschließlich für den Endkunden gedacht ist, sind keine Mannschaftsbestellungen durch Vereine möglich. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Wer sich für den Newsletter einträgt, erhält einen Gutschein in Höhe von zehn Euro. Auch Geschenkgutscheine sind erhältlich.

Der Warenkorb wird während des kompletten Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Es können problemlos Artikel hinzugefügt oder entfernt werden. Schön ist die Option, über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten wird sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität getestet.

Bei Planet-sports.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Bis zu einem Bestellwert von 40 Euro fallen Versandgebühren in Höhe von 2,90 Euro an. Danach entfallen diese komplett. Ein Expressversand wird nicht angeboten. Wer mit seiner Bestellung nicht zufrieden ist, findet ein Onlineformular für den Widerruf. Die Kosten für den Rückversand übernimmt dabei der Shop. In der Kategorie Leistung kann planet-sports.de mit einer Note von 1,9 erneut ein gutes Ergebnis vorweisen.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Samstag steht die Hotline jeweils von 09.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung. Auch am Sonntag jeweils von 12.00 bis 18.00 Uhr ist der Service erreichbar. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unser Anliegen damit geklärt.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen einem Kontaktformular und der klassischen Variante per Mail wählen. Zunächst bekamen wir eine Empfangsbestätigung. Nach 3,5 Stunden haben wir dann die Antwort erhalten. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet. Einen Live-Chat oder Blog gibt es nicht.

Planet-sports.de bewegt sich ebenfalls in den sozialen Netzwerken, um die Kundschaft noch besser zu erreichen. Der Shop ist auch als mobiles Stylesheet für alle Smartphones und Tablets verfügbar. In der Kategorie Service kann planet-sports.de mit einer Note von 1,8 das beste Ergebnis erzielen und somit den Kategoriesieg verbuchen.

Fazit

Planet-sports.de kann in allen drei Kategorien gute Noten jeweils mit einer Eins vor dem Komma erzielen. Im Service kann sogar das beste Resultat erreicht werden. Damit ergibt sich ein guter zweiter Platz mit einer Gesamtnote von 1,8.

Testnote für planet-sports.de: 1,8 (gut)