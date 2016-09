Overkillshop.com im Test

Getestet von Lr, Nv

Seit 2003 gibt es das Ladengeschäft OVERKILL im Herzen von Kreuzberg. Wie lange es den Onlineshop des Anbieters bereits gibt, konnten wir nicht auf der Website finden.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop begrüßt seine Besucher mit einem klaren Design. Auf der Startseite ist ein großer Slider eingebunden, der neue Schuhmodelle oder aktuelle Angebote präsentiert. Die Topnavigation ist übersichtlich und intuitiv gestaltet. Diese unterteilt sich einmal in die Bereiche Schuhe, Bekleidung, Graffiti sowie in die Reiter Coming Soon, Sale und Marken. Weiß man genau welches Modell man sucht, hilft die Suchfunktion auf der Startseite. Diese liefert schnell, relevante Artikel.

Die Daten auf der Internetseite von OVERKILL werden per SSL verschlüsselt übertragen. Impressum, AGBs und Datenschutzbestimmung sind korrekt aufgeführt und entsprechen den rechtlichen Anforderungen. Die Über-uns Seite findet man im Footer.

Zu den Schuhen gibt es viele Produktbilder, die bei Bedarf größer dargestellt werden können. Auf den Produktseiten gibt es noch eine Kurzbeschreibung. Schön finden wir, dass bei den Produkten direkt die Informationen zum Versand, Bezahlarten und Rückgabe zu finden sind. Falls Verbraucher Fragen zu den einzelnen Produkten haben, kann man die auch direkt auf der Artikelseite stellen. Das finden wir wirklich schön und übersichtlich gelöst und möchten hier ein Lob aussprechen. Was wir ein bisschen vermisst haben, ist die Funktion Bewertungen abzugeben oder Produkte auf einen Merkzettel zu speichern.

Fazit Leistung

OVERKILL hat ein recht breites Sortiment für seine Kunden. Neben Schuhen wird auch noch Bekleidung, Taschen, Mützen und Graffitizubehör verkauft. Das Produktportfolio beinhaltet über 40 Marken.

Im Onlineshop gibt es einen Reiter für Sale. Hier finden Besucher direkt reduzierte Artikel, toll wenn man auf der Suche nach Schnäppchen ist. Gutscheine kann man online bei OVERKILL nicht erwerben. Auch die Funktion gekaufte Artikel als Geschenk verschicken zu lassen bietet der Onlineshop für Sneaker nicht an.

Habe ich mich für einen Schuh entschieden und diesen in den Warenkorb gepackt. Kann es mit dem Shoppen direkt weiter gehen. Leider finden wir die Darstellung des Warenkorbes nicht ganz so nutzerfreundlich, da Nutzer nicht mit einem Blick den Gesamtwert sehen können, sondern lediglich die Anzahl der zugefügten Artikel. Um Gesamtpreis, Warenwert und Anzahl der Artikel einzusehen, müssen Nutzer erst auf den Warenkorb klicken. Bei dem Bestellprozess ist uns aufgefallen, dass eine Bestellung ohne Registrierung also als Gast nicht möglich ist. Bei der Eingabe der persönlichen Daten wird nicht die Plausibilität geprüft, eine 3-stellige Postleitzahl ging durch. Die Lieferung der Waren erfolgt per DHL innerhalb von Deutschland für 4,50 Euro.

Fazit Service

Im Service kann OVERKILL sich sehen lassen. Die Telefonnummer ist prominent im sichtbaren Bereich eingebunden. Die Daten zur Erreichbarkeit des Neukundensupport befinden sich direkt neben der Festnetznummer. Unser Testanruf wurde sofort von einer netten Mitarbeiterin entgegen genommen.

Möchte man OVERKILL über den schriftlichen Weg kontaktieren. Gibt es zwei Möglichkeiten, einmal über eine E-Mail oder das Kontaktformular. Unsere Mail wurde innerhalb von einer Stunden beantwortet und es blieben keine Fragen offen.

Fazit

OVERKILL hat einen nutzerfreundlichen Onlineshop. Leider sind im Bereich Leistung einige Punkte auf der Strecke geblieben. Der Service kann sich aber auch wirklich sehen lassen.

Testnote für overkillshop.de: 2,2 (gut)