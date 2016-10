News: Private Nachhilfe bereits für Grundschüler



1,1 Millionen Schüler bekommen Nachhilfe



Der Druck gute Note zuerreichen und bei seinem Mitschülern mithalten beginnt bereits in der Grundschule. Umfangreiche Untersuchungen zum Thema haben gezeigt, dass viele Eltern ihre Kinder in der Grundschulzeit zu einem Nachhilfekurs schicken. Schließlich entscheidet sich nach der vierten Klasse auf welche weiterführenden Schulen die Kleinen gehen werden und das sind wegweisende Entscheidungen in dem Leben unseres Nachwuchs.

Der Druck lässt aber danach auch nicht nach. 1,1 Millionen Schüler erhalten in Deutschland regelmäßig private Nachhilfe, für die die Eltern aufkommen. So werden in Deutschland jährlich bis zu 1,5 Milliarden Euro ausgegeben. Damit das Geld gut investiert ist und die Kinder sinnvollen Unterricht bekommen, empfielt unsere Redaktion den aktuellen Testsieger der Branche schülerhilfe.de.

