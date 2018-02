Neueshoeren.com im Einzeltest

Getestet von Lr

Das Fachzentrum für Hörakustik Neues Hören wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dießen am Ammersee. Das inhabergeführte Unternehmen bietet seinen Kunden an drei Standorten Rundum-Service von der professionellen Beratung über eine ausführliche Höranalyse bis hin zur optimalen Hörgeräte-Versorgung, auch für Kinder. Mit der 2017 aktualisierten Homepage hat der Hörakustiker seinen Service auf des WorldWideWeb erweitert.



Fazit Internetauftritt

Nicht mehr gut hören zu können ist für viele Betroffene eine Entdeckung, die sie erst einmal für sich behalten wollen. Oder erfolgreich verdrängen, so dass mitunter erst aufmerksame Freunde oder Angehörige die nötigen Schritte zur Hilfe einleiten müssen. An diesem Punkt wird der Besucher der Seite neueshoeren.com abgeholt.

Sowohl die Bildauswahl als auch der Titel „Gutes Hören bedeutet Freiheit“ im Zentrum der Startseite versichern dem Kunden, dass es ein guter Schritt war, diese Seite zu besuchen und sich „auf die Reise“ zu begeben, seine Freiheit wiederzuerlangen. Wer sich also komplett neu mit dem Thema Hörakustik beschäftigen muss, der wird von der Startseite aus durch die notwendigen nächsten Schritte begleitet und muss lediglich dem nächsten Wegweiser folgen.

Dabei sind die Informationen auf den Punkt gebracht und machen übermäßiges Klicken oder Scrollen auf der Seite überflüssig. Die lesefreundliche Schriftgröße trägt dazu das Übrige bei.

Doch auch Besucher mit konkretem Anliegen oder bestehende Kunden des Hörakustikers finden schnell, was sie suchen. Eine konkrete Suchanfrage ist zwar leider nicht eingebunden, aber relevante Menüpunkte zu Navigation oder auch Kontakten springen sofort ins Auge, was ebenfalls durch die homogene Farbführung unterstützt wird.

Neueshoeren.com präsentiert sich also als gelungene Verlängerung bzw. als online-Empfangsportal für das stationäre Fachgeschäft und erhält von uns die Testnote 1,4 (sehr gut) für den Auftritt.



Fazit Leistung

Auch beim Thema Leistung hat das Online-Angebot von Neues Hören einiges zu bieten. Die Besucher der Seite erhalten zum einen umfassende Infos über die Leistungen, die sie im Hörakustikfachgeschäft zu erwarten haben: Neben Beratung und Diagnose zählt dazu etwa die Betreuung durch auf Kinderhörsysteme spezialisierte Experten, ein hauseigenes Labor, um individuelle Kundenwünsche direkt vor Ort anpassen zu lassen oder auch begleitende Hörtrainings, um die Hörgeräteanpassung zu optimieren.

Neueshoeren.com informiert darüber hinaus über die praktische Batterie-Flatrate oder auch die Möglichkeit, den Patienten zu Hause zu besuchen. Das Servicemobil von Neues Hören ist mit einer transportablen Technik-Einheit ausgestattet, so dass sowohl die persönliche Beratung als auch Hörtests und die regelmäßige Kontrolle der Hörsysteme vor Ort durchgeführt werden können.

Online selbst kann ein Hörtest durchgeführt werden, der über jede der Seiten mit nur einem Klick gestartet werden kann. Ist der absolviert und das Ergebnis verbesserungswürdig, erfährt der Besucher, wie im Einzelnen der Weg zu einem besseren Hörerlebnis aussieht, von der ersten Höranalyse über Hörlösungen und Eingewöhnung bis hin zum langfristigen Service.

Bestellungen, wie etwa von Batterien im Rahmen der Flatrate oder einen Hausbesuch, kann man nicht online aufgeben, dazu muss man sich persönlich melden. Aber das geht schnell über den ebenfalls in jede Seite eingebetteten Live Chat oder die Telefonnummern. Auch beim Thema Leistung kann neueshoeren.com also punkten und erhält von uns dafür die Testnote 1,2 (sehr gut).



Fazit Service

Neues Hören versteht sich als Wegbegleiter und Helfer für seine Kunden, und das macht das Unternehmen über sein Internetportal mehr als deutlich. Dazu sei in erster Linie natürlich erwähnt, dass die Seite für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets optimiert wurde.

In Sachen Erreichbarkeit könnte man hier höchstens an den jeweiligen Zeiten drehen, ansonsten kann man Neues Hören über alle Kanäle kontaktieren. Besonders hat uns der angebotene Live-Chat gefallen, mit dem dringende Anliegen auch sofort geklärt werden können.

Auch die Telefonnummern der einzelnen Filialen sind auf jeder Seite ersichtlich, die Erreichbarkeitszeiten lassen sich mit nur einem Klick finden. Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann den Hörakustiker per E-Mail kontaktieren oder auch einen Termin vereinbaren. Auf unsere Testmail erhielten wir innerhalb nur weniger Minuten eine kompetente und freundliche Antwort.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein eigenes Kundenmagazin, das auch online einzusehen ist. In der Kategorie Service erreicht neueshoeren.com die Note 1,3 (sehr gut).

Fazit

Neueshoeren.com ist ein gelungener Internetauftritt mit umfassendem Informationsangebot und damit die optimale Ergänzung der persönlichen Betreuung und des Serviceangebots im stationären Fachgeschäft.

Testnote für neueshoeren.com: 1,3 (sehr gut)