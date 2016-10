Netbank.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Die netbank ist eine Marke der Augsburger Aktienbank AG. Neben Girokonten bietet die Bank noch weitere Produkte wie Verbraucherkredite und Sparanlagen an.

Fazit Internetauftritt

Auf der Startseite der netbank.de angekommen wir sofort ersichtlich, welchen Service auf der Seite geboten wird. Es kann zwischen der Nutzung für Privat- oder Geschäftskunden unterschieden werden. Die Top-Navigation ist übersichtlich in die unterschiedlichen Leistungsbereiche aufgeteilt und somit sehr intuitiv aufgebaut. Der Internetauftritt macht auf unsere Redaktion einen modernen und professionellen Eindruck. Ein Gütesiegel vom TÜV Saarland unterstreicht die Seriosität des Anbieters. Die SSL-Datenverschlüsselung funktioniert auf der Webseite von netbank.de ohne Probleme Das Impressum, die AGBs und die Datenschutzbestimmungen enthalten alle notwendigen Informationen für eine rechtlich saubere Darstellung. Der Footer ist klar aufgebaut und enthält neben den Kontaktmöglichkeiten nochmal alle Dienstleistungen im Überblick.

Im oberen Bereich ist eine Suchfunktion integriert. Gibt man den Suchbegriff „kostenloses Girokonto“ ein, erhält man eine Fülle an Informationen und gelangt über diese Beträge auch zur Anmeldungsseite der Girokonten. Nutzer gelangen aber nicht direkt auf die Girokontenseite, was wir etwas umständlich fanden. Die Suchergebnisse sind in die Bereiche Allgemeines, Webseite, FAQs und Formulare unterteilt, weitere Filtermöglichkeiten gibt es nicht.

Die Informationen auf der Girokonto Produktseite sind übersichtlich dargestellt und bieten für den Nutzer einen Mehrwert. Die Produktseite wird unterteilt in Übersicht, Konditionen, Dispokredit und FAQs. Schön finden wir die Übersicht der Konditionen, denn so kann man mit einem Blick einsehen, welche Kosten auf einen zukommen würden. Dennoch konnten wir einige Infos wie beispielsweise die Kosten für eine Kreditkarte nicht so leicht auffinden.

Fazit Leistung

Die Kontaktmöglichkeiten sind leicht auf der Webseite zu finden. Direkt im oberen Bereich der Startseite finden Nutzer eine Verlinkung zum Kontakt. Die netbank.de ist für seine Kunden rund um die Uhr erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen stehen Servicemitarbeiter zur Verfügung. Die Hotline Nummer ist eine Festnetznummer.

Bei unserem Testanruf war schnell eine nette Servicemitarbeiterin am Apparat und beriet uns kompetent zu dem Leistungsspektrum des Girokontos. Am Ende des Gesprächs waren alle Fragen geklärt.

Der schriftliche Support ist über ein Kontaktformular und eine E-Mailadresse zu erreichen. Wir erhielten nach dem Abschicken unserer Nachricht eine Empfangsbestätigung und bereits nach einer Stunde hatten wir eine Antwort erhalten. Einen Live-chat wird nicht angeboten.

Fazit Service

Fazit

Eine gute Beratung am Telefon und schnelle Mailantworten sprechen für den Internetauftritt von netbank.de. Im Leistungsbereich konnte der Anbieter im Vergleich zu seinen Wettbewerbern nicht nur glänzen.

Testnote für netbank.de: 2,0 (gut)