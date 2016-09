Mybet.com im Test

Getestet von Lr, Nv

Seit 2002 ist das Unternehmen hinter mybet.com erfolgreich auf dem Markt der Online-Wettanbieter tätig. Bis zu 20.000 Wetten verschiedenster Sportarten stehen täglich im Sortiment. Die Seite ist in sieben unterschiedlichen Sprachen verfügbar. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich auf Malta.

Fazit Internetauftritt

Das Unternehmen hinter mybet.com stellt sich auf der Über-Uns-Seite vor. Sämtliche Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen. Dem Kunden stehen zahlreiche Optionen für eine Einzahlung zur Verfügung. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Der Status abgegebener Wetten lässt sich an dieser Stelle ebenfalls schnell herausfinden.

Die höchsten Gewinne der letzten Zeit werden mit dem jeweiligen Einsatz angezeigt. Die beliebtesten Partien mit den jeweiligen Quoten findet man unter der Rubrik Highlights. Für ungeduldige Kunden werden in der Rubrik „Last-Minute“ Wetten angeboten, die zeitnah beginnen. Wichtig sind die ausführlichen Hinweise zur Suchtgefahr, die mit Sportwetten einhergeht.

Die angebotenen Wetten werden nach Sportarten kategorisiert, um leicht ausfindig gemacht werden zu können. Schön finden wir, dass Videos zur Erklärung des Wettablaufs zur Verfügung gestellt werden. Die Ergebnisse vergangener Partien und Livescores lassen sich bei Bedarf anzeigen. Einziger kleiner Kritikpunkt im Internetauftritt bei mybet.com ist die nicht vorhandene Suchfunktion. Dennoch kann sich der Anbieter mit einer wirklich sehr starken Leistung, dem Kategoriesieg und einer Note von 1,2 sehr glücklich schätzen.

Fazit Leistung

Im Quotenvergleich schneidet mybet.com gut ab. Ganz knapp landet der Anbieter auf dem zweiten Platz. Wer sich erstmals anmeldet, erhält einen Einzahlbonus in Höhe des Einzahlungsbetrags bis zu 100 Euro. Es werden sowohl Live-Wetten angeboten als auch Langzeitwetten. So kann man beispielsweise tippen, welches Mannschaft am Ende der Bundesligasaison als deutscher Meister feststehen wird und welche Teams den Weg in die zweite Liga bestreiten werden.

Leider ist mybet.com nicht als App für Smartphones und Tablets verfügbar. Mit diversen Promotion-Aktionen erhöht der Wettanbieter die Attraktivität des Spielens. Damit keine minderjährigen Spieler Wetten abschließen können, findet eine Identifikationsprüfung statt, bei der eine Ausweiskopie an mybet.com geschickt werden muss.

Leider gibt es keinen Bonus für Kombi-Wetten. Auch eine Cash-Out-Funktion gibt es nicht, bei der Wettscheine mit noch ausstehenden Spielen zu einem angebotenem Preis verkauft werden können. In der Kategorie Leistung erreicht mybet.com die Note 2,8.

Fazit Service

Über ein Kontaktformular oder per Mail können die Nutzer den Kundenservice anschreiben. Auf unsere Testmail erhielten wir zunächst eine Empfangsbestätigung und nach sechs Stunden eine Antwort. Wem das zu lange dauert, der kann auch auf den Live-Chat zurückgreifen. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Spieler direkt und verständlich beantwortet. Auch ein Telefonservice steht den Kunden bei offenen Fragen zur Auswahl.

Unter der Rubrik News werden die Kunden mit aktuelle Entwicklungen auf dem Transfermarkt, über anstehende sportliche Events und Erfahrungsberichten diverser Athleten auf dem Laufenden gehalten. Mybet.com ist auch als mobiles Stylesheet verfügbar, Anbindungen zu den sozialen Netzwerken gibt es jedoch nicht.

In der Kategorie Service kann mybet.com mit einer sehr guten Note von 1,3 ein super Ergebnis erzielen.

Fazit

Im Internetauftritt kann mybet.com das beste Ergebnis erzielen und den Kategoriesieg einfahren. Auch im Service wurde ein super Ergebnis erreicht. Lediglich im Leistungsbereich war die Konkurrenz etwas stärker. Zusammenfassend resultiert mit einer Note von 1,9 ein gemeinsamer zweiter Platz.

Testnote für mybet.com: 1,9 (gut)