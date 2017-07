Meinxxl.de im Einzeltest

Meinxxl.de kann in unserem Test überzeugen. Insbesondere durch das hervorragende Ergebnis im Internetauftritt erlangt der Anbieter ein sehr gutes Gesamtresultat mit einer Note von 1,4.

MeinXXL ist ein Unternehmen, welches Fotos auf Leinwand produziert. Sie sind direkter Hersteller und haben ein Herz für die Umwelt, da sie die Bilder mit grünem Strom auf die Leinwand drucken. Jährlich werden rund vier Millionen Leinwände bedruckt und in Handarbeit bespannt. Den Sitz hat das Unternehmen im Herzen Kölns.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von meinxxl.de erscheint in einem attraktiven Design und ist übersichtlich aufgebaut. Auf der Über-Uns-Seite erfährt der Kunde interessante Fakten über das Unternehmen hinter dem Shop. Das Siegel von Trusted Shops gewährleistet der Kundschaft die Seriosität des Anbieters. Um die Rechnung für eine Bestellung zu begleichen, stehen dem Kunden sechs verschiedene Zahlarten zur Auswahl.

Auf den Produktseiten werden alle relevanten Informationen wie zum Format, der Rahmung oder der Farbe zur Verfügung gestellt. Die verschiedenen Varianten, die zur Auswahl stehen, werden ausführlich beschrieben, sodass einem die Entscheidung leichter fällt. Eine Suchfunktion ist auf der Startseite leider nicht integriert.

Super finden wir, dass direkt Hinweise gegeben werden, ob die Pixelanzahl des ausgewählten Fotos für das entsprechende Format ausreicht. Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. In der Kategorie Internetauftritt kann meinxxl.de absolut überzeugen und mit einer Note von 1,3 ein super Ergebnis erzielen.



Fazit Leistung

Im Onlineshop von meinxxl.de erhält der Kunde auch Zubehör wie Aufsteller zu den ausgewählten Bildern. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Schön finden wir auch den Deal des Tages mit einem exklusiven Angebot. Mit den Geschenkgutscheinen kann man Freunden immer eine Freude bereiten.

Der Warenkorb wird mit der Anzahl der ausgewählten Artikel, nicht jedoch mit dem resultierenden Gesamtpreis angezeigt. Dieser erscheint, wenn man auf den Warenkorb klickt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder entfernen. Schön finden wir die Möglichkeit, über einen Gast-Account zu bestellen, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten wird lediglich die E-Mail-Adresse auf Plausibilität getestet, während eine fehlerhafte Postleitzahl nicht auffällt.

Bei meinxxl.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Für den Versand werden Gebühren in Höhe von 6,90 Euro berechnet. Für die Produktionszeit wird etwa ein Tag kalkuliert, für den Versand ein bis drei Tage. So kann man nach spätestens vier Werktagen mit dem Erhalt der Bestellung rechnen. In der Kategorie Leistung erreicht meinxxl.de mit einer Note von 1,3 ein sehr gutes Ergebnis.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die kostenlose Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnell geklärt werden konnte.

Auf schriftlichem Wege kann der Kunde eine E-Mail schicken. Unsere Testmail wurde nach gut 23 Stunden beantwortet. Schön finden wir, dass zusätzlich auch ein Live-Chat zur Verfügung steht, auch dringende Anliegen auch schriftlich direkt bearbeiten zu können. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet.

Interessierte Kunden können sich für den Newsletter eintragen, um über aktuelle Angebote auf dem Laufenden gehalten zu werden. Der Onlineshop ist ebenfalls als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist meinxxl.de aktiv, um die Kundschaft bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service erzielt meinxxl.de die gute Note 1,9.

Fazit

Meinxxl.de kann in unserem Test mit einer Note von 1,4 ein wirklich starkes Ergebnis erzielen. Als herausragend haben sich die Ergebnisse in der Kategorie Internetauftritt erwiesen.

Testnote für meinxxl.de: 1,4 (sehr gut)