Justspices.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Justspices.de entstammt der Idee drei leidenschaftlicher Hobbyköche aus Düsseldorf, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mehr Vielfalt in deutsche Küchen zu bringen. Mit mehr als 120 verschiedenen Gewürzen sowie 80 fertigen Gewürzmischungen steht das Sortiment für kulinarische Abwechslung und einen tollen Geschmack.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von justspices.de ist übersichtlich aufgebaut und erscheint in einem attraktiven Design. Auf der Über-Uns-Seite erfährt der Kunde alle Informationen zur Unternehmensphilosophie. Das Siegel von Trusted Shops gewährleistet die Seriosität des Shops. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, sodass diese nicht in den falschen Händen landen. Der Kunde kann zwischen fünf verschiedenen Zahlarten wählen, um die Rechnung für die Bestellung zu begleichen.

Die Produktsuche ermöglicht es, auch bestimmte Artikel schnell ausfindig zu machen. Die nützliche Filterfunktion optimiert die Suche außerdem. Auf den Produktseiten werden alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt. Leider kann man weder Fragen direkt zum Produkt stellen noch diese bewerten.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Auf einem Merkzettel können Kunden ausgewählte Artikel ablegen und diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. In der Kategorie Internetauftritt erreicht justspices.de mit einer Note von 2,2 ein gutes Ergebnis.

Fazit Leistung

Bei justpieces.de sind alle angebotenen Produkte aus selbst auserwählten Zutaten. Neben den Gewürzen werden auch Öle und Saucen, Geschenksets, fertige Gewürzmischungen sowie Zubehörartikel angeboten. Einen Sales-Bereich mit reduzierten Artikeln gibt es leider nicht. Toll sind die Gutscheine, denn Gewürze eignen sich hervorragend als Geschenke.

Wer einen Freund als Kunden wirbt, dem wird dies mit einem Gutschein in Höhe von fünf Euro vergütet. Während des gesamten Einkauf wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder entfernen. Super ist auch die Möglichkeit, über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen.

Auf justspices.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Für eine Bestellung bis zu einem Warenwert von 30 Euro werden Versandgebühren in Höhe von 3,90 Veranschlagt. Danach entfallen die portogebühren bereits komplett. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, findet der Kunde ein Formular für den Widerruf. Die Kosten für den Rückversand übernimmt in diesem Fall der Shop. Im Leistungsbereich kann justspices.de mit einer super Note von 1,6 das mit Abstand beste Ergebnis erzielen und so den Kategoriesieg sichern.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich leicht ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 09.00 bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen. Sodass unser Anliegen schnell und unkompliziert geklärt werden konnte. Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen der Variante per mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Testmail wurde bereits nach 25 Minuten beantwortet.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft direkt beantwortet. Schön wäre noch ein Live-Chat, um dringende Anliegen auch schriftlich sofort klären zu können. Das Magazin bietet tolle Rezepte, Kochvideos und stellt außerdem neue Produkte ausführlich vor.

Wer über aktuelle Angebote regelmäßig auf den neuesten Stand gesetzt werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen. Der Shop ist ebenfalls als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die Kundschaft bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service kann justspices.de mit einer Note von 2,0 erneut ein wirklich gutes Ergebnis erreichen.

Fazit

Justspices.de kann in allen Bereichen gute Ergebnisse erzielen und in der Kategorie Leistung sogar mit deutlichem Abstand das beste Resultat erlangen. Damit ist auch der Gesamtsieg in unserem Vergleichstest absolut gerechtfertigt.

Testnote für justspices.de: 1,9 (gut)