Intersport.de im Test

Intersport.de hat konstant in allen Kategorien wirklich gute Ergebnisse erzielen können. Mit einer super Note von 1,9 als Endresultat wird der dritte Platz belegt.

Getestet von Lr

Intersport ist mit 1.500 Sportgeschäften in Deutschland sicherlich das größte Unternehmen in unserem Vergleichstest. Über sechzig Jahre Erfahrung kann Intersport vorweisen und diese auch im Onlinebereich anwenden. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Heilbronn.

Fazit Internetauftritt

Intersport.de erscheint in einem attraktiv gestalteten Design und ist übersichtlich aufgebaut. Das Unternehmen stellt sich und die eigene Historie auf einer eigenen Seite vor. Grundsätzlich werden alle übermittelten Daten ausschließlich verschlüsselt übertragen. Gütesiegel, welche die Seriosität des Shops gewährleisten, gibt es nicht. Dem Kunden stehen auf intersport.de fünf Zahlarten zur Auswahl, um die Rechnung für den Einkauf zu begleichen.

Die Produktsuche mit verschiedenen Filterfunktionen erweist sich als hilfreich, um auch bestimmte Artikel schnell ausfindig machen zu können. Schön wäre noch eine Vergleichsfunktion, um die jeweiligen Vor-und Nachteile besser abgleichen zu können. Auf den Produktseiten werden zahlreiche Informationen sowie ausreichendes Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Super finden wir auch den Größenberater.

Die persönlichen Daten des Kundenbereichs lassen sich gut einsehen und bei Bedarf unkompliziert ändern. Auf einem Merkzettel können Kunden ausgewählte Artikel ablegen und speichern. Die einzelnen Produkte können direkt bewertet werden, sodass ein transparentes Bild der Zufriedenheit bisheriger Kunden entstehen kann. Direkte Fragen kann man jedoch nicht zu den Produkten stellen. In der Kategorie Internetauftritt kommt intersport.de auf die Note 1,8.

Fazit Leistung

Intersport.de hat 59 verschiedene Marken im Sortiment. Schön ist die Option für Vereine, auch für ganze Mannschaften bestellen zu können. Im Sales-Bereich finden Kunden Artikel zu reduzierten Preisen. Mit der Active-Card erhalten Kunden einen garantierten Jahresbonus, Rabatte und können an Gewinnspielen teilnehmen. Wer sich für ein Geschenk nicht sicher ist, kann auch einen Gutschein auswählen.

Während des gesamten Einkaufs wird der Warenkorb mit der Anzahl der ausgewählten Artikel und dem entsprechenden Gesamtpreis angezeigt. Es können problemlos Artikel hinzugefügt oder entfernt werden. Bestellungen können auch über einen Gast-Account getätigt werden, ohne dass ein festes Kundenkonto angelegt werden muss. Bei den Bestelldaten wird sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität geprüft.

Es wird kein Mindestbestellwert bei Intersport.de vorausgesetzt. Bis zu einem Bestellwert von 75 Euro werden Versandkosten in Höhe von 4,90 Euro berechnet. Danach entfallen die Portogebühren. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entsprechen sollte, findet man ein Onlineformular für den Widerruf. Die Kosten für den Rückversand übernimmt dabei der Onlineshop. In der Kategorie Leistung kann intersport.de mit einer Note von 1,8 das zweitbeste Ergebnis erzielen.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Der Telefonservice steht von Montag bis Samstag jeweils von 08.00 bis 22.00 Uhr und sonntags von 10.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung. Leider landeten wir bei unseren Testanrufen immer nur in der Warteschleife.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt geklärt. Wer sein Anliegen gerne schriftlich klären möchte, kann zwischen einem Kontaktformular und der klassischen Variante per Mail wählen. Unsere Testmail wurde bereits nach einer halben Stunde beantwortet.

Über den Blog oder das Magazin können sich Sportbegeisterte über sämtliche Neuigkeiten und spannende Berichte rund um das Thema Sport informieren. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die Kundschaft besser zu erreichen. Intersport.de ist auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. In der Kategorie Service erreicht intersport.de die Note 2,1.

Fazit

Intersport.de kann in allen drei Kategorien wirklich gute Ergebnisse erzielen. Im Gesamtergebnis resultiert mit einer super Note von 1,9 der dritte Platz und damit die Bronzemedaille.

Testnote für intersport.de: 1,9 (gut)