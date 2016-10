Gloveler.de im Test

Getestet von Nv, Lr

Gloveler wurde im Jahr 2007 von Reisebegeisterten ins Leben gerufen, um die Vermittlung von Privatunterkünften zu organisieren und damit zu vereinfachen. Mit jedem Jahr konnte die Plattform mehr Nutzer begeistern und so waren es im Jahr 2015 bereits mehr als fünf Millionen, die auf gloveler.de vertrauen. Dabei stehen über 70.000 Schlafgelegenheiten in rund 100 Ländern zur Auswahl.

Fazit Internetauftritt

Das Design von gloveler.de ist ansprechend gestaltet und die Internetseite ist sehr übersichtlich aufgebaut. Auf der Über-Uns-Seite erhält der Nutzer Informationen über die Entstehung und die Unternehmensphilosophie von gloveler.de. Auf der Startseite ist unter anderem ein Prüfsiegel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen.

Mithilfe der Suchfunktion, bei der sowohl der gewünschte Urlaubsort, die An- und Abreisedaten als auch die Anzahl der Personen angegeben werden sollen, lassen sich die entsprechenden Top-Angebote schnell ausfindig machen. Mit weiteren Filtermöglichkeiten kann man die Suche noch weiter optimieren. Die Umgebungskarte der Unterkunft hilft die Lage der Unterkunft besser einordnen zu können.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich schnell ausfindig machen und bei Bedarf unkompliziert ändern. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, den Account selbstständig zu löschen und auch einen Merkzettel für besonders interessante Inserate sucht man leider vergebens. Es wird sichergestellt, dass ausschließlich Gäste einer Unterkunft diese bewerten können, damit kein verfälschtes Ergebnis resultiert. In der Kategorie Internetauftritt kann gloveler.de mit einer Note von 1,8 ein super Ergebnis erzielen.

Fazit Leistung

Alle ausgewählten Buchungen werden sowohl für Mieter als auch für Vermieter in einen Kalender eingetragen. Bei den Inseraten sind ausreichend Bilder vorhanden, um sich einen kompletten Eindruck der Unterkunft machen zu können. Das Einbinden von Videos ist leider nicht möglich. Wichtige Informationen wie der Mindestbuchungszeitraum oder die maximale Gästeanzahl sind auf den ersten Blick erkennbar.

Sowohl Vermieter als auch Mieter können frei wählen, ob sie nur das Sofa, ein Zimmer oder das ganze Appartement mieten beziehungsweise inserieren möchten. Für Vermieter wird ein Leitfaden zur Verfügung gestellt, damit das Inserat auch alle nötigen Informationen bereithält. Neben klassischen Unterkünften werden auch außergewöhnliche Schlafplätze, wie Baumhäuser, Iglus oder Hausboote angeboten.

Schön ist die Funktion, auch andere User direkt kontaktieren zu können, um so Erfahrungen auszutauschen. Leider gibt es kein Video zur Erklärung der Funktionsweise und auch gibt es keine automatische Übersetzung anderssprachiger Texte. Auf der Profilseite der Vermieter lassen sich alle Bewertungen gesammelt auffinden. Super ist auch, dass Attraktionen in der Nähe der Unterkunft angezeigt werden. In der Kategorie Leistung erhält gloveler.de die Note 2,5.

Fazit Service

Bei grundsätzlichen Fragen an das Team von gloveler.de kann die Telefonhotline gewählt werden. Unser Testanruf wurde auch sofort entgegengenommen. Schriftlich kann der Kunde zwischen einem Kontaktformular und der Variante per E-Mail wählen. Unsere Testmail wurde nach bereits nach weniger als einer halben Stunde beantwortet.

Leider gibt es keinen Live-Chat, um auch dringende Angelegenheiten schriftlich erledigen zu können. In den sehr ausführlichen und gut sortierten FAQs werden die häufigsten Anfragen der Nutzer direkt beantwortet, sodass sich viele offene Fragen bereits an dieser Stelle klären.

Über den Blog erhalten interessierte User alle Neuigkeiten aus der Welt des Reisens, einen Newsletter gibt es leider nicht. Die Plattform ist auch von Smartphones und Tablets aus problemlos nutzbar. In den sozialen Netzwerken bewegt sich gloveler.de ebenfalls, um bestmögliche Erreichbarkeit zu schaffen. In der Kategorie Service erreicht gloveler.de die Note 2,8.

Fazit

Gloveler.de kann besonders im Internetauftritt überzeugen. Im Gesamtergebnis resultiert mit einer guten Note von 2,3 der vierte Platz in unserem Vergleichstest.



Testnote für gloveler.de: 2,3 (gut)