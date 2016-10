Kostenlose Girokonten im Vergleich

Comdirect.de konnte in allen drei Kategorien super Ergebnisse abrufen und setzt sich somit verdient an die Spitze des Rankings. Mit einer beeindrucken Note von 1,4 konnte unsere Redaktion auf ganzer Linie überzeugt werden.

Getestet von Nv, Lr

Die Zinssätze der verschiedenen Sparmodelle hauen Bankkunden schon lange nicht mehr vom Hocker. Umso eher sollten Kunden darauf verzichten, Gebühren für ihr Girokonto zu zahlen. Doch was ist relevant für die Eröffnung eines Girokontos. Wie hoch darf der Dispozins sein? Erhält man eine kostenlose Kreditkarte und ist ein verknüpftes Tagesgeldkonto inklusive? Wir haben uns genauer mit der Thematik beschäftigt und stellen unsere Ergebnisse in unserem aktuellen Vergleichstest vor.

Schwerpunkt der Bewertung

Die Auswahl der Online Banken resultiert zum einen aus der Suchmaschinenrecherche, mit deren Hilfe die prominenten Akteure der Branche ermittelt wurden. Zum anderen werden Verbraucherwünsche und Empfehlungen anderer Bewertungsportale berücksichtigt.

Bewertet wurden mit 40 Prozent unter anderem die Nutzerfreundlichkeit der Portale und die Informationsgestaltung. Weitere 40 Prozent werden für das Sortiment und die Leistungen erhoben. Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein, dazu zählen Erreichbarkeit, Antwortzeit auf Anfragen und die Online-Hilfe. Die Testergebnisse wurden im Zeitraum vom 05.09.2016 bis 23.09.2016 ermittelt

Fazit Internetauftritt

Die Online Banken, bei denen Kunden kostenlose Girokonten abschließen können, erfüllen alle gewisse Standards, welche jedoch auch unabdingbar sind, wenn Kunden ihnen vertrauen wollen. So verfügen beispielsweise alle Testteilnehmer über Datenschutzhinweise, AGBs und über ein rechtskonformes Impressum. Alle Online Banken übermitteln die Daten ausschließlich verschlüsselt, sodass man sich als Kunde keine Gedanken machen muss, dass diese in die falschen Hände geraten. Ebenfalls nutzen alle Online Banken Siegel als Verifikation ihrer Seriosität.

Alle Internetseiten aus unserem Vergleichstest sind übersichtlich strukturiert und sind in einem ansprechenden Design gestaltet. Bei ing-diba.de, consorsbank.de und 1822direkt.de gibt es einen Feedback-Button, über den Kunden ihre persönlichen Erfahrungen kundtun können. Alle Seiten haben eine Suchfunktion auf der Startseite integriert, mit deren Hilfe man konkret und unkompliziert bestimmte Angebote ausfindig machen kann. Bei der consorsbank.de ergaben die Resultate der Suchanfrage jedoch manchmal keinen Sinn.

In der Kategorie Internetauftritt konnten wirklich alle Online Banken richtig gute Ergebnisse abliefern. Die schlechtesten Ergebnisse der Kategorie sind mit 2,0 immer noch absolut zeigenswert. 1822direkt.de und ing-diba.de haben mit einer Note von 1,3 die besten Ergebnisse der Kategorie.

Fazit Leistungen

Alle Teilnehmer dieses Vergleichstests sind reine Online Banken und verfügen über kein eigenes Filialnetz. Dennoch kann man fast überall in Deutschland kostenlos Geld abheben. Bis auf 1822direkt.de kriegt man zu jedem Girokonto kostenlos eine Kreditkarte, mit der man sogar international an Bankautomaten gebührenfrei Bargeld erhält.

Die DKB fordert mit 6,9 Prozent den niedrigsten Dispozins aller Testteilnehmer, dicht gefolgt von der ING-DiBa mit 6,99 Prozent. Lediglich bei der DKB erhält der Kunde keine Startprämie, wenn er das Konto als Erstkonto nutzt. Schön ist, dass bei den Seiten von comdirekt.de, ing-diba.de, dkb.de und consorsbank.de Videos genutzt werden, um einzelne Angebote noch genauer erklären zu können.

Bei allen Online Banken außer bei consorsbank.de erhält ein Bestandskunde Prämien, wenn er einen Neukunden wirbt. Super ist auch, dass bei allen Testteilnehmern ein mit dem Girokonto verknüpftes Tagesgeldkonto inklusive ist. In der Kategorie Leistung kann sich comdirect.de von der Konkurrenz abheben und mit einer beeindrucken Note von 1,3 das beste Ergebnis erzielen.

Fazit Service

Prinzipiell ist der Servicebereich unserer Testteilnehmer schon sehr gut ausgebaut, was jedoch auch wichtig ist, wenn man bedenkt, dass es keine eigenen Bankfilialen gibt und die Beratung ausschließlich über die Servicekanäle vonstattengeht. Die Daten für den Telefonservice lassen sich bei allen Online Banken leicht ausfindig machen. Auch die Erreichbarkeit ist bei allen Banken super. Bei comdirect.de, ing-diba.de, dkb.de und netbank.de steht der Service an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Unsere Testanrufe wurden überall sofort entgegengenommen, sodass die Testfragen schnell und unkompliziert geklärt werden konnten.

Auch für schriftliche Anfragen sind die Online Banken gut aufgestellt. Innerhalb weniger Stunden haben bis auf dkb.de alle geantwortet. Dabei steht es den Kunden bei allen Banken bis auf 1822direkt.de frei, ob sie per Mail oder über ein Formular in Kontakt treten möchten. Alle Banken verfügen über FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und unkompliziert beantwortet werden.

IEbenfalls auf allen Seiten findet man Blogeinträge, in denen die Kunden über Entwicklungen in der Finanzwelt, Empfehlungen und Tipps zum Anlegen auf dem Laufenden gehalten werden. Auch in den sozialen Netzwerken bewegen sich alle Banken und die jeweiligen Internetseiten sind alle auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. In der Kategorie Service teilen sich Testsieger comdirekt.de und consorsbank.de den ersten Platz mit einer super Note von 1,4.