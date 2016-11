Gewuerzshop-mayer.de im Test

Gewuerzshop-mayer.de kann das beste Ergebnis im Service erzielen. In den anderen Kategorien landet man im Mittelfeld. Schlussendlich resultiert mit einer Note von 2,3 ein guter dritter Platz.

Getestet von Nv, Lr

Gewuerzshop-mayer.de gehört zu einem kleinen, inhabergeführten Unternehmen, das sich seit 60 Jahren auf den Verkauf von Gewürzen, Gewürzmischungen und Tee fokussiert. Dreh- und Angelpunkt des Fachhandels ist der Verkaufsstand im „Schwäbischen Feinschmeckerparadies“ – der Stuttgarter Markthalle.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von gewuerzshop-mayer.de hat ein sehr modernes Design und ist übersichtlich aufgebaut. Auf der Über-Uns-Seite findet man interessante Informationen zum Unternehmen hinter dem Shop. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen, allerdings gibt es keine Siegel, welche die Seriosität des Shops gewährleisten.

Dem Kunden stehen vier Zahlarten zur Auswahl, um die Rechnung für die Bestellung zu begleichen. Mithilfe der Produktsuche und den entsprechenden Filterfunktionen kann man auch bestimmte Produkte sehr schnell ausfindig machen. Zu den Produkten werden alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos lassen sich leicht einsehen und bei Bedarf ebenso leicht ändern. Leider kann man weder Fragen zu den Produkten stellen, noch diese bewerten. Auf einem Merkzettelkönnen ausgewählte Artikel abgelegt und gespeichert werden. In der Kategorie Internetauftritt kommt gewuerzshop-mayer.de mit einer Note von 2,1 auf ein gutes Ergebnis.

Fazit Leistung

Gewuerzshop-mayer.de führt neben Gewürzen, auch Tee und fertige Gewürzmischungen im Sortiment. Darüber hinaus werden in der Rubrik Sonstiges Produkte wie Gewürzmühlen oder Feinkostartikel angeboten. Leider gibt es keinen Sales-Bereich, in dem reduzierte Artikel angeboten werden.

Wer seinen Freunden eine Freude machen will, kann auf die Geschenkgutscheine zurückgreifen. Leider gibt es keine Rabattaktionen für die Newsletter-Anmeldung oder das Werben von Freunden. Bei den Bestelldaten wird lediglich eine ungültige E-Mail-Adresse angezeigt, während eine zweistellige Postleitzahl nicht als Fehler erkannt wird. Schön dagegen ist die Möglichkeit, über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen.

Es wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt auf gewuerzshop-mayer.de Bis zu einem Bestellwert von 35 Euro fallen Versandkosten in Höhe von 3,50 Euro an. Danach entfällt das Porto komplett. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, wird ein Onlineformular für den Widerruf zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Rückversand trägt jedoch der Kunde. In der Kategorie Leistung kann gewuerzshop-mayer.de die Note 2,6 erreichen.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 07.30 bis 18.30 Uhr und Samstag von 07.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen konnten umgehend beantwortet werden. Wer die schriftliche Variante bevorzugt, kann zwischen einem Kontaktformular und der E-Mail-Adresse wählen. Unsere Testmail wurde mit knapp zwei Stunden ebenfalls sehr zügig beantwortet.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet. In der Rubrik Tipps & Tricks gibt es nützliche Hinweise, beispielsweise zur Lagerung, zu Mengenverhältnissen und zur Saisonalität der jeweiligen Gewürze.

Wer regelmäßig über aktuelle Angebote und Neuigkeiten rund um das Thema Gewürze informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen. Der Onlineshop ist ebenfalls als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar und auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die Kundschaft noch besser zu erreichen. In Servicebereich hat gewuerzshop-mayer.de das beste Ergebnis erzielen können und kann sich somit mit einer Note von 1,9 den Kategoriesieg sichern.

Fazit

Gewuerzshop-mayer.de kann besonders im Servicebereich mit dem Kategoriesieg überzeugen. Auch in Internetauftritt kann ein gutes Ergebnis erzielt werden. Im Leistungsbereich landet man bei einer befriedigenden Note. Insgesamt resultiert mit einer Note von 2,3 ein guter dritter Platz.

Testnote für gewuerzshop-mayer.de: 2,3 (gut)