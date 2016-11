Gewürze-Shops im Vergleich

Bereits eine Priese Pfeffer oder Paprikagewürz reichen aus, um einem Gericht eine feurige Note zu verleihen. Die Gewürze-Shops im Internet bieten eine große Palette an Gewürzen und Mischungen an. Darüber hinaus sind dort meistens auch Geschenksets zu finden.

Bis Ende des Jahres folgt eine Feierlichkeit der nächsten und es stehen unzählige Kochabende an. Hierbei dürfen Gewürze natürlich nicht fehlen, denn sie verleihen den Gerichten einen besonderen Geschmack. Doch auch als Geschenkset machen sich Gewürze gut unterm Weihnachtsbaum oder als Mitbringsel zu Silvester.

Gewürze waren schon im Mittelalter nicht aus der Küche wegzudenken, nur mit einem Unterschied zu früher – mache Gewürze waren sehr kostbar und schwer zu bekommen. Heute sind alle Gewürze für uns zugänglich und leicht zu erwerben. Im Internet tummeln mehr und mehr Onlineshops für Gewürze. Da kann man als Kunde schnell den Überblick verlieren. Aus diesem Grund haben wir uns die Shops einmal genauer angeschaut und auf ihre Usability, Leistung und Service geprüft.

Schwerpunkt der Bewertung

Die Auswahl der Gewürze-Shops resultiert zum einen aus der Suchmaschinenrecherche, mit deren Hilfe die prominenten Akteure der Branche ermittelt wurden. Zum anderen werden Verbraucherwünsche und Empfehlungen anderer Bewertungsportale berücksichtigt.

Bewertet wurden mit 40 Prozent unter anderem die Nutzerfreundlichkeit der Portale und die Informationsgestaltung. Weitere 40 Prozent werden für das Sortiment und die Leistungen erhoben. Mit 20 Prozent fließt der Kundenservice in die Bewertung ein, dazu zählen Erreichbarkeit, Antwortzeit auf Anfragen und die Online-Hilfe. Die Testergebnisse wurden im Zeitraum vom 09.11.2016 bis 23.11.2016 ermittelt

Fazit Internetauftritt

Bei allen Gewürz-Shops haben wir moderne Internetseiten vorgefunden. Die Noten befinden sich bei allen in einem guten Bereich. Spizecompany konnte bei seinem Webauftritt besonders glänzen und ist mit einer sehr guten Note Kategoriesieger geworden. Bei dem Anbieter haben wir viel Lob und nur wenig Kritik gefunden. In unserem Test bot keiner der Anbieter die Option an, das Kundenkonto selbstständig zu löschen. Bei diesem Vorgang müssen Nutzer Hilfe über den Support anfordern.

Die Daten von allen Shops werden per SSL verschlüsselt. Das Impressum, die AGBs und die Datenschutzbestimmungen konnten wir bei allen Anbietern auffinden und diese waren bei allen auch korrekt aufgeführt. Gütesiegel wirken seriös auf den Verbraucher und wecken das Vertrauen. Justspices.de, spizecompany.de und rimoco.de weisen ein Trusted Shop Siegel auf. Ankerkraut hat für seine Verpackungen einen Designpreis gewonnen und schmückt seine Seite mit dem Siegel. Die anderen Shops haben keine Gütesiegel.

Die Produktseiten sind bei allen Anbietern gut dargestellt und ausführlich beschrieben. Alle Anbieter weisen ein ausreichend großes Produktbild auf, welches bei Bedarf gezoomt werden kann. Spizecomany ist der einzige Anbieter der die Möglichkeit anbietet direkt Fragen zum Produkt zu stellen. Bewertungen zu den Artikeln konnte man bei allen Anbietern abgeben außer bei justspices.de oder gewuerzshop-mayer.de.

Fazit Leistungen

Die Auswahl an Gewürzen und Mischungen ist natürlich bei allen Anbietern reichlich. Gewürze sind auch ein schönes Geschenk oder Mitbringsel, daher bieten fast alle Anbieter auch Geschenksets oder schöne Verpackungen an. Der Onlineshop Gewürzland bietet leider keine Präsente an. Dafür wird bei diesem Shop sowie bei Ankerkraut, Rimoco und Gewürzshop-Mayer noch andere Produkte wie Tees, Öle und Feinkost angeboten. Der Erwerb von Gutscheinen ist nur bei Ankerkraut und Spizecompany nicht möglich. Ein Servicemitarbeiter von Spizecompany hat uns erzählt, dass sie an der Einführung von Gutscheinen auf der Seite arbeiten.



Der Bestellvorgang verlief bei allen Shops größtenteils ohne Probleme. Der Warenkorb wird bei allen während des Shoppens die ganze Zeit eingeblendet. Leider funktionierte in unserem Test bei keinem die Plausibilitätsprüfung. Eine falsche E-Mailadresse oder eine zweistellige Postleitzahl wurde von System nicht erkannt. Eine Bestellung als Gast ist bei Justspices, Gewürzshop-Mayer, Spizecompany und bei Rimoco möglich.

Die Lieferkosten variieren bei den Anbietern zwischen 2,80 Euro und 4,90 Euro für einen Versand deutschlandweit. Ab 30 Euro Einkaufswert entfallen die Versandkosten bei Ankerkraut und Justspices. Ab 35 Euro bei Rimoco und Gewürzshop-Mayer und ab 50 Euro bei Gewürzland und Spizecompany. Für die Retoure steht bei den meisten Anbietern ein Online-Widerrufsformular zur Verfügung. Die Kosten für die Rückversendung wird nicht bei allen Anbietern übernommen.

Fazit Service

Der Service ist von den Noten recht unterschiedlich ausgefallen. Dabei haben die meisten bei unserer schriftlichen Anfrage wirklich schnell geantwortet, teilweise sogar bereits nach wenigen Minuten. Hier war Ankerkraut sehr schnell. Rimoco hat leider gar nicht innerhalb des Testzeitraums geantwortet.

Bei dem telefonischen Support haben auch alle Anbieter schnell und hilfreich beraten. Die Unterschiede die im Service diesesmal den Unterschied gemacht haben, waren eher die teilweise fehlenden FAQs. Ankerkraut und Rimoco weisen leider gar keine FAQs auf. Social Media Anbindung waren bei Rimoco auch nicht auffindbar. Genauso wenig wie bei Gewürzland. Einen Live-Chat bittet leider keiner der Anbieter an.