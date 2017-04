Garten-schlueter.de im Test

Garten-schlueter.de kommt in unserem Test mit einer guten Note von 2,3 leider nicht über den sechsten Platz heraus. Im Service-Bereich konnte die Konkurrenz mehr Punkte sammeln. Dennoch resultiert ein wirklich vorzeigbares Endergebnis.

Getestet von Lr

Die Baumschule Schlüter ist ein Traditionsunternehmen, das bereits 1923 gegründet wurde. Das Unternehmen setzt einen besonderen Fokus auf Qualität und kann ein großes Sortiment vorweisen. Den Hauptsitz liegt in Bokholt-Hanredder, im weltweit größten Baumschulengebiet im Kreis Pinneberg.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von garten-schlueter.de erscheint in einem ansprechenden Design und ist übersichtlich aufgebaut. Das Siegel von Trusted Shops gewährleistet seinen Kunden die Seriosität der Seite. Leider gibt es keine SS-Verschlüsselung für die übersendeten Daten. Auf der Über-Uns-Seite erhält man allerhand Informationen zur Historie und Philosophie des Unternehmens. Um die Rechnung für eine Bestellung zu begleichen, stehen dem Kunden fünf verschiedene Zahloptionen zur Auswahl.

Mithilfe der Suchfunktion lassen sich auch spezielle Artikel schnell ausfindig machen. Schön wären noch weitere Filtermöglichkeiten. Auf den Produktseiten erhalten die Kunden nützliche Informationen zu den Pflanzen, beispielsweise zur Wuchshöhe oder dem bestgeeignetsten Standort. Auch entsprechendes Bildmaterial wird zur Verfügung gestellt. Leider kann man keine Fragen direkt zu den Artikeln stellen.

Schön ist die Möglichkeit, die Artikel direkt bewerten zu können. So entsteht ein transparenter Eindruck über die Zufriedenheit bisheriger Kunden. Die persönlichen Daten des Kundenkontos sind leicht einsehbar und lassen sich bei Bedarf ebenso unkompliziert ändern. Auf einem Merkzettel können ausgewählte Artikel abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgerufen werden. In der Kategorie Internetauftritt kann garten-schlueter.de die Note 2,0 erzielen.

Fazit Leistung

Bei garten-schlueter.de erhält der Kunden allerhand Inspirationen und Pflegetipps zu den jeweiligen Pflanzen. Schön ist, dass dafür auch Videos eingesetzt werden. Im Sales-Bereich werden Pflanzen zu reduzierten Preisen angeboten. Wer sich für den Newsletter einträgt, erhält einen Gutschein in Höhe von fünf Euro. Auch Geschenkgutscheine sind im Onlineshop erhältlich.

Der Warenkorb wird während des Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel, nicht jedoch mit resultierenden Gesamtpreis. Dieser erscheint, wenn man aus den Warenkorb klickt. Es lassen sich problemlos Artikel hinzufügen oder entfernen. Schön ist die Option, auch über einen Gast-Account bestellen zu können, ohne ein festes Kundenkonto anlegen zu müssen. Bei den Bestelldaten werden sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität getestet.

Bei garten-schlueter.de wird kein Mindestbestellwert vorausgesetzt. Für Saatgut werden Versandgebühren in Höhe von 1,95 Euro berechnet, bei Pflanzen 6,96 Euro. Ab einem Bestellwert von 90 Euro entfallen die Portokosten komplett. Falls die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, findet der Kunde ein Formular für den Widerruf. Die entstehenden Kosten für den Rückversand trägt der Kunde. In der Kategorie Leistung erzielt garten-schlueter.de die Note 2,1.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice sind schnell gefunden. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 08.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 09.00 bis 13.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen freundlich und kompetent beantwortet.

Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen einem Kontaktformular und der Variante per Mail-Adresse wählen. Unsere Testmail wurde schon nach schnellen 45 Minuten beantwortet. Leider gibt es keine FAQs, in denen die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet werden. Auch einen Live-Chat gibt es leider nicht.

In dem Blog werden Interessierte regelmäßig mit Informationen rund um das Thema Pflanzen auf dem Laufenden gehalten. Die Seite ist ebenfalls als mobile Version für alle Smartphones und Tablet verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Shop, um die eigene Kundschaft bestmöglich zu erreichen. In der Kategorie Service erlangt garten-schlueter.de leider lediglich die Note 3,2.

Fazit

Garten-schlueter.de ist ein schöner Onlineshop für Pflanzen. In unserem Vergleichstest kann der Anbieter trotz eines guten Gesamtergebnisses und einer Note von 2,3 leider nur den sechsten Platz bekleiden.

Testnote für garten-schlueter.de: 2,3 (gut)