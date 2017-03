Fondsvermittlung24.de im Einzeltest

Fondsvermittlung24.de hat in unserem Test mit einer Note von 1,3 ein super Ergebnis erzielen können. Besonders gut waren die Resultate in den Bereichen, Internetauftritt und Leistung. Aber auch im Service wurden wir absolut überzeugt.

Getestet von Lr

Fondsvermittlung24.de ist mit 16.000 Kunden und über 350 Mio. Euro vermitteltem Anlagevolumen einer der marktführenden Fondsvermittler. Neben günstigen Konditionen, wie beispielsweise 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag beim Fondskauf bietet der Vermittler auch kompetente und inhaltstiefe Marktanalysen und Berichte an. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Hamburg.



Fazit Internetauftritt

Die Internetseite von fondsvermittlung24.de erscheint in einem attraktiven Design und weist eine übersichtliche Struktur vor. Verschiedene Siegel gewährleisten die Seriosität des Anbieters. Sämtliche Daten auf der Seite werden ausschließlich verschlüsselt übertragen. Die Suchfunktion ermöglicht es, gezielt ausgewählte Angebote ausfindig zu machen. Schön ist, dass auf verschiedenen Wegen ausführliche Einführungen in das Thema rund um Fonds stattfinden.

Zu sämtlichen Angeboten erhält der Kunde ausführliche Informationen, beispielsweise wie lange ein geschlossener Fonds verfügbar ist oder wie riskant die Anlage ist. Super finden wir auch, dass sowohl ein Depot-Vergleich als auch ein Ratgeber für Riester-Rente angeboten wird.

Schön ist, dass auch Info-Videos zur Verfügung stehen, damit der Kunde auf verschiedenen Wegen relevante Informationen erhält. Wer noch ein paar Erfahrungswerte benötigt, findet Links zu verschiedenen Bewertungsplattformen, auf denen der Anbieter bereits bewertet wurde. In der Kategorie Internetauftritt erreicht fondsvermittlung24.de die volle Punktzahl und damit die extrem gute Note 1,0.



Fazit Leistung

Auf fondsvermittlung24.de können Kunden direkt beim Produkt kostenlose und unverbindliche Anfragen stellen. Die Anfragen sowie das Infomaterial werden zum Download zur Verfügung gestellt. Es gibt für die unterschiedlichen Angebote wie beispielsweise zu geschlossenen Fonds oder Riester-Rente jeweils eigene Ansprechpartner, deren Kontaktdaten den Kunden bereitgestellt werden.

Zu jedem Angebot werden die Konditionen und sämtliche Kosten transparent aufgelistet. Bei den meisten Angeboten wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Bei den Anmeldedaten werden sowohl die E-Mail-Adresse als auch die Postleitzahl auf Plausibilität getestet.

Bei allen Anfragen wird ausdrücklich darauf hingewiesen, ob dieses verbindlich oder unverbindlich ist. Im Angebot ist ebenfalls ein Riester-Fondssparplan enthalten. Bevor eine Anfrage abgesendet wird, wird ausdrücklich auf den Datenschutz hingewiesen. Man kann nicht frei wählen, ob man Infomaterial per Post oder per Mail erhalten möchte. In der Kategorie Leistung erreicht fondsvermittlung24.de mit einer Note von 1,3 ebenfalls ein ausgezeichnetes Ergebnis.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Die kostenlose Hotline steht von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Samstags ist der Telefonservice von 10.00 bis 14.00 Uhr zu erreichen. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen wurden vom freundlichen und kompetenten Team beantwortet.

Auch auf schriftlichem Wege wurde die Anfrage äußerst schnell beantwortet. Bereits nach 13 Minuten erhielten wir die Antwort auf unsere Testmail. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt geklärt. Die verschiedenen Themenbereiche haben auch jeweils eigene FAQs.

Schön wäre noch ein Live-Chat, um sehr dringende Anfragen auch schriftlich direkt beantworten zu können. Fondsvermittlung24.de ist ebenfalls in den sozialen Netzwerken aktiv, um die Kundschaft optimal zu erreichen. Verschiedene Ratgeber halten die Nutzer über aktuelle Entwicklungen auf dem Fonds-Markt auf dem Laufenden.

Fazit

Zusammenfassend kann fondsvermittlung24.de ein super Ergebnis erzielen. In den Kategorien Internetauftritt und Leistung konnten jeweils Spitzen-Ergebnisse erzielt werden und auch im Service gab es ein tolles Ergebnis. Da auf ganzer Linie überzeugt wurde, spiegelt sich dies auch in der herausragenden Gesamtnote von 1,3 wider.

Testnote für fondsvermittlung24.de: 1,3 (sehr gut)