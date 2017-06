Fonds-super-markt.de im Einzeltest

Fonds-super-markt.de kann in allen drei Kategorien auf ganzer Linie überzeugen. Im Leistungsbereich kann sogar die volle Punktzahl erzielt werden. So resultiert mit einer Note von 1,2 ein wirklich sehr gutes Ergebnis.

Getestet von Lr

Fonds-Super-Markt ist eine Marke der INFOS AG, die ihren Sitz im unterfränkischen Miltenberg hat. Die INFOS AG agiert als unabhängiger Vermittler für Investmentfonds sowie Investmentdepots und versteht sich als Alternative zu Direktbanken. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und kann aktuell etwa 6.000 Kunden und ca. 370 Mio. Kundenvermögen vorweisen.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Die Internetseite von fonds-super-markt.de erscheint in einem attraktiven Design und ist übersichtlich aufgebaut. Das Siegel von eKomi verifiziert die Seriosität der Seite. Auf der Über-Uns Seite finden interessierte Kunden alles Wissenswerte über den Anbieter. Aktuell besteht aus technischen Gründen noch keine SSL-Verschlüsselung, dies wird aber bereits bearbeitet. Bei Bedarf kann man sich die aktuell beliebtesten Fonds anzeigen lassen.

Mithilfe einer Suchfunktion im Fondsfinder lassen sich auch spezielle Fonds schnell ausfindig machen. Durch weitere Filtermöglichkeiten lässt sich die Suche weiter optimieren. Zu den Fonds selbst werden alle notwendigen Informationen, z.B. aktuelle Kurse, Charts oder Verkaufsprospekte, zur Verfügung gestellt. Die Fonds werden nach den verschiedenen Anlageklassen, wie beispielsweise Aktienfonds oder Rentenfonds, geordnet.

Um die Funktionsweise des Anbieters bestmöglich zu erklären, wird auch auf Videos zurückgegriffen. Schön ist auch, dass die wichtigen Grundbegriffe aus der Welt der Fonds für Anfänger erklärt werden. Die Vorteile, die ein Kunde durch einen Vermittler wie Fonds-Super-Markt erhält, werden ebenfalls aufgezeigt. In der Kategorie Internetauftritt lässt fonds-super-markt.de nahezu keine Kritik zu und erreicht mit einer Note von 1,1 ein herausragendes Ergebnis.



Fazit Leistung

Bei fonds-super-markt.de werden zu allen Partnerbanken und Fonds die Konditionen mit sämtlichen Kosten der Investmentfonds offengelegt. Schön ist, dass bei fast allen Fonds kein Ausgabeaufschlag berechnet wird. Grundsätzlich gibt es keine Vertragsbindung an Fonds-Super-Markt.

Super finden wir außerdem, dass die Depotführung auch bei Depotvolumen ab null Euro bereits kostenlos sein kann. Fonds-Sparpläne werden bereits ab monatlichen Beitragen von 10 Euro angeboten. Für Kinder werden spezielle Fonds-Sparpläne angeboten. Der Vermittlerwechsel zu Fonds-Super-Markt erfolgt kostenlos.

Infomaterialien zu den rund 22.000 Fonds können als PDF heruntergeladen werden. Informationen und Unterlagen zu Depoteröffnungen können auch per Post angefordert werden. Zur Verifikation eines Kunden kann das Video-Ident-Verfahren oder das Post-Ident-Verfahren gewählt werden. In der Kategorie Leistung erreicht fonds-super-markt.de die volle Punktzahl und kann die Bestnote 1,0 erreichen.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Donnerstag steht die Hotline jeweils von 08.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen freundlich und sehr kompetent beantwortet.

Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen dem Kontaktformular und der klassischeren Variante per Mail entscheiden. Unsere Testmail wurde bereits nach 20 Minuten beantwortet, nachdem zunächst eine Empfangsbestätigung zugeschickt wurde. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kunden schnell und direkt beantwortet, sodass sich viele Unklarheiten bereits an dieser Stelle klären lassen.

In der Rubrik News werden Kunden über sämtliche Neuigkeiten aus der Finanzwelt auf dem Laufenden gehalten. Verknüpfungen zu den sozialen Netzwerken sind nicht aktiv, jedoch bereits geplant. Die Seite ist auch als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. In der Kategorie Service erzielt fonds-super-markt.de die Note 1,5.

Fazit

Fonds-super-markt.de kann in unserem Test ein absolut hervorragendes Ergebnis erzielen. In allen drei Kategorien werden Bestnotenerzielt, gekürt von der 1,0 im Leistungsbereich.

Testnote für fonds-super-markt.de: 1,2 (sehr gut)