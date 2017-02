Fairplane.de im Einzeltest

Getestet von Lr

FairPlane hat es sich zum Ziel gesetzt, für die Rechte von Fluggästen zu kämpfen, egal ob bei einer Flugverspätung, Annullierung oder Überbuchung. Das Verbraucherschutzportal wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seither bereits über 600.000 Passagieren zu ihren Rechten verholfen.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Die Internetseite von fairplane.de erscheint in einem sehr modernen und anschaulichen Design. Die Seite ist außerdem sehr übersichtlich aufgebaut, sodass man sich als Nutzer sehr schnell zurechtfindet. Auf der Über-Uns-Seite stellt das Unternehmen hinter fairplane.de sich und seine Philosophie vor. Verschiedene Siegel, wie von Trusted Shops oder Finanztip verifizieren die Seriosität des Anbieters.

Als super nützlich erweist sich die Suchfunktion, mit der anhand der Flugnummer und des Datums der gesuchte Flug gefunden werden kann, sodass der Antrag für eine Entschädigung schnell gestellt werden kann. Das Impressum, die Datenschutzhinweise und die AGBs erfüllen alle rechtlichen Voraussetzungen und sind von jeder Seite aus erreichbar.

Der Nutzer kann kostenlos errechnen lassen, welchen Ersatzanspruch für die jeweilige Verspätung, Annullierung oder Überbuchung verlangen kann. Damit keine Verwirrung aufkommen kann, sind die Ursachen für die Verspätung beziehungsweise den Ausfall kategorisch geordnet. Außerdem erhält der Nutzer allerhand nützliche Informationen zum Fluggastrecht. Grundsätzlich lässt fairplane.de in der Kategorie Internetauftritt wirklich keine Kritik zu. Demzufolge kann der Anbieter hier die wirklich außergewöhnliche Note von 1,0 erreichen.



Fazit Leistung

Dem Kunden wird auf fairplane.de eine transparente Auflistung der Auszahlung inklusive der Gebühren zur Verfügung gestellt. Die Bruttogebühren werden je nach Höhe der Entschädigung angepasst, betragen aber maximal 24,5 Prozent. Super finden wir, dass auch noch Flüge eingereicht werden können, die bis zu drei Jahren her sein können.

Grundsätzlich kann sich der Kunde zwischen der Standard- und der Expressversion entscheiden, wenn die Wahl auf fairplane.de trifft. Bei der Expressversion erhält der Kunde innerhalb der ersten 48 Stunden bereits die Auszahlung, da nicht erst auf die erfolgreiche Durchsetzung gewartet werden muss. Auch bei Pauschalreisen können Ersatzansprüche eingereicht werden. Super finden wir, dass Verzugszinsen grundlegend dem Kunden zukommen.

Über das Kundenkonto lässt sich der Auftragsstatus schnell ausfindig machen. Bei den angegebenen Daten wird auf die Plausibilität geachtet. Auch in der Kategorie Leistung kann fairplane.de ein vollkommen zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Mit einer Note von 1,5 wurden wir absolut überzeugt.



Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. Von Montag bis Freitag steht der Service jeweils von 08.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen schnellstmöglich geklärt werden konnte.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann zwischen einem Kontaktformular und der klassischen Variante per Mail wählen. Unsere Testmail wurde nach 20 Stunden beantwortet. Super finden wir, dass es einen Live-Chat gibt, sodass dringende Anliegen auch schriftlich sofort angegangen werden können.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft schnell und direkt beantwortet. In der Rubrik News Fluggäste werden aktuelle Urteile und Reisegeschichten veröffentlicht. Fairplane.de ist auch als mobiles Stylesheet verfügbar und ebenfalls mit den sozialen Netzwerken verknüpft. In der Kategorie Service kann FairPlane erneut glänzen und mit einer Note von 1,4 ein super Ergebnis erzielen.

Fazit

Zusammenfassend kann fairplane.de in allen Kategorien voll und ganz überzeugen. Hervorzuheben ist dabei natürlich das Ergebnis im Internetauftritt mit einer Note von 1,0.

Testnote für fairplane.de: 1,3 (sehr gut)