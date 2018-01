Expertentesten.de im Einzeltest

Getestet von Lr

Expertentesten.de ist ein Vergleichsportal, das sich auf das Produktangebot im digitalen Handel spezialisiert hat. Über 70 freie und feste Mitarbeiter, davon rund 50 Redakteure, prüfen, vergleichen und beschreiben Produkte der unterschiedlichsten Kategorien und arbeiten an der lesbaren Aufbereitung der Ergebnisse. Für notwendige chemisch-physikalische Tests werden zudem unabhängige Partner-Labore beauftragt. Bei der Darstellung der Testergebnisse wird auf Transparenz, Unabhängigkeit und Komfort besonderer Wert gelegt. Das Unternehmen hinter dem Verbraucherportal ist die ever-growing GmbH mit Sitz im oberbayerischen Burghausen.



Fazit Internetauftritt

Wer trotz Internetadresse noch nicht weiß, was ihn auf expertentesten.de erwartet, der hat spätestens bei der Ansicht der Startseite keine Fragen mehr: Die Menüleiste zeigt übersichtlich alle Produktkategorien und die im zentralen Blickfeld gelegene Suchleiste lädt samt Beispielen gleich zur konkreten Suche nach Tests und Vergleichen ein.

Große Schrift, viel freier Raum und großflächige Bilder machen dem Nutzer die Informationsvielfalt leicht zugänglich und er behält jederzeit die Übersicht. Die Unterkategorien verstecken sich benutzerfreundlich in einem Roll-over-Menü, so dass dem Suchenden eine sofortige Informationsflut erspart bleibt und man sich Schritt für Schritt zu seinem Produkt durchklicken kann.

Die schlichte Gestaltung setzt sich in den einzelnen Vergleichstests fort. Übersichtliche Vergleichstabellen bieten alle Ergebnisse auf einen Blick. Und wenn die Produktanzahl die Bildfläche doch einmal sprengt, kann man dank großer, gut sichtbarer Pfeiltasten in der Tabelle hin und her blättern. Was uns besonders gut gefallen hat, ist die feststehende Überschriftenleiste mit den Produktnamen, die sich beim Scrollen in der Tabelle mit nach unten bewegt.

Für die übersichtliche Darstellung von soviel Informationen gibt es von uns in der Kategorie Internetauftritt die Note 1,2. Und wer einfach nur sehen will, was es gerade an neuen Produkten gibt oder welche Produkte andere Nutzer verstärkt nachgefragt haben, findet schnell ein Ergebnis.



Fazit Leistung

Der Suchende erhält schnell und übersichtlich die Tabelle mit den Testergebnissen zu seinem Produkt, ob er sich nun über Kinderspielzelte, Brotschneidemaschinen oder Dartscheiben informieren möchte.

Dazu gibt es gleich zu Beginn jedes Berichtes die schon erwähnte übersichtliche Produkttabelle samt Bild und klarer Kennzeichnung des Vergleichs- sowie des Preissiegers. Neben diversen relevanten Testkriterien werden am Ende die aktuellen Preise in verschiedenen Internetversandhäusern aufgeführt mit direkter Verlinkung.

Der Übersichtstabelle folgen ausführliche Beschreibungen der Produkttypen sowie Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Tests. Darin macht sich das fachliche Wissen sowie die redaktionelle Leistung von expertentesten.de bemerkbar.

Wer ausführliche Informationen zu einem Produkt sucht oder auch nur schnell seine Kaufentscheidung überprüfen möchte, der wird hier fündig: Testnote in der Kategorie Leistung 1,1.



Fazit Service

Laut unserem Test erhält der Besucher also in jedem Falle, was er sucht: übersichtliche Informationen, und davon ausreichend. Wer darüber hinaus Rückfragen an die Seitenbetreiber hat oder tatsächlich eine Information vergeblich sucht, der kann sich direkt an die Testexperten wenden.

An Telefon- und Emailkontakt gelangt man, wie an die anderen Informationen auch, mit nur wenigen Klicks und ohne Suche. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen freundlich beantwortet. Auch unsere schriftliche Anfrage per Mail wurde innerhalb einer halben Stunde beantwortet.

Auch FAQs fehlen nicht, sind leicht zu finden, und beantworten die häufigsten Fragen schnell und auf den Punkt. Die Seite ist zudem als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken ist expertentesten.de aktiv. In der Kategorie Service erreicht die Seite bei uns die Note 2,0.

Fazit

Expertentesten.de hält, was es verspricht: Auch für den Laien verständliche Testberichte mit allen für die Kaufentscheidung relevanten Informationen und nützlichen Verlinkungen. Dafür gibt es von uns die Testnote 1,3 (sehr gut).

Testnote für expertentesten.de: 1,3 (sehr gut)