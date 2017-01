Decathlon.de im Test

Getestet von Lr

Der französische Anbieter Decathlon kann auf über 40 Jahre Unternehmensgeschichte zurückschauen. Auch in Deutschland sind die Ladengeschäfte seit nun mehr 30 Jahren etabliert. Neben den Onlineshops und den Filialen setzt das Unternehmen viel Zeit in die Kreation eigener Artikel, achtet auf Nachhaltigkeit und engagiert sich im sozialen Bereich.

Fazit Internetauftritt

Der Onlineshop von decathlon.de ist ansprechend gestaltet und übersichtlich aufgebaut. Auf einer entsprechenden Seite findet man allerhand Informationen zur Geschichte und der Philosophie des Unternehmens. Durch die SSL-Verschlüsselung wird gewährleistet, dass angegebene Informationen nicht missbraucht werden können. Das Siegel von Trusted Shop garantiert die Seriosität des Onlineshops. Dem Kunden stehen vier verschiedene Zahlarten zur Auswahl, um die Rechnung für eine Bestellung zu begleichen.

Die Suchfunktion ermöglicht es, auch spezielle Artikel schnell ausfindig zu machen. Die weiteren Filter optimieren die Suche zusätzlich. Leider gibt es keine Vergleichsfunktion. Auf den Produktseiten gibt es ausführliche Informationen zu den Artikeln mit entsprechendem Bildmaterial. Super ist auch die Größentabelle, damit sich niemand in der falschen Größe eindeckt. Schön ist außerdem die Möglichkeit, die jeweiligen Produkte direkt bewerten zu können. Zu den Produkten direkte Frage stellen, ist jedoch nicht möglich.

Die persönlichen Daten des Kundenkontos sind leicht einsehbar und bei Bedarf ebenso unkompliziert zu ändern. Auf einem Merkzettel können Kunden ausgewählte Artikel ablegen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen. In der Kategorie Internetauftritt kann decathlon.de mit einer super Note von 1,6 das zweitbeste Ergebnis erzielen.

Fazit Leistung

Decathlon.de führt 127 verschiedene Marken im Sortiment. Neben Artikeln für den Endverbraucher können auch Sportmannschaften gesammelte Bestellungen abgeben. Im Sales-Bereich werden Artikel zu reduzierten Preisen angeboten. Mit der Kundenkarte könne Treuepunkte gesammelt werden und auch weitere Sparmöglichkeiten stehen zur Auswahl. Ebenfalls werden Geschenkgutscheine im Sortiment geführt.

Der Warenkorb wird während des Einkaufs mit der Anzahl der ausgewählten Artikel angezeigt, nicht jedoch mit dem resultierenden Gesamtpreis. Um diesen zu sehen, muss auch die Warenkorbseite geklickt werden. Dort erfolgt das Hinzufügen oder Entfernen einzelner Artikel problemlos. Es ist nicht möglich, eine Bestellung über einen Gast-Account durchzuführen, ohne ein festes Kundenkonto anzulegen. Bei den Bestelldaten werden sowohl E-Mail-Adresse als auch Postleitzahl auf Plausibilität geprüft.

Es gibt keinen Mindestbestellwert auf decathlon.de Über das Programm Click+Collect können die Versandkosten gespart werden, in dem man sich die Ware in die nächste der 36 Filialen in Deutschland schicken lässt. Andernfalls werden unabhängig vom Bestellwert 3,95 Euro für den Versand berechnet. Für den Fall, dass die Bestellung nicht den Erwartungen entspricht, kann diese kostenlos zurückgeschickt werden. Ein Onlineformular für den Widerruf gibt es nicht. In der Kategorie Leistung erhält decathlon.de die Note 2,7.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice sind schnell gefunden. Von Montag bis Freitag steht die Hotline jeweils von 09.00 bis 20.00 Uhr und an Samstagen von 10.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass sich unser Anliegen schnellstmöglich klären ließ.

Auf schriftlichem Wege kann der Kunde zwischen einem Kontaktformular und der klassischen Variante per Mail wählen. Unsere Testmail wurde nach 31 Stunden beantwortet. Einen Live-Chat gibt es leider nicht. In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft beantwortet.

Im Blog werden regelmäßig Trainingstipps, Ernährungsberatungen und sämtliche Neuigkeiten aus der Welt des Sports veröffentlicht. Decathlon.de ist auch als mobiles Stylesheet für Smartphones und Tablets verfügbar. Auch in den sozialen Netzwerken bewegt sich der Onlineshop, um die Reichweite zu vergrößern. In der Kategorie Service erreicht decathlon.de die Note 1,9.

Fazit

Decathlon.de kann in den Kategorien Internetauftritt und Leistung wirklich gute Ergebnisse erzielen. Im Leistungsbereich waren die Ergebnisse befriedigend. Hätte man dort mehr Punkte gesammelt, wäre die Endplatzierung sicherlich besser als der vierte Platz.

Testnote für decathlon.de: 2,1 (gut)