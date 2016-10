Comdirect.de im Test

Comdirect.de kann in allen drei Kategorien super Ergebnisse abrufen. Mit einer sehr guten Gesamtnote von 1,4 wird das beste Resultat der getesteten Anbieter erzielt und so kann man sich höchst verdient Testsieger nennen.

Die comdirect bank AG ist eine der führenden Online Banken für moderne Anleger und ebenfalls einer der führenden Online Broker in Deutschland. Über zwei Millionen Kunden kann die Bank inzwischen vorweisen, welche bereits über 38 Milliarden Euro investiert haben. Bewusst möchte man sich von den Strukturen anderer Banken abheben, um sich noch kundenorientierter auszurichten.

Fazit Internetauftritt

Comdirect.de verfügt über eine moderne Internetseite mit einer sehr übersichtlichen Struktur. Unter der Rubrik Unternehmen stellt die Online Bank sich und die entsprechende Firmenphilosophie vor. Diverse Testsiegel gewährleisten die Seriosität von Comdirect. Da dies insbesondere beim Online-Banking enorm wichtig ist, werden natürlich alle Daten ausschließlich verschlüsselt übertragen.

Auf der Startseite ist eine nützliche Suchfunktion eingebunden, mit der man spezielle Angebote schnell ausfindig machen kann. Leider gibt s keinen Feedback-Button, über den man direkt seine Erfahrungen teilen kann. Auch wenn kein Anbieter dieses Vergleichstests Hinweise für den Widerruf im Footer platziert hat, sind wir der Meinung, dass dies durchaus angemessen wäre. Denn wie alle im Internet abgeschlossenen Verträge, haben auch die Kunden des Online-Bankings 14 Widerrufsrecht und das sollte auch so transparent mitgeteilt werden.

Dennoch überzeugt uns der Internetauftritt von comdirect.de durchaus und mit einer Note von 1,6 kann auch ein super Ergebnis erzielt werden.

Fazit Leistung

Der Dispozins des Girokontos beträgt bei comdirect.de 8,95 Prozent. Grundsätzlich werden keine Kontoführungsgebühren veranschlagt. Bei Abschluss des kostenlosen Girokontos erhält der Kunde Bargeld-Prämien bis zu 150 Euro. Super finden wir auch, dass der Kunde eine dauerhaft kostenlose Kreditkarte erhält, mit der er nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch weltweit nahezu überall gebührenfrei Geld abheben kann. Da kann man auch mal über die Tatsache hinwegsehen, dass es offiziell kein eigenes Filialnetz gibt.

Über die permanent erreichbare Hotline kann bei Verlust der Kredit- oder EC-Karte diese jederzeit gesperrt lassen werden. Für die Plausibilitätsprüfung der Anmeldedaten nutzt comdirect.com ein sehr praktisches Verfahren. Über ein Webcam-Foto, auf dem der Kunde seinen Personalausweis sichtbar ins Bild hält, wird die Identität der Kunden gecheckt.

Super finden wir auch, dass bei dem kostenlosen Girokonto auch die Nutzung eines Tagesgeldkontos inklusive ist. Comdirect.de nutzt Videos, um potenziellen Kunden die angebotenen Produkte noch verständlicher zu erklären. Außerdem gibt es attraktive Aktionen, so erhält man beispielsweise für die Gewinnung eines Neukunden Prämien. In der Kategorie Leistung kann Comdirect das mit Abstand beste Ergebnis erzielen und mit einer Note von 1,3 den Kategoriesieg für sich beanspruchen.

Fazit Service

Die Daten für den Telefonservice lassen sich schnell ausfindig machen. An sieben Tagen in der Woche steht die Hotline jeweils rund um die Uhr zur Verfügung. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen, sodass unser Anliegen vom freundlich und kompetent wirkenden Personal schnell gelöst werden konnte. Auf schriftlichem Wege kann man zwischen der klassischen Variante per Mail und einem Kontaktformular wählen. Unsere Anfrage wurde bereits nach knapp drei Stunden beantwortet.

In den FAQs werden die häufigsten Fragen der Kundschaft detailliert beantwortet. Dringende Anliegen können auch problemlos über den Live-Chat geklärt werden. Zusätzlich besteht die Option, sich vom Live-Support unterstützen zu lassen. Der Kunde kann seinen Bildschirm mit den Experten teilen, die einem dann genau zeigen, wo was zu finden ist.

Unter der Rubrik Informer werden die Kunden bezüglich aktueller Börsen-Entwicklungen auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem gibt es einen Community-Bereich, in dem sich Kunden über verschiedene Angebote austauschen und mit Tipps aushelfen können. Die Internetseite ist sowohl als mobiles Stylesheet verfügbar, es stehen aber auch Apps für die jeweiligen Funktionen zum Download bereit. Auch in den sozialen Netzwerken ist die Online-Bank unterwegs, um die Kundschaft optimal zu erreichen. In der Kategorie Service kann comdirect.de total überzeugen und zusammen mit der consordbank.de das beste Ergebnis erzielen.

Fazit

Comdirect.de kann wirklich in jeder Kategorie mit super Ergebnissen überzeugen. In den Kategorien Leistung und Service kann auch jeweils das beste Resultat erzielt werden. Daher verwundert es wenig, dass comdirect.de mit einer sehr guten Note von 1,4 den Gesamtsieg für sich beansprucht..

Testnote für comdirect.de: 1,4 (sehr gut)