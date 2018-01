Casamundo.de im Einzeltest

Getestet von Lr

Casamundo.de ist ein Internetportal für die Suche und Buchung von Ferienunterkünften. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg wurde im Jahr 2003 gegründet und bietet inzwischen über 700.000 Urlaubsdomizile in den beliebtesten Urlaubsregionen Europas und der ganzen Welt.



Fazit Internetauftritt Fazit Internetauftritt

Große Landschaftsmotive wie von Postkarten, eine Europaübersicht und sonnengelbe Akzente lassen beim Besucher von casamundo.de keine Zweifel aufkommen: Hier findet er sein Urlaubsziel.

Entsprechend schnell findet man auch das Suchfeld, das sich prominent auf der Startseite befindet. Bei der Suche hilft die klare, kontrastreiche Farbgebung, die sich passend am Logo des Internetportals orientiert und auf jeder Seite wiederfinden lässt. Schnell erkennt der Nutzer so die Optionen zur Schnellsuche und spezifischen Suche sowie Buttons zu weiterführenden Informationen oder Sonderangeboten.

Kontrast und Hierarchie optimieren die Lesbarkeit auch auf der Suchergebnisliste. Die Suchleiste wird beim Scrollen immer am oberen Bildschirmrand mitgeführt, so dass jederzeit eine Anpassung vorgenommen werden kann. Und über nur einen weiteren Klick gelangt man auch schon auf die Objektseite samt Buchungsoption.

Kurzum, casamundo.de punktet mit einer übersichtlichen Gestaltung und benutzerfreundlichen Navigation und erzielt in punkto Internetauftritt die Bestnote 1,0.



Fazit Leistung

Dem selbstauferlegten Anspruch, dass man bei casamundo.de „mit wenigen Klicks seine Traumunterkunft“ buchen kann, wird das Portal von der Startseite an bis hin zum Abschluss der Buchung gerecht.

Zentral auf der Startseite findet der Nutzer das Suchfeld sowie eine Übersichtskarte. Wer also schon weiß, wohin die Reise gehen soll, der kann per Schnellsuche sein Ziel eingeben oder die Suche hier bereits eingrenzen und festlegen, mit wem und wann er verreist und wieviel Geld er ausgeben will.

Wer sich schlicht von seinem Fernweh treiben lassen möchte, der navigiert in der nebenstehenden Europakarte oder lässt sich von vorsortierten Kategorien wie „Urlaub mit Hund“, „Luxus und Design“ oder auch „Außergewöhnliches“ inspirieren, die ebenfalls gleich auf der Startseite aufgeführt werden. Reisenews zum Urlaubsziel und aktuelle Urlaubsthemen laden unabhängig von der konkreten Suche erst einmal zum Stöbern ein.

Die Suchergebnisse kann man nach Wunsch sortieren, zum Beispiel nach Bewertung, Preis oder Größe. Interessante Angebote kann man für später auf eine Merkliste setzen, ohne sich vorher anmelden zu müssen.

Bewertungen früherer Mieter, eine aktuelle Kalenderansicht der verfügbaren Buchungstermine und eine ausführliche Ausstattungsbeschreibung samt mehrerer Abbildungen werden in der Detailansicht zu jedem Objekt aufgeführt.

Last-Minute-Angebote und Tiefstpreisgarantie, Verlinkungen zu Mietwagensuche und Ausflugsanbietern runden das Angebot auf casamundo.de ab. In der Kategorie Leistung erhält das Buchungsportal von uns dafür ebenfalls die Bestnote 1,0.



Fazit Service

Die Seite ist als mobile Version für alle Smartphones und Tablets verfügbar. Für das iOS und Android ist außerdem als kostenlose App ladbar.

Hotline, Kontakt, und Serviceleistungen wie Newsletter und ein Feedback-Formular sind auf jeder Seite schnell ausfindig gemacht. Die Erreichbarkeitszeiten der Hotline variieren, sind aber aufgeführt, ebenso wie eine Freecall-Nummer und die abweichenden Nummern für Anrufer aus dem deutschsprachigen Ausland.

Sogar über WhatsApp kann man seine Fragen stellen. Unser Testanruf wurde sofort entgegengenommen und unsere Fragen vom freundlichen und kompetenten Team beantwortet.

Wer den schriftlichen Weg bevorzugt, kann das Buchungsportal per E-Mail kontaktieren. Auf unsere Testanfrage erhielten wir zunächst eine Empfangsbestätigung, allerdings erst nach rund 30 Stunden eine ausführliche Antwort.

In der Kategorie Service erreicht casamundo.de die Note 2,1.

Fazit

Casamundo.de ist ein äußerst benutzerfreundliches Buchungsportal, das alles an Informationen und Services bereithält, die man für eine sichere Buchung seiner Ferienunterkunft braucht.

Testnote für casamundo.de: 1,2 (sehr gut)